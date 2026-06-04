Πολάκης: «Η πρώτη μάχη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ»

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Στίγμα «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» δίνει ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στο Facebook ενόψει της Πολιτικής Γραμματείας αλλά και της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής.

«Αύριο η πρώτη μάχη στην ΠΓ. Το Σάββατο στην ΚΕ!

Αντιστρέφουμε την πορεία απαξίωσης και δημοσκοπικής πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ!» γράφει ο κ. Πολάκης που θα παραστεί και στις δυο συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και μάλιστα με διαθέσεις καθαρών λύσεων για την επόμενη μέρα της Κουμουνδούρου.