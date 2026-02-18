Formula 1 2026 pre– season test Μπαχρέιν: Ράσελ μπροστά προβλήματα για Ferrari, Red Bull

Η δεύτερη εβδομάδα των χειμερινών δοκιμών της Formula 1 στο Μπαχρέιν ξεκίνησε με έντονο ανταγωνισμό και μικρές αλλά καθοριστικές διαφορές στους χρόνους. Ο Τζορτζ Ράσελ σημείωσε τον ταχύτερο γύρο μέχρι στιγμής στο τεστ της Σακχίρ, καταγράφοντας χρόνο 1:33.459 το απόγευμα της Τετάρτης με τη Mercedes, χρησιμοποιώντας τη γόμα C3. Ο χρόνος αυτός ήταν δύο δέκατα ταχύτερος από το περσινό σημείο αναφοράς του teammate του, Κίμι Αντονέλι, που είχε σημειώσει 1:33.669 την προηγούμενη εβδομάδα με το ίδιο μείγμα ελαστικών.

Πως να ξεχωρίσεις τα ελαστικά που χρησιμοποιούν οι ομάδες

Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν εξίσου εντυπωσιακός, βελτιώνοντας κατά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο την επίδοσή του και σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:33.469, επίσης με C3. Για αρκετή ώρα βρισκόταν στην κορυφή των χρόνων, πριν ο Ράσελ κάνει την ύστατη προσπάθεια που τον έφερε μπροστά μόλις κατά 0,01 δευτερόλεπτα, μια διαφορά που δείχνει πόσο σφιχτός αναμένεται ο ανταγωνισμός στο ξεκίνημα της σεζόν 2026.

Η Ferrari γρήγορη αλλά όχι χωρίς προβλήματα

Το πρωινό σημείο αναφοράς είχε θέσει ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος με πρωτότυπη γόμα σημείωσε 1:33.739, τον ταχύτερο γύρο της Ferrari μέχρι τώρα στις δοκιμές. Ωστόσο, η ημέρα της Scuderia δεν κύλησε ομαλά. Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε μόλις 44 γύρους το απόγευμα, καθώς παρέμεινε στο γκαράζ για περίπου 90 λεπτά λόγω μη προσδιορισμένου τεχνικού ζητήματος, γεγονός που περιόρισε σημαντικά το πρόγραμμα της ομάδας.

Στην πρώτη πεντάδα βρέθηκαν επίσης οι Λάντο Νόρις και Κίμι Αντονέλι, ενώ ο οδηγός της Red Bull Ισάκ Χατζάρ, ο μοναδικός που οδήγησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κατέλαβε την έκτη θέση. Ο Γάλλος πραγματοποίησε 66 γύρους, αριθμός σχετικά μικρός για τα σημερινά δεδομένα, καθώς το πρωινό του πρόγραμμα περιορίστηκε σε μόλις 13 γύρους λόγω προβλήματος στο κύκλωμα ψύξης του κινητήρα.

Μεγάλες οι διαφορές στο middle field

Όπως φοβούνταν αρκετές ομάδες της μεσαίας κατηγορίας, η διαφορά από τις κορυφαίες ομάδες παρέμεινε σημαντική. Η Williams, με τον Κάρλος Σάινθ, ήταν η πέμπτη ταχύτερη ομάδα με χρόνο 1:35.113, δηλαδή 1,654 δευτερόλεπτα πιο αργή από τον ρυθμό του Πιάστρι. Η Alpine, η Audi και η Racing Bulls ακολούθησαν σε αποστάσεις 1,795, 1,804 και 2,294 δευτερολέπτων αντίστοιχα, με τους νεαρούς Φράνκο Κολαπίντο, Γκάμπριελ Μπορτολέτο και Λίαμ Λόσον να οδηγούν τα μονοθέσια.

Τεχνικά ζητήματα για Aston Martin και Cadillac

Η Aston Martin αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα μονάδας ισχύος και παρέμεινε στο γκαράζ για περίπου τέσσερις ώρες. Όταν ο Λανς Στρολ βγήκε τελικά στην πίστα, προκάλεσε κόκκινη σημαία έπειτα από τετ-α-κε στο χαλίκι της στροφής 10, πιθανότατα λόγω τεχνικής βλάβης και όχι οδηγικού λάθους. Η ομάδα έχασε επιπλέον μιάμιση ώρα, με αποτέλεσμα το AMR26 να ολοκληρώσει μόλις 54 γύρους. Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός ήταν βελτιωμένος κατά περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, η Cadillac έχασε περίπου τρεις ώρες δοκιμών, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων αισθητήρων. Ο Σέρχιο Πέρεζ πραγματοποίησε μόλις 24 γύρους και ο Βάλτερι Μπότας 35, χωρίς να σημειωθεί αξιόλογος χρόνος από το νέο μονοθέσιο της ομάδας.

Lights out in Bahrain! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



A practice start to close out the day 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gzGwW05Al3 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Δοκιμή διαδικασίας εκκίνησης

Με τις ανησυχίες για τη διαδικασία εκκίνησης των νέων μονοθεσίων του 2026 να βρίσκονται στο επίκεντρο, πραγματοποιήθηκε προσομοίωση εκκίνησης στο τέλος της ημέρας. Και τα δέκα μονοθέσια εκκίνησαν κανονικά χωρίς να παρουσιαστεί κανένα σβήσιμο κινητήρα, προσφέροντας ένα πρώτο θετικό σημάδι αξιοπιστίας για τη νέα γενιά αυτοκινήτων της Formula 1.

TEST 2: DAY 1 CLASSIFICATION



George Russell tops the timesheets 👏#F1 #F1Testing pic.twitter.com/n8tHWE08fK — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

Το Trivia της ημέρας

• Η διαφορά πρώτου και δεύτερου ήταν μόλις 0,01 δευτερόλεπτα, η μικρότερη μέχρι τώρα στις δοκιμές.

• Ο Ισάκ Χατζάρ ήταν ο μόνος οδηγός που οδήγησε σε όλες τις περιόδους της ημέρας.

• Η Aston Martin βελτίωσε τον χρόνο της κατά πάνω από δύο δευτερόλεπτα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

• Η προσομοίωση εκκίνησης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με πλήρη συμμετοχή όλων των ομάδων το 2026.