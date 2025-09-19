Πολιτισμός για όλους ή για λίγους; Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αυξάνει το εισιτήριο κατά 66%

Αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική φέρνει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (ΕΑΜ), με το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει: σταθερό εισιτήριο 12 ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025 λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εμβληματικό κτήριο της Πατησίων.

Ωστόσο, από 1η Ιανουαρίου 2026 το σκηνικό αλλάζει: το εισιτήριο αυξάνεται στα 20 ευρώ και καθιερώνεται ως ενιαίο, χωρίς διάκριση θερινής και χειμερινής περιόδου. Πρόκειται για μια αύξηση άνω του 60% που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο θα επηρεάσει την επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα των Ελλήνων πολιτών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα τιμή ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του υπουργείου Πολιτισμού για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεγάλων μουσείων, αλλά και με τις τιμές εισιτηρίων σε διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Στόχος είναι να δοθεί «προστιθέμενη αξία» στο Μουσείο μετά την ολοκλήρωση των έργων και να ενισχυθούν τα έσοδα για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ποιοι δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο (50%)

Οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες άνω των 65 ετών (με ταυτότητα ή διαβατήριο, στο διάστημα 1 Οκτωβρίου – 31 Μαΐου).

Οι συνοδοί γονείς σε σχολικές επισκέψεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών-μελών Ε.Ε. και ΕΟΧ.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων/ιδρυμάτων εκτός Ε.Ε.

Πότε η είσοδος είναι δωρεάν για όλους

6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

Τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

Κάθε πρώτη και τρίτη Κυριακή, από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου.

Τι σημαίνει η αύξηση

Η μετάβαση από τα 12 στα 20 ευρώ εντάσσει το ΕΑΜ στην κατηγορία των ακριβών μουσείων της Ευρώπης. Για σύγκριση, το Λούβρο στο Παρίσι κοστίζει 22€, τα Μουσεία του Βατικανού χρεώνουν 20 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο χωρίς online κράτηση (με μειωμένο στα 8 ευρώ και πρόσθετη χρέωση περίπου 5 ευρώ για “skip the line”), το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη έχει τιμή 30 δολάρια για ενήλικες (22 δολάρια για άτομα άνω των 65, 17 δολάρια για φοιτητές, ενώ τα παιδιά έως 12 ετών μπαίνουν δωρεάν), ενώ το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο παραμένει δωρεάν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η αύξηση θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις ελληνικές οικογένειες, οι οποίες ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια.

Η μεγάλη εικόνα είναι ξεκάθαρη: από το 2026 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επενδύει στο «brand» του, αλλά η συζήτηση για το αν ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσιτός σε όλους ή προνόμιο όσων αντέχουν να πληρώσουν, μόλις ξεκίνησε.