«Πήρες Ozempic, παραδέξου το»: Η αδυνατισμένη εμφάνιση της Μισέλ Ομπάμα προκάλεσε «βροχή» σχολίων

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το backstage υλικό που δημοσίευσε η Μισέλ Ομπάμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από τη φωτογράφιση με τη διάσημη Annie Leibovitz. Ο λόγος; Η τεράστια απώλεια βάρους, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ότι αλλαγή στη σιλουέτα της έγινε με τη βοήθεια φαρμάκων, όπως το Ozempic.

Η 61χρονη Μισέλ ανάρτησε φωτογραφίες και βίντεο από τη φωτογράφιση ποζάροντας με ένα σκούρο γκρι μπλουζάκι, τζιν. Η εικόνα της είναι τελείως διαφορετική τουλάχιστον -σε σχέση με όσα μας έχει συνηθίσει κατά την περίοδο που ήταν ένοικος του Λευκού Οίκου. Είναι πιο απλή, πιο προσιτή και πολύ πιο χαλαρή κάτι που αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο φακό.

«Η Annie Leibovitz πάντα ήξερε ότι μια φωτογραφία μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το να αποτυπώσει μια στιγμή – μπορεί να πει μια ιστορία. Το βιβλίο της Women έκανε ακριβώς αυτό, διευρύνοντας τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις γυναίκες και τις ζωές που ζουν μέσα από το φακό της.

Ήταν τιμή μου να με φωτογραφήσει η Άνι για τη νέα έκδοση, αποτυπώνοντας τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες εμφανίζονται σήμερα. Ελπίζω να βρείτε τόση έμπνευση όσο εγώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram η 61χρονη πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις για την αδυνατισμένη Μισέλ

Ωστόσο εκτός από το casual look η ξαφνική αλλαγή στη σιλουέτα της Mισέλ πυροδότησε έντονη φημολογία ότι έκανε χρήση Ozempic ή άλλων παρόμοιων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από πολλούς celebrities για γρήγορη απώλεια βάρους με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι τα περί… δίαιτας και γυμναστικής είναι ψέματα.

«Ozempic, όπως όλες στο The View που ξαφνικά αποφάσισαν να “γίνουν υγιείς”», σχολίασε ένας χρήστης στο Χ. «Δεν το κατακρίνω. αλλά για όνομα του Θεού, ας είμαστε ειλικρινείς! Παραδέξου το» πρόσθεσε ένας άλλος χρήστης,

«Λέγεται Ozempic», έγραψε ένας ακόμη, ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Ή Ozempic, ή προσωπικός γυμναστής και αυστηρή δίαιτα. Ε, το Ozempic είναι πιο εύκολο».

«GLP-1. Έχουν τα χρήματα, δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την κάλυψη από την ασφάλιση και να περάσουν από όλες αυτές τις διαδικασίες», σχολίασε κάποιος άλλος.

Δείτε την ανάρτηση: