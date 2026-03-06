Πικροδάφνη: Το «θανάσιμο» φυτό στις σχολικές αυλές - Η επείγουσα εγκύκλιος του ΕΟΔΥ

Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά που συναντούμε στους δημόσιους χώρους. Ανθεκτικό, αειθαλές, με ροζ λουλούδια και μακρόστενους καρπούς. Φύεται σε όλες τις σχολικές αυλές και όλοι το συναντήσαμε στα σχολεία που φοιτήσαμε. Ο λόγος για την πικροδάφνη. Πόσοι από εμάς όμως ήξεραν μέχρι σήμερα ότι ο θάμνος που στα μάτια μας φαντάζει αθώος και καλωπιστικός είναι στην πραγματικότητα μια δυνητική πηγή κινδύνου;

Επείγουσα εγκύκλιο προς όλα τα σχολεία της χώρας απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την πικροδάφνη (Nerium oleander). Παρά την ομορφιά και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη κρύβει ένα τοξικό «κοκτέιλ» ικανό να προκαλέσει από σοβαρές αρρυθμίες μέχρι και αιφνίδιο θάνατο.

Η εγκύκλιος του ΕΟΔΥ

Ο αναλυτικός οδηγός του ΕΟΔΥ που συνοδεύει την εγκύκλιο εξηγεί γιατί το δημοφιλές αυτό φυτό πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα από χώρους όπου συχνάζουν παιδιά.

Credits: Wikimedia commons

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνη η πικροδάφνη;

Όλα τα μέρη του φυτού (φύλλα, άνθη, μίσχοι) περιέχουν έναν γλακτώδη χυμό πλούσιο σε τοξικές ουσίες, με κυριότερη την ολεανδρίνη. Αυτές οι καρδιακές γλυκοσίδες επιτίθενται απευθείας στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Τοξικός καπνός: Ακόμα και η εισπνοή καπνού από καύση πικροδάφνης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση.

Ευάλωτα παιδιά: Λόγω χαμηλού σωματικού βάρους, μια μικρή ποσότητα χυμού ή η κατάποση ενός φύλλου μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα παιδί.

Οδηγίες ΕΟΔΥ: Μέτρα πρόληψης στα σχολεία

Ο ΕΟΔΥ προτείνει μια δέσμη μέτρων για την προστασία των μαθητών σε σχολεία, πάρκα και παιδικές χαρές:

Άμεση απομάκρυνση: Συστήνεται η αντικατάσταση της πικροδάφνης με μη τοξικά φυτά. Περίφραξη και σήμανση: Αν η απομάκρυνση δεν είναι εφικτή, οι περιοχές πρέπει να περιφραχθούν και τα φυτά να σημανθούν ως «Τοξικά». Εκπαίδευση: Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν το φυτό, ενώ το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να αποφεύγει την καύση των κλαδιών του.

Credits: Wikimedia commons

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Η δηλητηρίαση εκδηλώνεται συνήθως εντός δύο ωρών από την επαφή ή την κατάποση:

Γαστρεντερικά: Ναυτία, επίμονος έμετος, διάρροια και κοιλιακό άλγος.

Καρδιολογικά: Βραδυκαρδία, ταχυκαρδία ή σοβαρές αρρυθμίες.

Νευρολογικά: Σύγχυση, υπνηλία, ακόμα και επιληπτικές κρίσεις.

Δερματικά: Ερεθισμός ή δερματίτιδα μετά από επαφή με τον χυμό.

Πρώτες βοήθειες: Τι να κάνετε σε περίπτωση ανάγκης

Αν υποψιάζεστε έκθεση ή κατάποση: