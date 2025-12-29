Ο πιο απρόσμενος οπερατέρ: Η Ανταρκτική μέσα από τα μάτια ενός πιγκουίνου

Εντυπωσιακά είναι τα πλάνα που εξασφάλισαν επιστήμονες από την καθημερινότητα ενός πιγκουίνου. Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή GPS και μια μικροσκοπική κάμερα που είχαν στερεωθεί στη ράχη του, κατέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οι πιγκουίνοι της Ανταρκτικής βουτούν, κυνηγούν κριλ, απελευθερώνουν αέρα από κάτω από τα φτερά τους για υδροδυναμική πλεύση και κουνούν τα φτερά τους κάτω από το νερό όπως τα πουλιά σε πτήση.



Το βίντεο αποτυπώνει τους πραγματικούς χρόνους χωρίς επιτάχυνση. Δείχνει επίσης πώς οι πιγκουίνοι περιποιούνται το φτέρωμά τους ενώ κολυμπούν - μια συμπεριφορά ζωτικής σημασίας για τη μόνωση και την ταχύτητα.



Αυτή η έρευνα, σε συνεργασία με το Πολικό Ινστιτούτο της Νορβηγίας, βοηθά στην επικύρωση των δεδομένων GPS και υποστηρίζει τις προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ανταρκτικής.



Δείτε το βίντεο

