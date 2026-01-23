Ποιον δεν θα έπαιρνε ο Ανδρουλάκης πίσω στο ΠΑΣΟΚ

Επειδή πολλά γράφονται και αποκαλύπτονται αυτές τις ημέρες για τα πρόσωπα και τους βουλευτές που σκέφτεται ή έχει αποφασίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης να εντάξει στο ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης που θέλει να κάνει ενόψει συνεδρίου, μήπως και κουνηθεί προς τα πάνω η βελόνα, σήμερα θα σας πω για ένα πρόσωπο που μάλλον βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση.

Ποιον/ους δηλαδή -αν δε γίνει κάποια έκπληξη- δεν πρόκειται να δεχτεί πίσω στο μαντρί ακόμη κι αν οι ίδιοι το θέλουν ή θα το συζητούσαν...



Μια τέτοια περίπτωση ακούγεται εσχάτως ότι είναι ο Θάνος Μωραΐτης, ο οποίος -σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν σε πασοκικά πηγαδάκια- ίσως το σκεφτόταν. Το σενάριο εντάθηκε και λόγω της παρουσίας του στην πρόσφατη σύναξη που έκανε για τη γιορτή της, η Τόνια Αντωνίου, στέλεχος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που θα είναι ξανά υποψήφια στα νότια της Αθήνας, με την οποία ο Μωραϊτης διατηρεί φιλία από τα χρόνια της Νεολαίας. Άσχετα αν στην πορεία ο ίδιος έκανε και επιλογές εκτός Χαριλάου Τρικούπη, σε αντίθεση με την πάντα κομματική Τόνια.



Στα νεανικά του χρόνια ήταν στην ομάδα Τσοχατζόπουλου. Αργότερα που εκλέχθηκε βουλευτής ανήκε στους Παπανδρεϊκούς και μάλιστα τον ακολούθησε στο ΚΙΔΗΣΟ. Επί αείμνηστης Φώφης γύρισε στο ΠΑΣΟΚ, μετά το εγκατέλειψε ξανά ανταποκρινόμενος στο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια έγινε υφυπουργός στην κυβέρνησή του, λίγο πριν το τέλος της θητείας της. Εκλέχθηκε μετέπειτα βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όταν ανέλαβε ο Στέφανος Κασσελάκης τάχθηκε με το μέρος του και ανέλαβε διευθυντής της ΚΟ, ακολουθώντας τον για ένα διάστημα στο Κίνημα Δημοκρατίας.



Μην τα πολυλογώ, γιατί η πολιτική διαδρομή ζαλίζει, αλλά οι πηγές μου λένε ότι δύσκολα θα άναβε πράσινο φως ο Ανδρουλάκης, αν τελικά ισχύει η φήμη περί ενδιαφέροντος. Ο τρόπος της αποχώρησης από το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα, (ο οποίος επανακάμπτει και καιροφυλακτεί) αλλά και οι δεσμοί που είχαν αναπτυχθεί με συγκεκριμένα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ όπως οι Χρήστος Σπίρτζης και Νίκος Παππάς, που είναι ας πούμε «κόκκινο πανί» για τη Χαριλάου Τρικούπη, ίσως εμπεριέχουν την αρνητική απάντηση σε τυχόν χτύπημα της πόρτας.