«Πήραν φωτιά» τα τηλέφωνα (και τα πληκτρολόγια) για τον Δούκα

Το έκανε το θαύμα του, όχι το Άγιο Πνεύμα, που ήταν χθες η τιμητική του, αλλά ο Χάρης Δούκας, που όπως έλεγαν διάφορες πράσινες πηγές, δεν φωτίστηκε με τη χάρη του...

Γιατί τελικά τα κατάφερε πάλι και έγινε ο πρωταγωνιστής του Σαββατοκύριακου με τις δηλώσεις του για πιθανή κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ σε δεύτερες εκλογές αλλά και με το ενδεχόμενο να τεθεί επικεφαλής όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά... θα δούμε ποιος, δηλαδή Αλέξης Τσίπρας (λέω εγώ).

Πέρα από το ότι οι θέσεις αυτές είναι προσωπικές, αφού πουθενά δεν λέει καμία απόφαση οργάνου για κοινά σχήματα που επί της ουσίας οδηγούν το ΠΑΣΟΚ σε αυτοδιάλυση και «καταργούν» δια της πλαγίας τον εκλεγμένο πρόεδρο, αδειάστηκαν και από τη Λεωφόρο Αμαλίας που χαρακτήρισε την πρόταση περί συνεργασιών εκτός τραπεζιού...

Από τα πολλά και διάφορα σχόλια που έγιναν στα τηλέφωνα μεταξύ των ΠΑΣΟΚων τα τελευταία 24ωρα αλλά και τα πολύ περισσότερα που γράφτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κρατάω κάποια που μου μετέφεραν οι πιο μετριοπαθείς φωνές και άρα έχουν τη σημασία τους. Το ένα είναι ότι παρά την αποτυχία του στο συνέδριο, αφού εξέλεξε 5 ως 7 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή των 271 ατόμων, ο κ. Δούκας συνεχίζει να εκφράζει θέσεις δημοσίως που μόνο ζημιά προκαλούν.

Το δεύτερο αφορά την ιδιότητά του ως δήμαρχος και το γεγονός ότι δεν ξεκαθαρίζει απολύτως ότι θα διεκδικήσει μια νέα θητεία, γεννώντας (πονηρές) σκέψεις για τις μελλοντικές του βλέψεις, ιδίως τώρα που υπάρχει και το κόμμα Τσίπρα...