Formula 1 2026 pre– season test Μπαχρέιν: Αντονέλι στην κορυφή, ανησυχία στην Aston Martin

Σε μια μέρα γεμάτη εναλλαγές, μικρές εκπλήξεις και αρκετές τεχνικές δοκιμές, φάνηκε ο πρώτος πραγματικός δείκτης ταχύτητας για τα μονοθέσια του 2026. Ο Κίμι Αντονέλι έγραψε τον ταχύτερο χρόνο μέχρι τώρα στο Σακίρ, ενώ η Aston Martin συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα που αρχίζουν να δημιουργούν ανησυχία στο στρατόπεδό της.

What do drivers do at testing when they’re not testing? 🤔 pic.twitter.com/9L4vntCH9R — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 19, 2026

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes πέτυχε έναν εντυπωσιακό γύρο με χρόνο 1:32.803, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση των μέχρι τώρα δοκιμών και δείχνοντας πως το νέο πακέτο της ομάδας λειτουργεί ιδιαίτερα καλά σε ρυθμούς γρήγορων γύρων. Ο χρόνος αυτός ήταν μόλις οριακά καλύτερος από εκείνον του Όσκαρ Πιάστρι, που επίσης έσπασε το φράγμα του 1:33” με τη McLaren.

Η μάχη της κορυφής: McLaren, Red Bull και Mercedes

Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας εξελίχθηκε σε ένα άτυπο παιχνίδι εντυπώσεων ανάμεσα σε McLaren και Red Bull Racing, με τη Mercedes να… παρεμβαίνει σταδιακά. Από νωρίς, ο Λάντο Νόρις έβαλε ως ένα πρώτο σημείο αναφοράς τον χρόνο 1:34.625. Αμέσως ο Μαξ Φερστάπεν τον πέρασε για πέντε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η απάντηση του Νόρις δεν άργησε, καθώς κατέβασε τον χρόνο στο 1:33.453, μόλις έξι χιλιοστά καλύτερα από τον γύρο αναφοράς που είχε σημειώσει ο Τζορτζ Ράσελ την προηγούμενη μέρα. Ο Φερστάπεν πλησίασε, χωρίς όμως να καταφέρει να ισοφαρίσει, σημειώνοντας 1:33.584 στο πρωινό σκέλος.

Το απόγευμα, ο Ολλανδός πέρασε προσωρινά στην κορυφή με δοκιμαστικά ελαστικά της Pirelli, πριν βελτιωθεί περαιτέρω σε 1:33.162 με τη γόμα C3. Παρ’ όλα αυτά, η τελική μάχη παίχτηκε ανάμεσα σε Πιάστρι και Αντονέλι. Ο Αυστραλός κατέβασε τον χρόνο στο 1:32.861 λίγο μετά τις έξι το απόγευμα, όμως ο νεαρός Ιταλός απάντησε άμεσα, κλειδώνοντας την πρωτιά της ημέρας.

Χιλιόμετρα και αξιοπιστία: Το κρυφό παιχνίδι

Πέρα από τους χρόνους, οι δοκιμές κρίνονται και στην ποσότητα δεδομένων. Η McLaren ήταν η πιο παραγωγική ομάδα με 158 γύρους, ενώ η Mercedes ακολούθησε πολύ κοντά με 156. Σε ατομικό επίπεδο, ο Φερστάπεν ολοκλήρωσε τους περισσότερους γύρους, φτάνοντας τους 139, δείγμα σταθερότητας αλλά και προγράμματος μεγάλης διάρκειας.

Seriously though, why did you? pic.twitter.com/DRnbI8fbN8 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 19, 2026

Η Ferrari βίωσε πιο περίπλοκη ημέρα. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μόλις πέντε γύρους στα πρώτα λεπτά, πριν το μονοθέσιο επιστρέψει στο γκαράζ λόγω τεχνικού ζητήματος που δεν διευκρινίστηκε. Παρότι ο επτά φορές πρωταθλητής ολοκλήρωσε τελικά 78 γύρους, είχε αρκετές εξόδους εκτός γραμμής στη στροφή 10 και στην τελευταία καμπή, δείχνοντας ότι η ισορροπία του μονοθεσίου δεν ήταν ιδανική. Ο καλύτερος χρόνος του ήρθε στο 1:33.408 με τη γόμα C3.

Μεσαία ζώνη: Μάχες για λεπτομέρειες

Στο midfield, η Alpine έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο Φράνκο Κολαπίντο, με τα μαλακά ελαστικά C5, σημείωσε 1:33.818, σε έναν γύρο που έδειξε τις δυνατότητες του μονοθεσίου σε συνθήκες χαμηλού καυσίμου.

Η νέα εργοστασιακή προσπάθεια της Audi είχε θετικά σημάδια, παρότι έχασε πάνω από δύο ώρες λόγω υδραυλικού προβλήματος. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έγινε ο πρώτος οδηγός της μεσαίας κατηγορίας που έπεσε κάτω από το 1:34, δείχνοντας ότι η βάση υπάρχει.

Testing week 2 Wednesday 18th to Friday 20th. Final shakedown before the 2026 season starts #audif1 pic.twitter.com/D7ZAWXKV9Q — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) February 16, 2026



Η Haas F1 Team ήταν έβδομη σε ρυθμό, με τον Εστεμπάν Οκόν να απέχει περίπου 1,4 δευτερόλεπτα από την κορυφή. Ακολούθησαν οι Racing Bulls, ενώ η Williams με τον Άλεξ Άλμπον κατέγραψε σημαντικό αριθμό γύρων παρά καθυστέρηση στην έναρξη του απογευματινού προγράμματος.

Δύσκολη μέρα για Cadillac και Aston Martin

Η νεοεισερχόμενη Cadillac Formula 1 Team συνέχισε την προσεκτική προσέγγιση, περνώντας μεγάλο μέρος της ημέρας στο γκαράζ. Ο Σέρχιο Πέρεζ σημείωσε 1:35.369, αρκετά πίσω από την κορυφή αλλά με εμφανή στόχο την αξιοπιστία και όχι την επίδοση.

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η ημέρα για την Aston Martin. Μετά τα προβλήματα της προηγούμενης ημέρας, η ομάδα είδε τον Φερνάντο Αλόνσο να ακινητοποιείται στην πίστα λόγω νέων τεχνικών θεμάτων, προκαλώντας διακοπή.

Jumping in for this morning’s session. #F1Testing pic.twitter.com/M7Jbg1KoIa — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 19, 2026

Ο Ισπανός ολοκλήρωσε μόνο 68 γύρους και έμεινε σχεδόν πέντε δευτερόλεπτα πίσω από τον ταχύτερο χρόνο, τη στιγμή που σχεδόν όλες οι άλλες ομάδες ξεπέρασαν το φράγμα των 100 γύρων.

Δοκιμές εκκίνησης και ενδιαφέροντα συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν δύο προσομοιώσεις εκκίνησης αγώνα, μια περιοχή που ήδη προκαλεί συζητήσεις στο paddock. Στην πρώτη, ο Χάμιλτον ξεχώρισε με εντυπωσιακή εκκίνηση, ενώ ο Νόρις αντιμετώπισε δυσκολίες.

Στην τελική προσομοίωση, όπου συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μονοθέσια, ο Βρετανός της Ferrari φάνηκε και πάλι να έχει το καλύτερο “launch”, στοιχείο που ίσως εξελιχθεί σε δυνατό όπλο για τη νέα σεζόν.

Η εικόνα της ημέρας αφήνει σαφές μήνυμα: Mercedes και McLaren δείχνουν σταθερά δυνατές, η Red Bull παραμένει κοντά, ενώ η Aston Martin έχει μπροστά της πολλή δουλειά πριν την έναρξη της χρονιάς.

TEST 2: DAY 2 CLASSIFICATION



Antonelli takes top spot marginally ahead of Piastri 🤏#F1 #F1Testing pic.twitter.com/iBpam8Yx4u — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Το Trivia της ημέρας

• Ο πρώτος χρόνος κάτω από το 1:33 ήρθε μόλις το απόγευμα, δείχνοντας τη μεγάλη αλλαγή της πίστας λόγω συνθηκών.

• Ο Αντονέλι είναι ο πρώτος οδηγός που γράφει τον απόλυτα ταχύτερο γύρο των δοκιμών 2026.

• Η McLaren κατέγραψε τα περισσότερα χιλιόμετρα της ημέρας.

• Ο Χάμιλτον ξεχώρισε στις δοκιμές εκκίνησης παρότι η Ferrari είχε τεχνικά θέματα.

• Η Aston Martin ήταν η μόνη ομάδα με λιγότερους από 70 γύρους από βασικό οδηγό.