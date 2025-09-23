Politico: Αλλάζουν οι κανόνες για τα cookies – Λιγότερα banner, περισσότερη απλότητα στο internet

Σε μια προσπάθεια να απλουστεύσει και να ενοποιήσει τους κανόνες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσανατολίζεται στην κατάργηση ενός από τους πιο ενοχλητικούς νόμους της: τον τεχνολογικό κανόνα του 2009 που γέμισε τον διαδικτυακό κόσμο με αναδυόμενα παράθυρα που ζητούσαν συγκατάθεση για τα cookies.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Politico, πρόκειται για ένα είδος απλοποίησης που θα μπορούν να υιοθετήσουν οι Ευρωπαίοι.

Τα cookies αποτελούν βασικό εργαλείο του διαδικτύου, καθώς επιτρέπουν στους κατόχους ιστότοπων να συλλέγουν πληροφορίες για τους επισκέπτες τους: από το αν έχουν συνδεθεί με τον λογαριασμό τους μέχρι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, ώστε να βλέπουν πιο στοχευμένες διαφημίσεις.

Πότε νομοθετήθηκε

Το 2009, οι Ευρωπαίοι νομοθέτες τροποποίησαν την Οδηγία για την Ηλεκτρονική Προστασία Δεδομένων (γνωστή ως e-Privacy Directive), εισάγοντας την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης από τους χρήστες πριν την εγκατάσταση cookies στις συσκευές τους, με εξαίρεση εκείνα που θεωρούνται «απολύτως απαραίτητα» για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας. Από τότε, το διαδίκτυο έχει γεμίσει με τα γνωστά banner συγκατάθεσης, στα οποία οι περισσότεροι χρήστες πατούν μηχανικά «Αποδοχή».



«Η υπερβολική συναίνεση ουσιαστικά σκοτώνει τη συναίνεση. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να δίνουν συγκατάθεση για τα πάντα, με αποτέλεσμα να μην διαβάζουν προσεκτικά τις επιλογές τους», εξηγεί ο Peter Craddock, δικηγόρος δεδομένων στην Keller and Heckman.

Σχέδια για απλοποίηση

Η Επιτροπή θέλει να αναθεωρήσει το πλαίσιο, παρουσιάζοντας τον Δεκέμβριο ένα συνολικό πακέτο αλλαγών που θα απαλλάξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις πιο επαχθείς απαιτήσεις. Ήδη στις 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της τεχνολογικής βιομηχανίας για το μέλλον των cookies και των banner συναίνεσης.

Σε σχετικό σημείωμα προς εταιρείες και οργανώσεις πολιτών, η Κομισιόν εξετάζει σενάρια όπως:

περισσότερες εξαιρέσεις από την υποχρέωση συγκατάθεσης,

ή τη δυνατότητα οι χρήστες να ορίζουν τις προτιμήσεις τους μία φορά (π.χ. στις ρυθμίσεις του browser), αντί να επαναλαμβάνεται η διαδικασία σε κάθε ιστότοπο.

Προτάσεις από τα κράτη-μέλη

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και ορισμένα κράτη-μέλη. Η Δανία, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε την άνοιξη να καταργηθούν τα banner για cookies που είναι «τεχνικά απαραίτητα» ή αφορούν «απλές στατιστικές», θεωρώντας τα ακίνδυνα σε σχέση με τα cookies που χρησιμοποιούνται για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους.

Παράλληλα, εκπρόσωποι του τεχνολογικού κλάδου εισηγούνται την ενσωμάτωση των κανόνων για τα cookies στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η Οδηγία e-Privacy προβλέπει αυστηρή συγκατάθεση, ενώ ο GDPR ακολουθεί πιο ευέλικτη «προσέγγιση βάσει κινδύνου», προσαρμόζοντας τα μέτρα προστασίας στο επίπεδο κινδύνου της κάθε επεξεργασίας.

Τι σημαίνει για τον χρήστη στην πράξη

Για τους πολίτες της ΕΕ, οι αλλαγές θα φέρουν ένα πιο καθαρό και εύχρηστο διαδίκτυο. Τα ενοχλητικά banner συγκατάθεσης θα περιοριστούν, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να ορίζουν μία φορά, μέσα από τις ρυθμίσεις του browser τους, τις προτιμήσεις τους για cookies, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν δεκάδες κλικ σε κάθε ιστότοπο.

Έτσι, η περιήγηση θα γίνεται πιο απλή και γρήγορη, με λιγότερες διακοπές. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά θα διαμορφωθούν οι νέες εξαιρέσεις, ώστε να μη θιγεί η προστασία της ιδιωτικότητας.