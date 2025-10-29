Ποια μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού ορίζει ότι τα περισσότερα κρατικά μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας έχουν δωρεάν είσοδο κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από Νοέμβριο μέχρι και 31 Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο Ακρόπολης δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη ρύθμιση.

Μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία της Αθήνας που προσφέρουν δωρεάν είσοδο είναι:

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή)

Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Παιδικό Μουσείο της Αθήνας

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης

Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών, Μαρούσι

Δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο όλο τον χρόνο

Ακόμη κι όταν δεν ισχύει γενική δωρεάν είσοδος για όλους, υπάρχουν κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες που απολαμβάνουν μόνιμη ελεύθερη ή μειωμένη πρόσβαση: