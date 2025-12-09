Πλούσιο υλικό για νέο επεισόδιο της εκπομπής

Η εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία» (να τα χιλιάσει) ήταν μια τεράστια επιτυχία του Φιλιππάκη.

Υπό την έννοια ότι ο εκδότης συγκέντρωσε κάτω από την ίδια στέγη, πρόσωπα που μεταξύ τους δεν έχουν κανένα άλλο κοινό παρά μόνο το ελληνικό διαβατήριο. Ίσως και το ότι δεν πολυσυμπαθούν τον Μητσοτάκη.

Αλλά και αυτά, σήμερα είναι και αύριο δεν είναι.

Να, ας πούμε ο Ευάγγελος Βενιζέλος που έχει δεχθεί ιδιαίτερα σκληρή κριτική από την εφημερίδα, ήταν στην πρώτη σειρά και ομιλητής. Μέχρι και ο Κοττάκης το αναγνώρισε αυτό.

Ελάχιστοι βουλευτές από τη ΝΔ, αν δε κάνω λάθος τέσσερις. Αλλά και ένας υπουργός. Και όχι ένας τυχαίος. Ο Νίκος Δένδιας που είχε τόσα να πει με τον Αντώνη Σαμαρά εκεί στις πρώτες θέσεις.

Κάποιοι πρώην από την πολιτική μίξη της «Πρώτης Φοράς», εννοείται οι Παυλόπουλος και Αντώναρος που έκαναν πολιτική καριέρα ως «συνομιλητές του Κώστα Καραμανλή» και κάπου εκεί ανάμεσα ο Λάκης Λαζόπουλος που πήγε και άκουσε τους πρώην προέδρους της ΝΔ να θέτουν θέματα για τη δικαιοσύνη και το αγροτικό.

Υπό άλλες συνθήκες θα είχε πλούσιο υλικό για ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής του.

Με τόσα που άκουσε το κοινό για τον Μητσοτάκη.