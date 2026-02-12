Politico: Η Ευρώπη σε νέα πορεία, με διαφορετικές ταχύτητες για οικονομική και γεωπολιτική ενίσχυση

Μετά από χρόνια αντίστασης, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να αποδέχονται επιτέλους ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με διαφορετικές ταχύτητες, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε μια περίοδο γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Η σύνοδος κορυφής της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο ανατολικό Βέλγιο την Πέμπτη, σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από την ολλανδική Μάαστριχτ, όπου υπογράφηκε η ιστορική συνθήκη του 1992, αποτέλεσε πεδίο στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της Ένωσης.

Σύμφωνα με το Politico, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών συζήτησαν σχέδια για τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες σε μικρότερες ομάδες, εφόσον η πλήρης συναίνεση των 27 κρατών-μελών καθυστερεί κρίσιμες αποφάσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε την ανάγκη για ταχεία δράση, προτείνοντας πολιτικές που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Παρά τις προηγούμενες διαφωνίες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η κοινή διαπίστωση είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τις γεωπολιτικές κρίσεις, αν παραμένει δέσμια της ομοφωνίας.



Οι παγκόσμιες εξελίξεις ενίσχυσαν αυτή την αίσθηση επείγοντος. Οι προκλητικές ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η απειλή κατάληψης της Γροιλανδίας και η διστακτικότητα στη βοήθεια προς την Ουκρανία, σε συνδυασμό με την κινεζική στρατηγική για την ευρωπαϊκή αγορά, ώθησαν τους ηγέτες να αναζητήσουν τρόπους ταχύτερης λήψης αποφάσεων. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους ζητούν μείωση της γραφειοκρατίας και περιορισμό του υψηλού κόστους ενέργειας, παράγοντες που απειλούν την ανταγωνιστικότητα του μπλοκ.



Στη σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τον «Χάρτη Πορείας και Σχέδιο Δράσης για τη Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απελευθέρωση κεφαλαίων για επενδύσεις και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών νεοσύστατων επιχειρήσεων. Το σχέδιο θα ψηφιστεί στην επόμενη σύνοδο πριν από το καλοκαίρι, ενώ η πρώτη πρόταση, ο «28ος εταιρικός νόμος», θα επιτρέψει στις εταιρείες να εγγράφονται 100% ηλεκτρονικά εντός 48 ωρών, διευκολύνοντας τη διασυνοριακή επέκταση.



At the next European Council, I will come with a ‘One Europe, One Market’ roadmap, across these five blocks.



With concrete targets, with precise timelines.



And with very concrete proposals that we can deliver on, and fast, in 2026.https://t.co/DSktubFnn8 pic.twitter.com/dvGtszRyZk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 12, 2026

Επανήλθε η συζήτηση για την «ενισχυμένη συνεργασία»

Η συζήτηση για την «ενισχυμένη συνεργασία», όπου μικρότερες ομάδες κρατών μπορούν να προχωρούν γρηγορότερα σε πολιτικές, επανήλθε στο τραπέζι. Σύμφωνα με διπλωμάτη που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, η προσέγγιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν, αποφεύγοντας να μείνουν πίσω σε μέτρα που οδηγούν στην ευημερία.



Η συμφωνία των ηγετών περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς άξονες: απελευθέρωση αποταμιεύσεων για επενδύσεις σε κρίσιμες επιχειρήσεις, αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ενέργειας, διαφοροποίηση εμπορικών εξαρτήσεων με νέους εταίρους και προώθηση της ευρωπαϊκής προτίμησης στις αγορές, γνωστής ως πολιτική «αγοράστε ευρωπαϊκά».



Όπως τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα και η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει την αντοχή της. Η σύνοδος στο Βέλγιο σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής όπου οι ηγέτες συμφωνούν ότι η δράση με διαφορετικές ταχύτητες μπορεί να είναι η λύση για ένα πιο ευέλικτο και δυναμικό ευρωπαϊκό μέλλον.