Ποινή 18 μηνών για την stalker του Γιάννη Πλούταρχου - Πάει φυλακή αν τον πλησιάσει στα 300 μέτρα

Σε ποινή 18 μηνών καταδικάστηκε πρωτοδίκως η γυναίκα «stalker» που παρενοχλούσε τον γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχο.

Η κατηγορούμενη μάλιστα παραλίγο να εκτίσει τους τρεις μήνες στη φυλακή, αφού το δικαστήριο αποφάσισε οι τρεις μήνες να είναι εκτιτέοι, καθώς η σύζυγος του τραγουδιστή κατέθεσε ότι η δράστιδα συνεχίζει και σήμερα την ίδια συμπεριφορά.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεσή της θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπό τον όρο της προσέγγισης του παθόντα στα 300 μέτρα, όποτε εάν δεν πλησιάσει τον τραγουδιστή θα παραμείνει εκτός φυλακής.

Η καταδίκη της αφορά τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και της απειλής κατ' εξακολούθηση διά της επιμονής καταδίωξης, ενώ αθωώθηκε για την διατάραξη κοινής ησυχίας.

Στο δικαστήριο δεν προσήλθε ο τραγουδιστής, αλλά ούτε και η κατηγορούμενη.