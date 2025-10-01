Βέλγιο: Σάλος με φωτογραφία της πριγκίπισσας Ελισάβετ στην Ελλάδα με γοητευτικό γαλαζοαίματο

Οργιάζουν οι φήμες για νέο ειδύλλιο μεταξύ γόνων δύο εκ των παλαιότερων ευρωπαϊκών μοναρχιών.

Η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Φιλίππου και της βασίλισσας Ματθίλδης του Βελγίου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ξένων μέσων αφού φαίνεται πως έχει έρθει πιο κοντά με τον γοητευτικό πρίγκιπα Γεώργιο του Λίχτενσταϊν.

Όλα ξεκίνησαν με μια φωτογραφία στην οποία η διάδοχος του βελγικού θρόνου εμφανίζεται στο πλευρό του νεαρού πρίγκιπα, τρίτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου του μικρού ευρωπαϊκού κρατιδίου.

Την εν λόγω εικόνα φέρεται να μοιράστηκε ο ίδιος ο Γεώργιος στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη Παρασκευή. Ο γιος του πρίγκιπα διαδόχου Αλοΐς και της δούκισσας Σοφίας της Βαυαρίας δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Instagram και στην οποία κρατούσε αγκαλιά τη νεαρή πριγκίπισσα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα. Μάλιστα αυτό που προκάλεσε το ενδιαφέρον είναι ότι στο πλάι είχε βάλει μια λευκή καρδούλα, γεγονός που δεν άργησε να πυροδοτήσει τις φήμες.

Όμως η φωτογραφία διαγράφηκε λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση της, κάτι που σχολιάστηκε έντονα σε ξένα δημοσιεύματα. Φυσικά, όσοι πρόλαβαν να καταγράψουν το στιγμιότυπο την έκαναν αμέσως viral και ο κόσμος άρχισε να μιλάει γι' αυτήν και για τον υποτιθέμενο ρομαντισμό μεταξύ των νεαρών γαλαζοαίματων.

🇧🇪🇱🇮 Is Belgian Crown Princess Elisabeth in a relationship with Prince Georg of Liechtenstein?



📸 A photo has been going viral since Friday.



💬 The Royal Palace in Bxl told me: “We saw the photo too. We don’t know if it’s real or AI. We aren’t commenting [on private matters].” pic.twitter.com/HzU0mnK3IT — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) September 28, 2025

«Σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους»

Αφού οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να ρωτούν και να ζητούν περισσότερο υλικό από το «ερωτευμένο» ζευγάρι, ο μικρότερος αδελφός της Ελισάβετ, πρίγκιπας Εμμανουήλ του Βελγίου, ανέβασε ένα κείμενο στα story στο Instagram που δυναμίτισε την κατάσταση. «Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα. Δείξτε ενσυναίσθηση. Δεν είναι τόσο περίπλοκο!».

Το σχόλιο του Εμμανουήλ, που ζητούσε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε μια εποχή που το όνομα της αδελφής του αναφέρεται συνεχώς, δεν θεωρήθηκε τυχαίο από πολλούς χρήστες του διαδικτύου.

«Είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης»

Ωστόσο, τέλος στις φήμες έβαλε ο πατέρας του πρίγκιπα Γεωργίου, Αλοΐς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λίχτενσταϊν Soir Mag που επικοινώνησε με το γραφείο Τύπου των Ανακτόρων «η φωτογραφία αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν πρόκειται για τον πρίγκιπα Γεώργιο».

Από την πλευρά του, το βελγικό Παλάτι ενημερώθηκε για την ύπαρξη της εν λόγω φωτογραφίας χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ή μη τη γνησιότητα της.

Πάντως, ενδιαφέρον προκάλεσε στους βασιλικούς αναλυτές το γεγονός ότι η εάν επιβεβαιωνόταν η ερωτική σχέση ανάμεσα στους δύο νέους θα επρόκειτο για την πρώτη ανάμεσα σε δύο γαλαζοαίματους. Κάτι που έχει να συμβεί εδώ και δεκαετίες…



Σημειώνεται ότι και οι δύο ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελισάβετ κάνει το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ ενώ ο Γεώργιος, σύμφωνα με το ισπανικό Hola!, εργάζεται στη Νέα Υόρκη εδώ και δύο χρόνια σε μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού.

Επίσης, οι δύο τους γνωρίζονται από παιδιά αφού οι γονείς τους διατηρούν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια.