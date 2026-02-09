Formula 1 2026: Η McLaren παρουσίασε την MCL40

Η McLaren αποκάλυψε επίσημα το MCL40, το μονοθέσιο με το οποίο θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα στη σεζόν 2026 της Formula 1, την πρώτη χρονιά της νέας εποχής κανονισμών. Η παρουσίαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ομάδα του Woking, η οποία θέλει να ξεκινήσει δυναμικά από την αρχή, γνωρίζοντας ότι με τους νέους κανονισμούς όλο το grid επιστρέφει ουσιαστικά στο μηδέν.

MCL40 is giving main character energy 👑#McLarenF1 pic.twitter.com/hjLuiQQtPZ — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Η παράδοση των χρωμάτων papaya και η τελική εμφάνιση πριν τις δοκιμές

Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι είχαν ήδη οδηγήσει το νέο μονοθέσιο σε shakedown στη Βαρκελώνη στα τέλη του προηγούμενου μήνα, τότε όμως το αυτοκίνητο φορούσε προσωρινά γκρι-μαύρα χρώματα. Λίγες ημέρες πριν από τις πρώτες επίσημες δοκιμές στο Μπαχρέιν, η McLaren παρουσίασε την τελική της εμφάνιση για το 2026, συνεχίζοντας την παράδοση του papaya πορτοκαλί ως βασικού χρώματος, σε σχεδιασμό που θυμίζει τα δύο προηγούμενα πρωταθληματικά μονοθέσια.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Bahrain International Circuit, έδρα του βασικού μετόχου της ομάδας, με το νέο livery να διατηρεί τη γνώριμη αισθητική αλλά και να δίνει μεγαλύτερη προβολή στους εμπορικούς συνεργάτες. Η Mastercard εμφανίζεται πλέον πιο έντονα στο μονοθέσιο, μετά την αναβάθμιση της συνεργασίας της σε συμφωνία title sponsorship, την πρώτη αντίστοιχη συμφωνία της McLaren από την εποχή της Vodafone.

Με κεκτημένη ταχύτητα από τους τίτλους του 2025

Η ομάδα μπαίνει στη νέα χρονιά έχοντας πίσω της μια εντυπωσιακή σεζόν. Ο Νόρις κατέκτησε τον πρώτο τίτλο οδηγών της καριέρας του στον τελικό του Άμπου Ντάμπι, κερδίζοντας τον Μαξ Φερστάπεν για μόλις δύο βαθμούς, ενώ ο Πιάστρι ολοκλήρωσε τη χρονιά τρίτος, έχοντας οδηγήσει για μεγάλα διαστήματα τη βαθμολογία. Παράλληλα, η McLaren εξασφάλισε το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών ήδη από τον αγώνα της Σιγκαπούρης τον Σεπτέμβριο.



Ο επικεφαλής της ομάδας Αντρέα Στέλα τόνισε ότι, παρότι τα μαθήματα των τελευταίων επιτυχημένων ετών αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα, τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν εγγυώνται τίποτα στη νέα εποχή κανονισμών. Στόχος της ομάδας είναι να ξεκινήσει δυναμικά, αξιοποιώντας τον συνδυασμό οδηγών, τεχνικής συνεργασίας με τη Mercedes HPP, συνεργατών και φιλάθλων.

Από την πλευρά του, ο Νόρις δήλωσε ενθουσιασμένος για όσα μπορεί να πετύχει η ομάδα στη νέα εποχή, καθώς προσπαθεί να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ ο Πιάστρι υπογράμμισε ότι αισθάνεται πιο δυνατός από ποτέ μετά τις επτά νίκες που πέτυχε το 2025.

Livery? Consider it launched ✔️#McLarenF1 pic.twitter.com/lUh8xZcFBR — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 9, 2026

Τι νέο φέρνει και πού ξεχωρίζει η McLaren MCL40

Εξέλιξη για τη νέα εποχή κανονισμών Formula 1 2026

Διατήρηση του papaya πορτοκαλί ως βασικού χρώματος με ανανεωμένο σχεδιασμό

Πιο έντονη παρουσία της Mastercard ως title sponsor

Βασισμένο στην τεχνογνωσία των δύο συνεχόμενων πρωταθληματικών μονοθεσίων

Πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν ήδη σε shakedown στη Βαρκελώνη

Στόχος άμεσης ανταγωνιστικότητας από τον πρώτο αγώνα της σεζόν

Συνέχιση τεχνικής συνεργασίας με Mercedes HPP για τη μονάδα ισχύος

Διατήρηση της ίδιας οδηγικής σύνθεσης Norris – Piastri που κατέκτησε τίτλους το 2025