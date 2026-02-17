Formula 1 2026 Δοκιμές στο Σακχίρ – Το Τελευταίο Τεστ πριν τη Μεγάλη Πρεμιέρα

Μπορεί όλοι οι δρόμοι να οδηγούν στη Μελβούρνη για την πρεμιέρα της νέας σεζόν της F1 τον Μάρτιο, όμως η Γενική Πρόβα πριν το Αυστραλιανό Grand Prix γίνεται, στο Μπαχρέιν. Από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι 11 ομάδες της Formula 1 ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου και καθοριστικού προ-αγωνιστικού τεστ, σε ένα τριήμερο που θα κρίνει τις ισορροπίες μιας ολόκληρης χρονιάς.

Με τις δοκιμές να ξεκινούν καθημερινά στις 09:00 το πρωί και να ολοκληρώνονται στις 18:00 (ώρα Ελλάδας) υπό το φως των προβολέων, οι θεατές θα έχουν για πρώτη φορά πλήρη τηλεοπτική κάλυψη και των οκτώ ωρών δράσης. Είναι η στιγμή που τα προσωπεία πέφτουν και η πραγματική ταχύτητα αρχίζει να αποκαλύπτεται.

Putting these dates straight in our diary! 🗓️



It's a packed pre-season schedule, with Shakedown Week starting on January 26 👊#F1 pic.twitter.com/QaOSL7IUb3 — Formula 1 (@F1) January 18, 2026

Η Μάχη της κορυφής: Ποιος φοβάται τον τίτλο του φαβορί;

Στην κορυφή του grid, η κατάσταση θυμίζει σκάκι για γερά νεύρα. McLaren, Mercedes, Red Bull και Ferrari βρίσκονται σε μια κλειστή μονομαχία, με κάθε ομάδα να προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει την ταμπέλα του «φαβορί».

Με αέρα επιτυχίας η Mercedes

Η Mercedes, έδειξε αλύγιστη στη Βαρκελώνη. Ο νεαρός Κίμι Αντονέλι, παρά τις τεχνικές δυσκολίες, κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο των δοκιμών (1:33.669), αφήνοντας πίσω του τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ. Πολλοί στο paddock πιστεύουν πως τα «Ασημένια Βέλη» κάνουν "sandbagging" – κρύβουν δηλαδή την πραγματική τους δυναμική για να αιφνιδιάσουν τους αντιπάλους τους.

Η Συμμαχία Red Bull-Ford και η γκρίνια του Φερστάπεν

Η μεγάλη έκπληξη μέχρι στιγμής είναι η Red Bull. Η νέα συνεργασία με τη Ford για τα κινητήρια σύνολα δείχνει πως θα αποδώσει καρπούς, με τον κινητήρα να κερδίζει επαίνους για την αξιοπιστία και την τελική του ταχύτητα. Παρά κάποια υδραυλικά προβλήματα, οι «Ταύροι» δείχνουν πανίσχυροι. Ο Μαξ Φερστάπεν, αν και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τους νέους κανονισμούς, παραμένει ο απόλυτος μαχητής. Στο τελευταίο αυτό τεστ, ο Ολλανδός αναμένεται να πιέσει το νέο του μονοθέσιο στα όρια, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα κυριαρχίας στους ανταγωνιστές του, παρά τις χαμηλές προσδοκίες που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο τεχνικός διευθυντής Πιέρ Βασέ.

Ferrari: Τεχνολογική επανάσταση ή... Ότι γίνει;

Η Ferrari ακολουθεί μια δική της, μεθοδική στρατηγική. Η νέα SF-26 είναι ένα αεροδυναμικό κόσμημα, εξοπλισμένο με τον νέο κινητήρα 067/6. Οι αριθμοί προκαλούν δέος: Πάνω από 4.300 χιλιόμετρα χωρίς κανένα ουσιαστικό πρόβλημα αξιοπιστίας.

Ο διευθυντής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, αποκάλυψε πως η μικρή διακοπή που είχε ο Λιούις Χάμιλτον κατά τη διάρκεια ενός long run ήταν προγραμματισμένη, στο πλαίσιο δοκιμής καυσίμου για να διαπιστωθεί το όριο της FIA. Η "Scuderia" εστιάζει σε τρεις πυλώνες στο Μπαχρέιν:

Μείωση του Turbo Lag: Με τη χρήση μικρότερης τουρμπίνας της Honeywell, στοχεύουν σε ταχύτερη απόκριση και καλύτερη ανάκτηση ενέργειας στις ευθείες.



Ενισχυμένο Κιβώτιο: Οι κοντύτερες σχέσεις μετάδοσης απαιτούν πιο ανθεκτικά γρανάζια για να αποφευχθούν οι αστοχίες.

Εκρηκτικές Εκκινήσεις: Η Φερράρι έχει αναπτύξει ένα σύστημα που απαιτεί περίπου 10 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση της μέγιστης ισχύος στην εκκίνηση, ένα πλεονέκτημα που ο Αντρέα Στέλα της ΜακΛάρεν έχει ήδη θέσει υπό συζήτηση στην Επιτροπή της F1 για λόγους ασφαλείας.

Το Midfield και οι νέοι παίκτες

Πίσω από τους «μεγάλους», η μάχη για την επικράτηση είναι σκληρή. Η Haas εντυπωσίασε με 390 γύρους, με τους Εστεμπάν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν (Oliver Bearman) να χτυπούν την πόρτα της οκτάδας. Η Alpine, παρά τα τεχνικά της θέματα, φαίνεται να έχει βελτιώσει σημαντικά το μονοθέσιό της σε σχέση με το εφιαλτικό 2025.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κινήσεις της Audi με το ανανεωμένο πακέτο sidepods, καθώς και της Cadillac, η οποία κάνει σταθερά βήματα προόδου πριν το επίσημο ντεμπούτο της. Η Williams και η Racing Bulls συνεχίζουν να «γράφουν» χιλιόμετρα, εστιάζοντας στην αξιοπιστία.

Aston Martin: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αν υπάρχει μια ομάδα που νιώθει την πίεση, αυτή είναι η Aston Martin. Η ομάδα του Λόρενς Στρολ βιώνει έναν προ-αγωνιστικό εφιάλτη. Με μόλις 206 γύρους – τον χαμηλότερο αριθμό από όλους – και έναν κινητήρα που αρνείται να συνεργαστεί, η ανησυχία είναι διάχυτη. Οι φήμες για μια διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων από την κορυφή έχουν προκαλέσει τριγμούς στο ηθικό της ομάδας. Το τριήμερο στο Μπαχρέιν είναι η τελευταία τους ευκαιρία να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, πριν η σεζόν ξεκινήσει με «διαχείριση ζημιάς».

A feast for the ears! 👂



These are the sounds of each different power unit manufacturer for this season 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/8tS4X2iJUP — Formula 1 (@F1) February 15, 2026

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Οι ώρες διεξαγωγής παραμένουν σταθερές για το διάστημα 18-20 Φεβρουαρίου:

• Πρωινό session: 09:00 – 13:00 (Ώρα Ελλάδας)

• Διάλειμμα: 13:00 – 14:00 (Ώρα Ελλάδας)

• Απογευματινό session: 14:00 – 18:00 (Ώρα Ελλάδας)

Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει. Θα καταφέρει η Mercedes να επιβεβαιώσει τις υποψίες των αντιπάλων της; Θα αντέξει ο κινητήρας της Ferrari την πίεση; Ή μήπως η Red Bull θα κάνει το "back-to-back" πριν καν αρχίσει το πρωτάθλημα; Οι απαντήσεις θα δοθούν στην άσφαλτο του Σακχίρ.