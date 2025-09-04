Ποιος είναι ο αριστερόχειρας «γίγαντας» που παίρνει μέρος στην προετοιμασία του Ολυμπιακού

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας συνεχίζεται αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, καλείται να δουλέψει, χωρίς βασικά γρανάζια της ομάδας, οι οποίοι αγωνίζονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Eurobasket 2025.

Συγκεκριμένα οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, δεν συμμετέχουν στις προπονήσεις και όπως ήταν λογικό δημιουργήθηκαν κενά στο ρόστερ. Έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του, έδωσαν την ευκαιρία στον Καλίφα Κουμάτζε, να ενταχθεί στις προπονήσεις και εφόσον πάρει την έγκριση από τον προπονητή του να αποκτηθεί και να συμπληρώσει την τετράδα στη θέση «5».

EUROKINISSI

Εκτός όμως από τον Κουμάτζε στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων» συμμετέχει και ο Νίκος Οκεκουόγεν (2.13μ.), με τον 28χρονο «γίγαντα» να εντάσσεται στην προετοιμασία της ομάδας με στόχο να γίνονται σωστά οι προπονήσεις και τα φιλικά. Ο Οκεκουόγεν γεννήθηκε στις 13 Μαϊου 1997 στην Ελλάδα αλλά η καταγωγή του είναι από τη Νιγηρία. Το 2015 είχε την πρώτη του επαφή με την «πορτοκαλί» μπάλα, όταν επέλεξε να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΕΦΑΟΖ. Στη συνέχεια επέλεξε να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σπούδαζε και παράλληλα συμμετείχε σε δοκιμαστικά της G-League και το 2020 επέλεξε να δηλώσει συμμετοχή στο NBA DRAFT, χωρίς τελικά να τον επιλέξουν.

Την περασμένη σεζόν ο Οκεκουόγεν αγωνίστηκε στα Τρίκαλα που βρίσκονται στην Elite League, μετρώντας κατά μέσο όρο τη σεζόν 13.7 πόντους ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στον Ιωνικό Νίκαιας, την Καβάλα και τον Φιλαθλητικό και βρίσκεται στο «στόχαστρο» πολλών ομάδων της Stoiximan GBL.