Πλεύρης: Άμεση απέλαση για όσους λειτουργούν παράνομα τζαμιά

Πολιτική μηδενικής ανοχής υιοθετεί ο Θάνος Πλεύρης, διαμηνύοντας πως όσοι λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους θα τιμωρούνται με ανάκληση της άδειας διαμονής και έκδοση άμεσης πράξης απέλασης.



Παρεμβαίνοντας στην επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως «η εφαρμογή του νόμου θα είναι απαρέγκλιτη και θα ανακαλούνται οι άδειες διαμονής όσων λειτουργούν παράνομα τέτοιους χώρους», γνωστοποιώντας πως έχει ήδη εκδοθεί η πράξη απέλασης του υπηκόου από το Μπαγκλαντές που λειτουργούσε παράνομο τζαμί στον Άγιο Νικόλαο στα Πατήσια.



«Αυτό που συνέβη στον Άγιο Νικόλαο θα γίνει σε όλους τους παράνομους λατρευτικούς χώρους και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία σφράγισής τους. Όποιος βρίσκεται εδώ και έχει νόμιμα χαρτιά και διαπράττει παράνομη πράξη, θα ανακαλείται η παραμονή του», ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης.