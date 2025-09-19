Πίτσα ή μπέργκερ; - Τι προτιμούν οι Ευρωπαίοι στο delivery

Έχεις ακολουθήσει ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής όλη μέρα... Έχεις πιει πολύ νερό, έχεις φάει τις σαλάτες σου και νιώθεις υπέροχα και πιο αδύνατη από ποτέ... Μέχρι που νυχτώνει... Και το στομάχι σου αρχίζει να κάνει περίεργους θορύβους, ενώ το μυαλό σού παίζει περίεργα παιχνίδια. Κλείνεις τα μάτια και το μόνο που βλέπεις είναι μια λαχταριστή πίτσα ή ένα ζουμερό μπέργκερ. Αυτό ήταν... Μπαίνεις στην εφαρμογή και σε λίγα λεπτά το delivery βρίσκεται στην πόρτα σου.

Ποια είναι όμως η αγαπημένη ένοχη απόλαυση των Ευρωπαίων; Προτιμούν πίτσα ή μπέργκερ; Και ποια είναι η τάση που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος;

Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας online delivery φαγητού Foodora, η οποία συνέλεξε δεδομένα από την Αυστρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, η πίτσα και τα μπέργκερ παραμένουν οι πιο δημοφιλείς επιλογές comfort food, ενώ η ασιατική κουζίνα παρουσιάζει ανοδική τάση.

Η έρευνα, την οποία δημοσιεύει το Euronews, αποκάλυψε ότι το σούσι, για παράδειγμα, έχει βιώσει την ταχύτερα αυξανόμενη ζήτηση για delivery στη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι. Στο Όσλο, οι παραγγελίες delivery για σούσι αυξήθηκαν κατά σχεδόν 14% το 2024 σε σύγκριση με το 2023.

Επίσης, παραδόξως, τα προάστια έχουν ξεπεράσει τα κέντρα των πόλεων ως οι κύριοι προορισμοί για delivery φαγητό. Ορισμένες περιοχές γύρω από τη Βουδαπέστη ή την Πράγα, για παράδειγμα, δαπάνησαν έως και 20% περισσότερα χρήματα από τον μέσο όρο στο κέντρο της πόλης.

Αύξηση στο delivery

Η μελέτη ανέφερε επίσης αύξηση στις παραδόσεις τροφίμων, με τους καταναλωτές να επιλέγουν delivery με φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά και άλλα είδη, όπως προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Το 2024, το delivery φρούτων και λαχανικών αυξήθηκε κατά 15,7% στη Στοκχόλμη και σχεδόν κατά 69% στο Όσλο, ενώ η ζήτηση για βασικά είδη παντοπωλείου αυξήθηκε έως και 15% στη Βουδαπέστη και την Πράγα.

Οι συγγραφείς της μελέτης υπογραμμίζουν ότι, όσον αφορά την παράδοση φαγητού, βλέπουν μια μετατόπιση «από την ευκολία στη συνέπεια».



«Η άνεση δεν αφορά πλέον μόνο την γρήγορη απόκτηση. Αφορά τον κοινωνικό ιστό, την ταυτότητα και τους μεταβαλλόμενους ορισμούς της άνεσης».



Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αυξανόμενη επιρροή των οικογενειών των προαστίων, η αυξανόμενη ζήτηση για παγκόσμια κουζίνα και η ανανεωμένη εστίαση στα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης καθιστούν το delivery «κεντρικό κομμάτι της ζωής των ανθρώπων».

Καθημερινή ρουτίνα

Η έκθεση εξηγεί ότι η γρήγορη παράδοση καθημερινών ειδών -την οποία χαρακτηρίζει ως «γρήγορο εμπόριο»- δεν αφορά πλέον μόνο σνακ για τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. «Γίνεται μέρος της καθημερινής ρουτίνας των ανθρώπων».



Από αυτή την άποψη, η μελέτη υποστηρίζει ότι οι «κατηγορίες εκτός τροφίμων» όπως τα «ερωτικά προϊόντα» και τα είδη προσωπικής φροντίδας συνεχίζουν να φτάνουν σε νέα ύψη, ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Πράγα, το Όσλο και η Βουδαπέστη· ευρωπαϊκές πρωτεύουσες όπου «τα επιμελημένα καλάθια με υψηλότερο περιθώριο κέρδους αντανακλούν τις εξελισσόμενες ανάγκες των νοικοκυριών».