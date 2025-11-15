«Πλημμύρισε» από κόσμο το Πολυτεχνείο: Μικροί και μεγάλοι αφήνουν σημειώματα και λουλούδια στο προαύλιο

Άνοιξε τις πύλες του σήμερα, Σάββατο 15 Νοεμβρίου, το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου.

Οι πύλες του ιδρύματος άνοιξαν στις 9:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την έναρξη του τριήμερου εορτασμού. Από την πρώτη στιγμή, μικροί και μεγάλοι, πολίτες κάθε ηλικίας, αλλά και οικογένειες με παιδιά, φτάνουν στον χώρο για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αγωνιστές του 1973.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών, ακόμη και μικρά παιδιά μπαίνουν στο προαύλιο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, εκεί όπου πριν από μισό αιώνα χιλιάδες φοιτητές και πολίτες έζησαν την εξέγερση. Όλοι αφήνουν από ένα γαρύφαλλο πάνω στην πόρτα του ιδρύματος, η οποία βρίσκεται ξαπλωμένη στο προαύλιο. Είναι η πόρτα που γκρέμισε το τανκ, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να μπουν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα για να συλλάβουν τους διαδηλωτές.

Κάποια παιδιά αφήνουν στο μνημείο και ζωγραφιές για την ελευθερία και την ειρήνη. «Το Πολυτεχνείο ζει. Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», γράφουν, μεταξύ άλλων, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στη μάχη της μνήμης ενάντια στη λήθη.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση, σήμερα και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου το συγκρότημα Πατησίων θα ανοίγει στις 09:00 και θα κλείνει στις 20:00, ενώ τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν και πάλι στις 09:00 και είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 06:00 και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 της Τρίτης 18 Νοεμβρίου. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

