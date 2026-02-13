Formula 1 2026 δοκιμές Μπαχρέιν: Η Mercedes έκανε το 1-2 στο φινάλε των δοκιμών

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 στο Μπαχρέιν ολοκληρώθηκαν με τρόπο που άφησε σαφές μήνυμα για τη νέα σεζόν. Η Mercedes έκλεισε την τρίτη και τελευταία ημέρα με εντυπωσιακό 1-2, επιβεβαιώνοντας την αίσθηση που ήδη κυκλοφορούσε στο paddock ότι η γερμανική ομάδα μπαίνει στη νέα εποχή κανονισμών του 2026 ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για το πρωτάθλημα.

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο 19χρονος Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο της εβδομάδας με χρόνο 1:33.669. Ο νεαρός Ιταλός ήταν μόλις 0,249 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον συναθλητή του Τζορτζ Ράσελ, που είχε προηγηθεί στην πρωινή περίοδο δοκιμών πριν παραδώσει το τιμόνι της W17 μετά το μεσημέρι. Το αποτέλεσμα αυτό αποτέλεσε ιδανική απάντηση για τη Mercedes, η οποία την προηγούμενη ημέρα είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα στη μονάδα ισχύος που κράτησε τον Αντονέλι εκτός δράσης για μεγάλο μέρος της πρωινής διαδικασίας.

Why do we have a cheese grater on the side of our car, Kimi? 🤔 pic.twitter.com/rTIO3H8Whu — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 13, 2026

Η Mercedes δείχνει δυνατή ενόψει νέων κανονισμών

Το στοιχείο που εντυπωσίασε περισσότερο τους αναλυτές δεν ήταν μόνο το 1-2 της ομάδας, αλλά το γεγονός ότι οι δύο οδηγοί της ήταν οι μοναδικοί που κατάφεραν να κατεβούν κάτω από το 1:34 σε ολόκληρη την εβδομάδα δοκιμών. Αυτό ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η Mercedes έχει βρει ένα πολύ δυνατό πακέτο ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών του 2026. Παρά ταύτα, ο επικεφαλής της ομάδας Τότο Βολφ προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους, επιμένοντας ότι η Red Bull παραμένει το σημείο αναφοράς. Ωστόσο, μέσα στο paddock αρκετοί θεωρούν πως η εικόνα των δοκιμών στο Μπαχρέιν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τη δυναμική της γερμανικής ομάδας.

Φωτογραφία Reuters: Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ήταν ο μόνος rookie που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο ημέρας σε ολόκληρη την εβδομάδα δοκιμών

Σταθερή Ferrari και ανταγωνισμός πίσω από τις Mercedes

Μία από τις ομάδες που κινήθηκαν πιο διακριτικά, αλλά ουσιαστικά, ήταν η Ferrari. Η Scuderia είχε παραγωγική τελευταία ημέρα δοκιμών, με τον Λιούις Χάμιλτον να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο εκτός Mercedes, γράφοντας 1:34.209 στην πρωινή περίοδο, μόλις 0,291 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Η ημέρα του Βρετανού, πάντως, ολοκληρώθηκε περίπου δέκα λεπτά νωρίτερα από το προγραμματισμένο, όταν βγήκε εκτός πίστας στη στροφή 8 λόγω πιθανής μηχανικής δυσλειτουργίας, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για απώλεια καυσίμου.

Chasing that last light of the day! 🌅 pic.twitter.com/TzHSpeDr3z — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 13, 2026

Παρά την προσωρινή διακοπή, οι χρόνοι των υπόλοιπων οδηγών δεν απείλησαν τη θέση του. Ο Όσκαρ Πιάστρι ολοκλήρωσε την ημέρα στην τέταρτη θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πέμπτος, με τις διαφορές τους από τον Αντονέλι να φτάνουν τα 0,880 και 1,672 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Στην έκτη θέση βρέθηκε ο Ίζακ Χατζάρ με τη Red Bull, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Εστεμπάν Οκόν, Φράνκο Κολαπίντο, Όλιβερ Μπέρμαν και Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Τα χιλιόμετρα δοκιμών, το πραγματικό κλειδί

Στις χειμερινές δοκιμές, οι χρόνοι γύρων δεν είναι το μοναδικό στοιχείο αξιολόγησης. Συχνά, ακόμη πιο σημαντικός δείκτης είναι ο αριθμός των γύρων που καταφέρνει να ολοκληρώσει κάθε ομάδα, καθώς αυτό αποτυπώνει την αξιοπιστία και τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων. Σε αυτόν τον τομέα ξεχώρισε ο Όσκαρ Πιάστρι, που ολοκλήρωσε 161 γύρους μέσα στην ημέρα, τον μεγαλύτερο αριθμό που σημειώθηκε σε μία μόνο ημέρα δοκιμών φέτος. Πάνω από τους 100 γύρους έφτασαν επίσης ο Λιούις Χάμιλτον με 150, ο Φράνκο Κολαπίντο με 144 και ο Λίαμ Λόσον με 119. Οι συγκεκριμένοι οδηγοί είχαν το πλεονέκτημα ότι οδήγησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να μοιράζονται το μονοθέσιο με teammate.

Σε επίπεδο ομάδων, η McLaren ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συνολική απόσταση, με τη Ferrari να ακολουθεί. Η Williams κατέλαβε την τρίτη θέση στη σχετική κατάταξη με 146 γύρους, μπροστά από τις Haas, Alpine και Mercedes. Η γερμανική ομάδα θα μπορούσε να βρίσκεται ψηλότερα, αν ο Αντονέλι δεν είχε χάσει περίπου 90 λεπτά δράσης νωρίς το απόγευμα.

Προβλήματα αξιοπιστίας για Aston Martin και Cadillac

Στο χαμηλότερο μέρος της κατάταξης χιλιομέτρων, τα προβλήματα συνεχίστηκαν για την Aston Martin και τη νεοεισερχόμενη Cadillac. Η πρώτη από τις δύο κόκκινες σημαίες της ημέρας προκλήθηκαν όταν ο Βάλτερι Μπότας αναγκάστηκε να σταματήσει στην πίστα λόγω προβλήματος ψύξης. Η ομάδα χρειάστηκε σχεδόν δύο ώρες για να επιστρέψει στο πρόγραμμα, ολοκληρώνοντας τελικά μόλις 105 γύρους. Η Aston Martin, από την πλευρά της, περιορίστηκε σε 72 γύρους εξαιτίας τεχνικού ζητήματος που κράτησε τον Λανς Στρολ εκτός δράσης για μεγάλο μέρος του απογεύματος.

Φωτογραφία Reuters: Ο Κιάνου Ριβς βρέθηκε στο Μπαχρέιν και πατρακολούθησε τις δοκιμές

Οι δοκιμές αυτές ήταν το πρώτο από τα δύο επίσημα pre-season τεστ του 2026. Οι ομάδες θα επιστρέψουν ξανά στο Μπαχρέιν για νέο τριήμερο δοκιμών στις 18-20 Φεβρουαρίου, πριν από την πρεμιέρα της σεζόν στη Μελβούρνη τον Μάρτιο, όπου θα φανεί αν η εικόνα των δοκιμών αντικατοπτρίζει και την πραγματική δυναμική των ομάδων.

Το Trivia της ημέρας

• Ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι ήταν ο μόνος rookie που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο ημέρας σε ολόκληρη την εβδομάδα δοκιμών

• Η Mercedes ήταν η μοναδική ομάδα με δύο οδηγούς κάτω από το 1:34

Looks like we left the door Hadjar for him 😆 pic.twitter.com/MB9zX89grw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 13, 2026

• Ο Όσκαρ Πιάστρι κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων (161) σε μία ημέρα δοκιμών το 2026 μέχρι στιγμής

• Η McLaren ήταν η ομάδα με τα περισσότερα συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών στο πρώτο τεστ

• Τα προβλήματα αξιοπιστίας της Aston Martin και της Cadillac προκάλεσαν δύο κόκκινες σημαίες την τρίτη ημέρα