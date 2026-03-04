Ποιος δάνεισε στον Λεκλέρ τη σπανιότερη Ferrari του κόσμου για το... ναι στο Μόντε Κάρλο

Στο Μόντε Κάρλο, εκεί όπου ο ήχος των σύγχρονων κινητήρων της Formula 1 συνήθως κυριαρχεί, για μία ημέρα η ιστορία αποφάσισε να πάρει το τιμόνι. Ο Λεκλέρ, το «χρυσό παιδί» της Scuderia Ferrari, και η εντυπωσιακή Αλεξάνδρα Σεν Μλο, ένωσαν τις ζωές τους σε μια τελετή που, αν και ξεκίνησε με άκρα μυστικότητα, κατέληξε να μαγνητίσει τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη. Ο λόγος; Ένα αυτοκίνητο που δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα έργο τέχνης με ρόδες: Μία σπάνια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957.

Μια εμφάνιση που έκοψε την ανάσα

Οι νεόνυμφοι επέλεξαν να «σπάσουν» την ιδιωτικότητά τους με έναν τρόπο που ήταν αδύνατο να αγνοηθεί. Καθώς έβγαιναν από το δημαρχείο του Πριγκιπάτου, η εικόνα τους μέσα στην κατακόκκινη 250 TR με τα χαρακτηριστικά «pontoon fenders» (τα ξεχωριστά φτερά που μοιάζουν με πλωτήρες) έμοιαζε με σκηνή από ταινία του παλιού ιταλικού κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα από τα πιο ποθητά και απρόσιτα μοντέλα στον κόσμο των συλλεκτών, ένα αυτοκίνητο που συμβολίζει την απόλυτη κομψότητα της δεκαετίας του '50.

Φωτογραφία αρχείου Λογαριασμός X Lecrec

Το μυστήριο της ιδιοκτησίας: Σε ποιον ανήκει το κόκκινο «διαμάντι»;

Το ερώτημα που κατέκλυσε αμέσως τα social media και τα πηγαδάκια των φίλων της αυτοκίνησης ήταν ένα: Ανήκει αυτή η Ferrari στον Leclerc; Η επίσημη απάντηση παραμένει τυλιγμένη σε ένα πέπλο μυστηρίου, όπως συμβαίνει συχνά με τα πιο ακριβά αυτοκίνητα του κόσμου. Ωστόσο, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: Δεν πρόκειται για προσωπικό απόκτημα του Μονεγάσκου πιλότου.



Όταν μιλάμε για μια Ferrari 250 TR, οι αριθμοί προκαλούν ίλιγγο. Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν την αξία της στα 30 εκατομμύρια ευρώ ως βάση, ενώ σε ιδιωτικές δημοπρασίες η τιμή μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η σπανιότητά της είναι παροιμιώδης. Η Ferrari κατασκεύασε μόλις 19 αντίτυπα με το συγκεκριμένο αμάξωμα «pontoon fender».

Τι είναι όμως αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή, πέρα από την τιμή της;

Ο Κινητήρας: Κάτω από το καπό κρύβεται ο θρυλικός V12 "Colombo" 3.0 λίτρων.

Η Ισχύς: Αποδίδει περίπου 300 ίππους, νούμερο εξωπραγματικό για το 1957.

Το Βάρος: Με ένα ελαφρύ σωληνωτό πλαίσιο, το βάρος της μόλις που αγγίζει τα 800 κιλά.

Η Σχεδίαση: Τα φτερά της δεν σχεδιάστηκαν μόνο για ομορφιά, αλλά για την καλύτερη ψύξη των φρένων κατά τη διάρκεια εξαντλητικών αγώνων αντοχής, όπως το Le Mans.

Μια κλειστή ελίτ ιδιοκτητών

Από τα 19 αυτά κοσμήματα, ελάχιστα είναι γνωστό πού βρίσκονται. Ανάμεσα στους διάσημους κατόχους συγκαταλέγεται ο σχεδιαστής Ralph Lauren, ενώ ένα αντίτυπο φιλοξενείται στο περίφημο μουσείο Simeone Foundation στις ΗΠΑ. Άλλα ονόματα που συνδέονται με αυτό το μοντέλο είναι ο λόρδος Anthony Bamford και οι οικογένειες Wang και Yeaggy. Για τις υπόλοιπες, η λέξη «εμπιστευτικότητα» είναι ο κανόνας.

Φωτογραφία αρχείου Λογαριασμός X Lecrec

Ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο

Η επιλογή του Charles Leclerc δεν ήταν απλώς μια κίνηση εντυπωσιασμού. Ήταν μια δήλωση αγάπης προς την κληρονομιά της ομάδας που υπηρετεί. Σε μια στιγμή που ο ίδιος ετοιμάζεται να ριχτεί στη μάχη για να επαναφέρει την "Scuderia" στην κορυφή της Formula 1, η εμφάνισή του με αυτό το αυτοκίνητο θύμισε σε όλους τι σημαίνει Ferrari: Πάθος, ιστορία και αξεπέραστο στυλ.

Στο Μόντε Κάρλο μπορείς να παντρευτείς αθόρυβα, αλλά αν επιλέξεις μια Ferrari 250 Testa Rossa του 1957, ο κόσμος θα σταματήσει για να σε κοιτάξει.

Η συλλογή του Leclerc αποτελείται κυρίως από σύγχρονα μοντέλα της Ferrari και μερικά ιστορικά κομμάτια, αλλά τίποτα που να πλησιάζει το μέγεθος και την αξία μιας 250 Testa Rossa. Τα… σημάδια στον δρόμο λένε μια διαφορετική ιστορία. Το αυτοκίνητο έφερε προσωρινές πινακίδες εξαγωγής του Μονακό, οι οποίες εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο; Η ημερομηνία λήξης τους ήταν η 2α Μαρτίου 2026. Αυτή η τεχνική λεπτομέρεια υποδηλώνει ότι το αυτοκίνητο παραχωρήθηκε (δανεική) ειδικά για τις ημέρες του γάμου, αποτελώντας ίσως το πιο αποκλειστικό "γαμήλιο δώρο" που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Μία πιθανότητα είναι να ανήκει στην Ferrari (στο μουσείο) και να του την παραχώρησαν.

Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητο του γάμου;