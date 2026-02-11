Formula 1 2026: Πρεμιέρα δοκιμών με τον Νόρις μπροστά από Φερστάπεν και Λεκλέρ

Η πρώτη ημέρα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Σακχίρ άνοιξε με υψηλές θερμοκρασίες, έντονη δραστηριότητα και τον Λάντο Νόρις να κλείνει τη μέρα στην κορυφή των χρόνων, δίνοντας ένα πρώτο στίγμα για το τι μπορεί να περιμένει κανείς στη σεζόν 2026. Οι ομάδες μπήκαν στην πίστα για το πρώτο από τα έξι συνολικά testing days που θα ολοκληρωθούν πριν τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς στη Μελβούρνη.

Θερμοκρασίες, δεδομένα και χιλιάδες χιλιόμετρα

Οι συνθήκες στο Bahrain International Circuit ήταν σαφώς πιο ζεστές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με τη θερμοκρασία αέρα να κυμαίνεται από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου και την άσφαλτο να φτάνει μέχρι και τους 43. Σε οκτώ ώρες δράσης οι ομάδες κάλυψαν συνολικά 6.183 χιλιόμετρα, συγκεντρώνοντας τεράστιο όγκο δεδομένων για τα ολοκαίνουργια μονοθέσια του 2026.

Testing in 3,2,1…



Οι κανονισμοί των δοκιμών επέτρεπαν τη χρήση μόνο των τριών πιο σκληρών γομών της Pirelli, των C1, C2 και C3, επιλογή που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της πίστας αλλά και στη διαδικασία αξιολόγησης αντοχής και συμπεριφοράς των ελαστικών. Η C3 ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή, καλύπτοντας περισσότερο από το μισό των γύρων, ενώ η C2 και η C1 χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για μεγαλύτερα stints αξιοπιστίας. Μόνο ο Εστεμπάν Οκόν τοποθέτησε ενδιάμεσα ελαστικά για δύο δοκιμαστικούς γύρους εγκατάστασης.

Η μάχη των χρόνων

Καθώς το απόγευμα μετατρεπόταν σε νύχτα στην έρημο του Σακχίρ, ο Νόρις κατέβασε σταδιακά τον χρόνο του στο 1:34.669 με τη γόμα C2, επίδοση που αποδείχθηκε αρκετή για την κορυφή. Πίσω του βρέθηκε ο Μαξ Φερστάπεν, μόλις 0,129 δευτερόλεπτα πιο αργός, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα με διαφορά περίπου μισού δευτερολέπτου.

Παρότι οι χρόνοι στις δοκιμές σπάνια αποτυπώνουν την πραγματική δυναμική, η παρουσία οκτώ διαφορετικών ομάδων μέσα στην πρώτη δεκάδα έδειξε ήδη ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο Φερστάπεν σημείωσε επίσης τον ταχύτερο γύρο με τη σκληρότερη γόμα C1, δείχνοντας ότι η Red Bull συνεχίζει να διαθέτει ισχυρό ρυθμό σε κάθε συνθήκη.

Νέα μονοθέσια και νέα εποχή

Οι φετινές δοκιμές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ομάδες δουλεύουν πάνω σε πλήρως ανασχεδιασμένα μονοθέσια, με σημαντικές αλλαγές στην αεροδυναμική και στις υβριδικές μονάδες ισχύος, οι οποίες διαθέτουν μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ και περισσότερες στρατηγικές λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του προγράμματος επικεντρώνεται όχι μόνο στην απόδοση αλλά και στη χαρτογράφηση των νέων συστημάτων.

O Σαρλ Λεκλέρ πέτυχε τον τρίτο καλύτερο χρόνο της ημέρες με διαφορά περίπου μισό δευτερόλεπτο από τον πρώτο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, αρκετοί οδηγοί μοιράστηκαν το cockpit με τους teammates τους, ενώ τέσσερις παρέμειναν στο τιμόνι όλη την ημέρα, με τον Φερστάπεν να ξεπερνά τους 130 γύρους. Ο Οκόν ήταν επίσης ένας από τους οδηγούς που ξεπέρασαν τους 100 γύρους, συμβάλλοντας σημαντικά στη συλλογή δεδομένων της ομάδας του.

Μικρά περιστατικά και πρώτες ενδείξεις

Η ημέρα κύλησε σχετικά ομαλά, με μοναδική αξιοσημείωτη διακοπή την προσωρινή κόκκινη σημαία που προκάλεσε η στάση του Νίκο Χούλκενμπεργκ λίγο πριν την τελευταία στροφή, πριν επιστρέψει τελικά στα pits και συνεχίσει το πρόγραμμα της Audi. Ορισμένοι οδηγοί δεν βγήκαν στην πίστα την πρώτη ημέρα, όμως αναμένεται να πάρουν μέρος στις επόμενες συνεδρίες καθώς οι ομάδες μοιράζουν το πρόγραμμα δοκιμών.

Μετά την ολοκλήρωση της ημέρας, οι μηχανικοί και οι αναλυτές δεδομένων επέστρεψαν στα γκαράζ για την πιο κρίσιμη ίσως διαδικασία των δοκιμών: την ανάλυση των στοιχείων που θα καθορίσουν τις ρυθμίσεις των επόμενων ημερών. Με δύο ακόμη ημέρες δράσης στο Μπαχρέιν, η εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει περισσότερο, αν και οι πραγματικές ισορροπίες συνήθως αποκαλύπτονται μόνο όταν τα μονοθέσια βρεθούν σε συνθήκες αγώνα.

#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION



Το Trivia ημέρας

Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 80 σετ ελαστικών slick στις τρεις γόμες.

Ο Σέρχιο Πέρες σημείωσε το μεγαλύτερο stint με τη σκληρότερη γόμα C1, φτάνοντας τους 30 γύρους.

Ο Φερστάπεν πραγματοποίησε το μεγαλύτερο stint με τη C2, ενώ ο Οκόν το μεγαλύτερο με τη C3.

Η Williams κατάφερε να καλύψει σημαντικό αριθμό γύρων μετά την απουσία της από το shakedown της Βαρκελώνης.