Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σκύβει το κεφάλι για τα Ίμια, ήταν άθλιος χειρισμός»

«Πυρά» κατά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, και του του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Παύλου Χρηστίδη για τα Ίμια, εξαπέλυσε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

«Ο κύριος Λαζαρίδης, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι η στάση της τότε κυβέρνησης Σημίτη επέτρεψε στη Τουρκία να δημιουργήσει ένα ψευδές αφήγημα, το οποίο η Ελλάδα ποτέ δεν αποδέχτηκε. Είναι θράσος του ΠΑΣΟΚ να μιλά για τα Ίμια. Όλοι όσοι ζήσαμε εκείνη την περίοδο, ακόμη και ο ιστορικός μπορεί να το καταλογίσει, κατανοούμε ότι ο χειρισμός αυτός ήταν μια από τις μαύρες σελίδες της κυβέρνησης Σημίτη και του ΠΑΣΟΚ, ίσως η χειρότερη σελίδα. Όσοι ήμασταν τότε, είτε μικροί είτε μεγαλύτεροι, νιώσαμε εθνική ντροπή», είπε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο Action24.

Και συνέχισε ο υπουργός εξηγώντας τη θέση του: «Μα για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ πρέπει να σκύβει το κεφάλι. Δεν τίθεται θέμα. Ο χειρισμός των Ιμίων είναι από τους άθλιους χειρισμούς. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ πέρα ο οποίος θεωρεί ότι θα βγει από το ΠΑΣΟΚ ο επόμενος που θα είναι εδώ και θα πει: εμείς θεωρούμε ότι ο χειρισμός στα Ίμια ήταν καλός χειρισμός; Προφανώς ήταν ένας πολύ κακός χειρισμός, που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και η Τουρκία πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό το χειρισμό για να θέσει ζητήματα που πολύ σωστά μετά καμία ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε. Αλλά με συγχωρείτε. Ας βγει, σας λέω. Ρωτήστε τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι ο χειρισμός στα Ίμια ήταν σωστός χειρισμός; Και προσέξτε ποια είναι η παγίδα. Η παγίδα είναι να σε φτάσει ο άλλος να πει: να, κάναμε πόλεμο. Αλλά πριν φτάσουμε στον πόλεμο, ο άλλος χειρισμός που έγινε πιο πριν ήταν σωστός;».

Πρόσθεσε πως η Αθήνα «δεν συζητά τίποτε» με τους Τούρκους που να αφορά θέματα εθνικής κυριαρχίας.

Ακόμη, αναφορικά με την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι δεν πρέπει η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται στο κομμάτι των εργατικών ατυχημάτων, ενώ μιλώντας για την Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως το να ζητά δημοψήφισμα για κάθε θέμα, αυτό καταργεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία.