Πυροβολισμοί αναστάτωσαν τη Νέα Κίο – Άμεση επέμβαση της Αστυνομίας

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Κίο του Δήμου Άργους Μυκηνών, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς που ακούστηκαν από τον καταυλισμό Ρομά στην περιοχή Βάλτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε, ο δήμαρχος Άργους – Μυκηνών Γιάννης Μαλτέζος αντέδρασε άμεσα, επικοινωνώντας με τον Αστυνομικό Διευθυντή Αργολίδας Κώστα Λαθούρη, ο οποίος έδωσε εντολή για άμεση επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο, ώστε να διερευνηθεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια.

