Ποινή 4,5 ετών για τη σύζυγο του Μπομπ Μενέντεζ - «Έκανα λάθος για τον σύζυγό μου»

Στη φυλακή οδηγείται η Ναντίν Μενέντεζ, σύζυγος του πρώην Δημοκρατικού γερουσιαστή του Νιου Τζέρσεϊ, Μπομπ Μενέντεζ, μετά την καταδίκη της από ομοσπονδιακό δικαστή την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης.

Η 58χρονη Ναντίν Μενέντεζ είναι το τέταρτο άτομο που καταδικάζεται και αντιμετωπίζει ποινή πολυετούς φυλάκισης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, για το σκάνδαλο που ανέτρεψε έναν από τους πλέον ισχυρούς γερουσιαστές των ΗΠΑ.

Η Μενέντεζ ζήτησε έλεος από το δικαστήριο αναφέρονται ότι ο σύζυγός της «την χρησιμοποιούσε σαν μαριονέτα».



Η ποινή της, η οποία επιβλήθηκε σε δικαστήριο του Μανχάταν από τον δικαστή του περιφερειακού δικαστηρίου των ΗΠΑ Σίντνεϊ Στάιν, ήρθε αφού οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ζήτησαν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον επτά ετών.



Οι δικηγόροι της ωστόσο υποστήριξαν ότι λόγω προβλημάτων υγείας, μια μακρά ποινή σημαίνει ότι θα πέθαινε στη φυλακή και ζήτησαν ποινή φυλάκισης 12 μηνών και μίας ημέρας.

Η δραματική κατάθεση

Οι πιο δραματικές στιγμές στη δίκη της Μενέντεζ, όπως αποκαλύπτει το Politico, ήταν όταν αφηγήθηκε τη σχέση με τον σύζυγό της, τον οποίο, όπως είπε, γνώρισε μετά από μια σειρά κακοποιητικών σχέσεων, όταν εκείνος βρισκόταν αναμφισβήτητα στο απόγειο της πολιτικής του δύναμης - στην κορυφή της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Τον αποκαλούσε «θεέ μου» λόγω του πόσο ισχυρός ήταν και του πόσο καλά της φερόταν σε σύγκριση με άλλους άντρες με τους οποίους είχε βγει. Είπε, όμως, ότι ήταν τυφλή και ανόητη. «Έκανα λάθος για τον σύζυγό μου», είπε στον δικαστή.

Ο Μπομπ Μενέντεζ βρίσκεται στη φυλακή, εκτίοντας ποινή 11 ετών, ενώ δύο επιχειρηματίες από το Νιου Τζέρσεϊ, ο Φρεντ Ντέιμπς και ο Γουάελ «Γουίλ» Χάνα, εκτίουν ποινές επτά και οκτώ ετών αντίστοιχα. Ένας τρίτος επιχειρηματίας που δήλωσε ένοχος για δωροδοκία του γερουσιαστή και της συζύγου του συνεργάστηκε με την κυβέρνηση και δεν έχει ακόμη καταδικαστεί.



Το ζευγάρι κατηγορείται ότι καταχράστηκε την εξουσία του γερουσιαστή προς όφελός του: την επιρροή του σε αντάλλαγμα για ράβδους χρυσού, πακέτα μετρητών και μια Mercedes κάμπριο για αυτόν και τη σύζυγό του.

Έκανε τη «βρώμικη δουλειά»

Η Ναντίν Μενέντεζ βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης. Παρόλο που όλες οι δωροδοκίες είχαν σκοπό να αγοράσουν την επιρροή του, οι εισαγγελείς είπαν ότι εκείνη έκανε τη «βρώμικη δουλειά», ενεργώντας ως μεσάζων καθώς το ζευγάρι πουλούσε την εξουσία του.



Κατά τη διάρκεια της δίκης του γερουσιαστή -η οποία έλαβε χώρα πριν από τη δική της λόγω διάγνωσης καρκίνου του μαστού που καθυστέρησε τη δίκη- οι δικηγόροι του υιοθέτησαν μια νομική στρατηγική που την έριξε στο καναβάτσο.



Η Ναντίν Μενέντεζ είπε ότι ακόμη και όταν αυτό εξελισσόταν δημόσια, οι δυο τους απόλαυσαν την κοινή τους ζωή, τρώγοντας πρωινό και περνώντας χρόνο μαζί. Αλλά είπε ότι οι δικηγόροι του της έλεγαν ότι η στρατηγική τους ήταν να τον βοηθήσουν να αποφύγει τις κατηγορίες, επειδή, αν ο γερουσιαστής αποχωρούσε, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς θα αποσύρουν την υπόθεση εναντίον της.



Η στρατηγική τους απέτυχε και το δικαστήριο καταδίκασε τον γερουσιαστή για όλες τις κατηγορίες.



Στη συνέχεια, ένα ξεχωριστό δικαστήριο έκρινε την ίδια ένοχη για κάθε κατηγορία εναντίον της.

Ζήτησε επιείκεια

Η Ναντίν Μενέντεζ και η δικηγόρος της, Σάρα Κρισόφ, ζήτησαν επιεική ποινή λόγω της παιδικής της ηλικίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Λίβανο, του ιστορικού κακοποιητικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας που την άφησε με αυτό που η Κρισόφ περιέγραψε ως εγκεφαλική βλάβη, και της σχετικής έλλειψης εξουσίας σε σύγκριση με τους άλλους άνδρες που εμπλέκονταν στο σχέδιο.



Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Λάρα Πόμεραντζ δήλωσε ότι η Ναντίν Μενέντεζ ήταν υπεύθυνη για τη δική της «εκτεταμένη, σκόπιμη και απαράδεκτη συμπεριφορά».

Το πρόβλημα υγείας

Αν και η Ναντίν Μενέντεζ είναι απαλλαγμένη από καρκίνο εδώ και ένα χρόνο, χρειάζεται μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκληθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο της. Αυτές θα μπορούσαν να συνεπάγονται χειρουργικές επεμβάσεις και μήνες ανάρρωσης που οι ομοσπονδιακές φυλακές δεν μπορούν εύκολα να παράσχουν.



Αφού ο Στάιν επέβαλε την ποινή, η Κρισόφ ζήτησε από τον δικαστή να βοηθήσει το Γραφείο Φυλακών να επιτρέψει στη Ναντίν Μενέντεζ να επισκεφτεί τον σύζυγό της.



Εν μέσω δημοσιογράφων έξω από το δικαστήριο, η Ναντίν Μενέντεζ δήλωσε ότι δεν σκόπευε να τον χωρίσει.

