Formula 1 2026 δοκιμές Μπαχρέιν: Ο Λεκλέρ στην κορυφή

Η δεύτερη ημέρα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν πρόσφερε έντονη δράση, απρόοπτα και αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δυναμική των ομάδων πριν από την έναρξη της σεζόν. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari έκλεισε τη μέρα στην κορυφή των χρόνων, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις εντυπωσίασε συμπληρώνοντας τους περισσότερους γύρους, δείχνοντας ότι η McLaren συνεχίζει με ιδιαίτερα αξιόπιστο πακέτο.

Ο ταχύτερος χρόνος του Λεκλέρ

Ο Σαρλ Λεκλέρ πραγματοποίησε μια εξαιρετικά παραγωγική ημέρα, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο με χρόνο 1:34.273 νωρίς στο πρωινό σκέλος των δοκιμών. Ο Μονεγάσκος χρησιμοποίησε τη μαλακή γόμα και η επίδοσή του παρέμεινε αξεπέραστη μέχρι το τέλος της ημέρας, καταγράφοντας διαφορά 0.511 δευτερολέπτων από τη McLaren, η οποία είχε κυριαρχήσει χρονικά την πρώτη ημέρα. Παράλληλα, η Ferrari ολοκλήρωσε και μεγάλο αριθμό γύρων, στοιχείο που δείχνει ότι το μονοθέσιο δεν διαθέτει μόνο ταχύτητα αλλά και σταθερότητα.

And Charles went Vrooooom 💨 pic.twitter.com/T8xRQoFoWT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

Αντίθετα, οι περισσότερες ομάδες επικεντρώθηκαν σε προγράμματα μεγάλων αποστάσεων το απόγευμα, κάτι που σημαίνει ότι οι χρόνοι δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την πραγματική δυναμική. Στις δοκιμές προετοιμασίας άλλωστε, οι ομάδες χρησιμοποιούν διαφορετικά φορτία καυσίμου και ελαστικά, επομένως η κατάταξη των χρόνων πρέπει πάντα να διαβάζεται με προσοχή.

Κόκκινες σημαίες και απρόοπτα

Η απογευματινή περίοδος σημαδεύτηκε από τρεις κόκκινες σημαίες. Η πρώτη προκλήθηκε όταν ο Βάλτερι Μπότας έχασε τμήμα από τον δεξί καθρέφτη της Cadillac, το οποίο κατέληξε στην πίστα και λίγο έλειψε να χτυπήσει το μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ με τη Williams. Η διακοπή κράτησε περίπου δέκα λεπτά. Λίγο αργότερα, ο Πιέρ Γκασλί σταμάτησε την Alpine στη στροφή 1, προκαλώντας νέα διακοπή, ενώ μια τρίτη κόκκινη σημαία εμφανίστηκε προς το τέλος της διαδικασίας αποκλειστικά για δοκιμή των διαδικασιών.

VBGRWM ✨ pic.twitter.com/lFq5LlJxxq — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 12, 2026

Για την Alpine ήταν ήδη η τρίτη φορά που προκαλεί διακοπή από την αρχή των δοκιμών, γεγονός που δημιουργεί μικρά ερωτηματικά σχετικά με την αξιοπιστία του πακέτου της, αν και οι ομάδες συνήθως λύνουν τέτοιου είδους ζητήματα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Προβλήματα για Mercedes και Red Bull

Η Mercedes αντιμετώπισε ένα δύσκολο πρωινό, καθώς πρόβλημα στη μονάδα ισχύος επέτρεψε στον Αντρέα Κίμι Αντονέλι να ολοκληρώσει μόλις τρεις γύρους. Η κατάσταση βελτιώθηκε το απόγευμα όταν ο Τζορτζ Ράσελ βγήκε στην πίστα και ολοκλήρωσε 54 γύρους, σημειώνοντας τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο της ημέρας με 1:35.466. Ο Βρετανός βρέθηκε περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Λεκλέρ, αλλά μόλις 0.072 δευτερόλεπτα από τον τρίτο Όλιβερ Μπέρμαν, με τους δύο οδηγούς να εναλλάσσονται συνεχώς στις θέσεις κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Into the night ✨ pic.twitter.com/EadSO0Fvtm — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 11, 2026

Ανάλογα προβλήματα αντιμετώπισε και η Red Bull. Ο νεοφερμένος Ίσακ Χατζάρ είδε το πρωινό του πρόγραμμα να περιορίζεται δραστικά λόγω διαρροής στο υδραυλικό σύστημα της RB22, ολοκληρώνοντας μόλις έναν γύρο. Το απόγευμα όμως επέστρεψε δυναμικά, σημειώνοντας τον πέμπτο ταχύτερο χρόνο με 1:36.561, αν και συνολικά το γκριντ παρέμεινε πάνω από δύο δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή.

Ο Νόρις πρώτος σε γύρους

Παρότι δεν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ο Λάντο Νόρις ξεχώρισε στον τομέα της απόστασης, ολοκληρώνοντας 149 γύρους στο Διεθνές Σιρκουί του Μπαχρέιν. Ακολούθησαν ο Σαρλ Λεκλέρ με 139, ο Όλιβερ Μπέρμαν με 130, ο Φερνάντο Αλόνσο με 98 και ο Πιέρ Γκασλί με 97 γύρους. Οι αριθμοί αυτοί επηρεάζονται και από το γεγονός ότι αρκετές ομάδες μοιράστηκαν το μονοθέσιο μεταξύ δύο οδηγών, όπως οι Mercedes, Audi, Racing Bulls, Cadillac και Williams.

Laps banked, data gathered and some nice pics captured 😏



Day two ✅#McLarenF1 | #F1Testing 🇧🇭 pic.twitter.com/BewdoLMxPn — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) February 12, 2026

Σε επίπεδο ομάδων, η McLaren κατέγραψε τη μεγαλύτερη συνολική απόσταση, με τη Ferrari να ακολουθεί. Πίσω τους βρέθηκαν οι Racing Bulls, Williams, Haas και Audi, ενώ η Cadillac έγινε η έβδομη ομάδα που ξεπέρασε τους 100 γύρους. Σε αυτή τη φάση των δοκιμών, η αξιοπιστία και η συλλογή δεδομένων θεωρούνται σημαντικότερες από την απόλυτη ταχύτητα, καθώς οι μηχανικοί αναζητούν τις σωστές ρυθμίσεις και την κατανόηση των νέων μονοθεσίων.

Η δεύτερη ημέρα στο Μπαχρέιν άφησε λοιπόν μια πρώτη εικόνα για τις ισορροπίες της σεζόν 2026, με τη Ferrari να δείχνει ανταγωνιστική σε ρυθμό ενός γύρου, τη McLaren ιδιαίτερα δυνατή σε αντοχή και τις Mercedes και Red Bull να συνεχίζουν τη δουλειά πάνω στην αξιοπιστία τους. Οι επόμενες ημέρες των δοκιμών αναμένεται να δώσουν ακόμη πιο καθαρά συμπεράσματα.

Rounding up Day 2 in Bahrain 👊🇧🇭



These are the all-important stats to take from Thursday 🧐#F1 #F1Testing pic.twitter.com/asVK9j4oiP — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Trivia ημέρας

• Ο Λάντο Νόρις συμπλήρωσε τους περισσότερους γύρους της ημέρας με 149

• Η Ferrari κατέγραψε τον ταχύτερο χρόνο αλλά και τη δεύτερη μεγαλύτερη απόσταση

• Η Alpine έχει προκαλέσει τρεις κόκκινες σημαίες από την αρχή των χειμερινών δοκιμών

• Η Mercedes ολοκλήρωσε μόλις τρεις γύρους το πρωί λόγω προβλήματος κινητήρα

• Η McLaren ήταν η ομάδα με τη μεγαλύτερη συνολική απόσταση στη δεύτερη ημέρα