Formula 1 2026: Τροχαίο για τον Κίμι Αντονέλι

Άτυχος ήταν ο οδηγός της Mercedes ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Σαν Μαρίνο, στην περιοχή Σεραβάλε λίγο πριν τα δοκιμαστικά της F1 στο Μπαχρέιν. Το αυτοκίνητό του (για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία) κατέληξε σε τοίχο, χωρίς όμως να υπάρξει τραυματισμός ή εμπλοκή άλλου οχήματος. Η γερμανική ομάδα επιβεβαίωσε το συμβάν, τονίζοντας ότι ο Ιταλός αναμένεται κανονικά στην πίστα για τα τεστ F1 στο Μπαχρέιν.

Το περιστατικό στη Σερραβάλε

Το περιστατικό ξάφνιασε τον 19χρονο οδηγό της Mercedes, λίγες μόλις ημέρες πριν την αναχώρηση του για το Μπαχρέιν, όπου είναι προγραμματισμένα τα πρώτα δοκιμαστικά της F1 2026 στην πίστα του Σακχίρ.

Φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας

Το ατύχημα σημειώθηκε στη Σούπερστράντα του Σαν Μαρίνο, στο Καστέλλο ντι Σεραβάλε, σε τμήμα του δρόμου που τη νύχτα γίνεται συχνά ολισθηρό, λόγω των συνθηκών (υγρασία χαμηλές θερμοκρασίες) και με περιορισμένη ορατότητα. Οι αρχές του Σαν Μαρίνο διερευνούν ακόμη τις ακριβείς συνθήκες. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στην αναφορά της τροχαίας γίνεται λόγος για πρόσκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα χωρίς εμπλοκή άλλων οχημάτων.

Κάποιες νέες πληροφορίες αναφέρουν και χτύπημα σε χαμηλό τοιχίο, έπειτα από διαδοχικές συγκρούσεις, με το αυτοκίνητο να ακουμπά πρώτα σε στοιχεία σήμανσης και έπειτα στις διαχωριστικές μπάρες πριν σταματήσει στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. Οι λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν μόνο μέσα από την επίσημη έκθεση, όμως το βασικό συμπέρασμα παραμένει: Κανένας τραυματισμός.

Η επιβεβαίωση της Mercedes

Η Mercedes ξεκαθάρισε τα δεδομένα με επίσημη ανακοίνωση: Το περασμένο Σάββατο 7/2 το βράδυ, κοντά στην κατοικία του στο Σαν Μαρίνο, ο Κίμι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο έπειτα από κλήση του ίδιου του οδηγού. Ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που συμμετείχε στο περιστατικό και, παρά τις υλικές ζημιές, ο Κίμι δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Η άμεση ειδοποίηση των αρχών αλλά και το γεγονός ότι δεν υπήρξε εμπλοκή άλλων οχημάτων αποτέλεσαν κρίσιμα στοιχεία που περιόρισαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Το όχημα που ενεπλάκη στο περιστατικό ήταν μια Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ «Motorsport Collectors Edition», ένα ιδιαίτερα συλλεκτικό μοντέλο περιορισμένης παραγωγής που είχε παραδοθεί πρόσφατα και είχε ήδη τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της ξεχωριστής εμφάνισης και των λεπτομερειών εμπνευσμένων από τον κόσμο των Grand Prix της F1.

Κανονικά στα τεστ του Μπαχρέιν

Ο Αντονέλι εξετάστηκε προληπτικά από τους γιατρούς τοπικού νοσοκομείου και πήρε άμεσα εξιτήριο, αφού δεν διαπιστώθηκε κάποιος τραυματισμός και αναμένεται κανονικά στην πίστα για τα δοκιμαστικά. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς το πρόγραμμα της Formula 1 δεν αφήνει περιθώρια καθυστερήσεων. Οι ημέρες δοκιμών στο Μπαχρέιν αποτελούν καθοριστικό κομμάτι προσαρμογής στα νέα μονοθέσια και στις διαδικασίες ενός αγωνιστικού τριημέρου, ιδιαίτερα για έναν νεαρό οδηγό που χτίζει τη θέση του τόσο μέσα όσο και έξω από το cockpit, διαχειριζόμενος την πίεση και τη συνεργασία με μηχανικούς και ομάδα.

