Formula 1 2026 pre– season test Μπαχρέιν: Ferrari στην κορυφή των δοκιμών με Λεκλέρ

Η αυλαία των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν έκλεισε με τη Ferrari να αφήνει το πιο δυνατό αποτύπωμα. Ο Σαρλ Λεκλέρ έδωσε στην ιταλική ομάδα την κορυφαία επίδοση της εβδομάδας, γράφοντας τον μοναδικό χρόνο κάτω από το 1:32, σε μια μέρα που έδειξε τόσο την ταχύτητα όσο και τη σταθερότητα του μονοθεσίου.

Η εικόνα χτίστηκε σταδιακά. Το πρωί ο Μονεγάσκος ξεκίνησε με 1:33.689, όμως όσο οι συνθήκες στην πίστα βελτιωνόταν, ο ρυθμός ανέβαινε. Στη διάρκεια του απογεύματος κατέβαζε συνεχώς τον χρόνο του, πρώτα στο 1:33.629, μετά στο 1:33.162 και αργότερα στο 1:32.655 με γόμα C3. Όταν η Ferrari πέρασε στα πιο μαλακά ελαστικά C4, ο η καλύτερη επίδοση ήρθε φυσικά, με κορύφωση το 1:31.992 που τον κράτησε στην κορυφή μέχρι το τέλος.

Κανείς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 1:32.803 που είχε σημειώσει την προηγούμενη ημέρα ο Κίμι Αντονέλι. Πιο κοντά βρέθηκε ο Λάντο Νόρις, ο οποίος αν και έμεινε εκτός πίστας για τις πρώτες δύο ώρες του απογεύματος, κατάφερε να σταματήσει το χρονόμετρο στο 1:32.871 με τη McLaren, περίπου εννέα δέκατα πίσω από τον Λεκλέρ.

Η Red Bull βρέθηκε τρίτη με τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος κινήθηκε στο 1:33.109 χρησιμοποιώντας τα πρωτότυπα ελαστικά της Pirelli. Παρόμοιο πρόγραμμα ακολούθησε και η Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ να γράφει 1:33.197. Παρ’ όλα αυτά, η μέρα για τα «Ασημένια Βέλη» δεν κύλησε ομαλά. Μια απώλεια πίεσης στα υδραυλικά προκάλεσε κόκκινη σημαία το πρωί με τον Αντονέλι στο τιμόνι, κάτι που ανάγκασε την ομάδα να προχωρήσει και σε αλλαγή μονάδας ισχύος.

Οι «μάχες» του midfield

Η Alpine έδειξε ανταγωνιστική, με τον Πιερ Γκασλί να σημειώνει στο τέλος της ημέρας 1:33.421 χρησιμοποιώντας τη μαλακότερη γόμα C5. Ήταν μόλις 0.066 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, ο οποίος ξεχώρισε όχι μόνο για τον χρόνο του αλλά και για την αντοχή της ομάδας, ολοκληρώνοντας 170 γύρους μέσα στη μέρα.

Η Audi βρέθηκε έβδομη με τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να καταγράφει 1:33.755 με C4 ελαστικά. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία του νεαρού Άρβιντ Λίντμπλαντ, του μοναδικού rookie στο grid, ο οποίος διένυσε μόνος του 165 γύρους, περίπου 893 χιλιόμετρα, φτάνοντας στο 1:34.149 — δύο δέκατα ταχύτερος από τον Κάρλος Σάινθ.

Δυσκολίες για Aston Martin και Cadillac

Στο κάτω μέρος της κατάταξης τα πράγματα έμοιαζαν γνώριμα. Η Cadillac καθυστέρησε ξανά να βγει στην πίστα, μένοντας εκτός για τα πρώτα 100 λεπτά, αλλά ολοκλήρωσε τελικά 99 γύρους. Ο Βάλτερι Μπότας σημείωσε την καλύτερη επίδοση της ομάδας έως τώρα, με 1:35.290, χρόνος όμως περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από το midfield.

Η Aston Martin είχε τη δυσκολότερη ημέρα από όλους. Ο Λανς Στρολ πρόλαβε μόλις έξι γύρους χωρίς να καταγράψει χρόνο, καθώς προέκυψε έλλειψη εξαρτημάτων κινητήρα μετά το πρόβλημα μπαταρίας που είχε αντιμετωπίσει ο Φερνάντο Αλόνσο την προηγούμενη μέρα. Το πρόωρο τέλος στο πρόγραμμα αφήνει ερωτήματα για την ετοιμότητα της ομάδας λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Τι δείχνουν οι δοκιμές για τη συνέχεια

Οι χρόνοι των δοκιμών δεν αποκαλύπτουν πάντα την πραγματική εικόνα, όμως η Ferrari έδειξε ισορροπία ανάμεσα σε ταχύτητα ενός γύρου και σταθερότητα. Η McLaren φαίνεται κοντά, η Red Bull κινείται σε πιο κρυφό πρόγραμμα, ενώ η Mercedes ψάχνει ακόμη αξιοπιστία. Στο midfield, η μάχη προμηνύεται πυκνή, με μικρές διαφορές που πιθανότατα θα κριθούν σε λεπτομέρειες στρατηγικής και διαχείρισης ελαστικών.

Το Trivia της ημέρας

• Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μόνος οδηγός που έγραψε χρόνο κάτω από 1:32 σε όλη την εβδομάδα

• Ο Άρβιντ Λίντμπλαντ κάλυψε 893 χιλιόμετρα σε μία μόνο μέρα δοκιμών

• Η Haas ολοκλήρωσε 170 γύρους, από τα μεγαλύτερα σύνολα της ημέρας

• Η Aston Martin έκανε μόλις 6 γύρους χωρίς επίσημο χρόνο

• Ο Βάλτερι Μπότας σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της Cadillac μέχρι στιγμής