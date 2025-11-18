Ελλάδα LIFE Γιάννης Πλούταρχος Δικαστήρια

Ποινή 18 μηνών για την stalker του Γιάννη Πλούταρχου - Πάει φυλακή αν τον πλησιάσει στα 300 μέτρα

Η κατηγορούμενη παραλίγο να εκτίσει τους τρεις μήνες στη φυλακή, καθώς η σύζυγος του τραγουδιστή κατέθεσε ότι συνεχίζει την ίδια συμπεριφορά.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Δημήτρης Δαμιανός avatar
Δημήτρης Δαμιανός

Σε ποινή 18 μηνών καταδικάστηκε πρωτοδίκως η γυναίκα «stalker» που παρενοχλούσε τον γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχο.

Η κατηγορούμενη μάλιστα παραλίγο να εκτίσει τους τρεις μήνες στη φυλακή, αφού το δικαστήριο αποφάσισε οι τρεις μήνες να είναι εκτιτέοι, καθώς η σύζυγος του τραγουδιστή κατέθεσε ότι η δράστιδα συνεχίζει και σήμερα την ίδια συμπεριφορά.

Ωστόσο, το δικαστήριο έκρινε ότι η έφεσή της θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπό τον όρο της προσέγγισης του παθόντα στα 300 μέτρα, όποτε εάν δεν πλησιάσει τον τραγουδιστή θα παραμείνει εκτός φυλακής.

Η καταδίκη της αφορά τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση και της απειλής κατ' εξακολούθηση διά της επιμονής καταδίωξης, ενώ αθωώθηκε για την διατάραξη κοινής ησυχίας.

Στο δικαστήριο δεν προσήλθε ο τραγουδιστής, αλλά ούτε και η κατηγορούμενη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα LIFE Γιάννης Πλούταρχος Δικαστήρια

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader