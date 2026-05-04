Ποιος είναι ο Τσακ Πατεράκης που ήρθε στο προσκήνιο μετά την παραλίγο τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ

Ο Έλληνας ομογενής Τσακ Πατεράκης, που έχτισε, μαζί με την οικογένειά του, μια από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις αρτοποιίας στην Αμερική βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Αεροσκάφος τύπου Boeing 767-400 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας United Airlines χτύπησε φορτηγό παράδοσης εμπορευμάτων, κινούμενο σε αυτοκινητόδρομο κατά μήκος του αεροδρομίου της Νούαρκ, κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ χτύπησε επίσης στύλο του συστήματος φωτισμού. Από καθαρή τύχη, ο οδηγός του φορτηγού διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα κι έλαβε εξιτήριο.



Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης του αρτοποιείου H&S Bakery, στο οποίο ανήκε το φορτηγό, ανέφερε σε μήνυμά του στο AFP πως ο οδηγός του είναι «εντάξει» και ότι υπέστη «μικρές εκδορές».

Ποιος είναι ο Τσακ Πατεράκης

Ο Charles «Chuck» Paterakis κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου του τμήματος Μεταφορών & Εφοδιαστικής και είναι συνιδιοκτήτης της H&S Bakery, μιας οικογενειακής επιχείρησης με έδρα τη Βαλτιμόρη, η οποία έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ιδιωτική αρτοποιία ποικιλίας προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως ιδιοκτήτης και ένας από τους τέσσερις γιους του αείμνηστου John Paterakis Sr., επιβλέπει τις εκτεταμένες μεταφορικές δραστηριότητες της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ενός στόλου με περισσότερα από 400 φορτηγά διανομής και 200 ρυμουλκούμενα, καθώς και τα έργα εφοδιαστικής, διανομής και κατασκευής.

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα thedailyrecord, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βαλτιμόρη, ο Πατεράκης αποφοίτησε από το Λύκειο Loyola το 1978 και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Towson πριν ενταχθεί στην οικογενειακή επιχείρηση αρτοποιίας σε νεαρή ηλικία. Η αφοσίωσή του στην επιχειρησιακή αριστεία και την ικανοποίηση των πελατών έχει συμβάλει στη διατήρηση της φήμης της εταιρείας ως αξιόπιστου ονόματος στον κλάδο της αρτοποιίας, την οποία η οικογένειά του κατέχει και λειτουργεί με υπερηφάνεια για περισσότερα από 80 χρόνια.



Ο Πατεράκης απέκτησε εθνική αναγνώριση τον Ιανουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια μιας σοβαρής χιονοθύελλας που προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση που διήρκεσε μια ολόκληρη μέρα σε ένα τμήμα 50 μιλίων της διακρατικής οδού 95 στη Βιρτζίνια. Όταν ένα ζευγάρι από το Μέριλαντ που είχε εγκλωβιστεί στη χιονοθύελλα κάλεσε την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της H&S Bakery αφού εντόπισε ένα φορτηγό διανομής της Schmidt Baking Company κοντά τους, ο Πατεράκης απάντησε προσωπικά στην κλήση τους. Χωρίς δισταγμό, έδωσε εντολή στον οδηγό Ρον Χιλ να ανοίξει το φορτηγό και να μοιράσει όλο το ψωμί και τα ψωμάκια στους εγκλωβισμένους αυτοκινητιστές. Ο Χιλ, με τη βοήθεια εθελοντών, μοίρασε σχεδόν 600 καρβέλια ψωμιού και πακέτα με ψωμάκια πατάτας σε περισσότερα από 50 αυτοκίνητα με πεινασμένους και απελπισμένους ταξιδιώτες, πολλοί από τους οποίους είχαν μαζί τους παιδιά ή ηλικιωμένους επιβάτες.



Η πράξη καλοσύνης έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χάρισε στον Πατεράκη και τον Χιλ την αναγνώριση ως «Hometown Heroes» από τους Baltimore Ravens. Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ, Λάρι Χόγκαν, τους απένειμε το Governor’s Citations για τις ανιδιοτελείς πράξεις τους. Αναλογιζόμενος την απόφαση, ο Πατεράκης δήλωσε ότι «οι βασικές αξίες της προσφοράς και του να κάνεις το σωστό έχουν ενσταλαχθεί στην εταιρεία μας από την αρχή», τονίζοντας την επιλογή της ανθρωπιάς έναντι του κέρδους σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.



Πέρα από τις επαγγελματικές του ευθύνες, ο Πατεράκης και η σύζυγός του, Όλγα, υποστηρίζουν πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως το Food Allergy Research στο Johns Hopkins Children’s Center, το Ronald McDonald House Charities του Μέριλαντ και διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις που σχετίζονται με τοπικές Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες.



Ο Πατεράκης και η Όλγα κατοικούν στο Κάντον, όπου απολαμβάνουν να περνούν χρόνο με τα τρία παιδιά και τα δύο εγγόνια τους. Μοιράζονται την αγάπη τους για τα ταξίδια στην Ελλάδα και για τον χρόνο που περνούν με την οικογένεια και τους φίλους τους.