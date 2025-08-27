Σάμος: «Μεταμορφώνεται» το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ- Ξεκινούν τα έργα για τον εκσυγχρονισμό του

Νέα όψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ Σάμου, ετοιμάζεται να δώσει το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προχωρά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των επισκεπτών του μουσείου.

Όπως τονίζει το Υπουργείο Πολιτισμού, στόχος είναι, μέσα από την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κτιριολογικού προγράμματος, να γίνει η αναβάθμιση των υποδομών, η εναρμόνιση με τα σύγχρονα μουσειακά πρότυπα και η δημιουργία ενός φιλόξενου, λειτουργικού και προσβάσιμου μουσείου, σε όλους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες του Μουσείου σε χώρους και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του πολλαπλού ρόλου του. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για τον εκσυγχρονισμό του, το κτιριολογικό πρόγραμμα εστιάζει στην προσαρμογή του στις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις, στην αναβάθμιση των χώρων του, ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο και στην λειτουργική κάλυψη της εξυπηρέτησης των αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σάμου-Ικαρίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου στεγάζεται σε ένα συγκρότημα δύο γειτονικών κτιρίων, το ιστορικό Πασχάλειο και το νέο κτίριο, συνολικού μεικτού εμβαδού 1.250 τετραγωνικά μέτρα περίπου, σε οικόπεδο έκτασης 1.170 τετραγωνικών μέτρων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Πασχάλειο κτίριο, διώροφο ορθογωνικής κάτοψης, έχει συνολικό εμβαδόν 578,84 τετραγωνικά μέτρα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το νέο κτίριο, διώροφο με υπόγειο, με κάτοψη σχήματος «Π», έχει συνολικό εμβαδόν 674,45 τετραγωνικών μέτρων. Ο υπαίθριος χώρος μεταξύ των δύο κτιρίων διαμορφώνεται με βαθμιδωτές πλακόστρωτες αυλές και φυτεύσεις, ενώ το συγκρότημα γειτνιάζει με την πλατεία Δημαρχείου και ένα μικρό πάρκο.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βάσει του κτιριολογικού προγράμματος, το συνολικό καθαρό εμβαδόν των χρήσεων είναι 914,25 τετραγωνικά μέτρα εκ των οποίων τα 524,14 τετραγωνικά μέτρα κατανέμονται σε χρήσεις στο Νέο Κτίριο.

Ομαδοποιώντας τις λειτουργίες, στο Νέο Κτίριο προβλέπονται εκθεσιακοί χώροι, χώροι εξυπηρέτησης κοινού, χώροι διοίκησης και εργαστήρια, αποθηκευτικοί και κοινόχρηστοι χώροι, χώρος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στο Παλαιό Κτίριο (Πασχάλειο) περιλαμβάνονται εκθεσιακοί χώροι, είσοδος, εργαστήρια, χώροι διοίκησης και αποθήκευσης.

Μενδώνη: «Στοχεύουμε στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου»

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ της Σάμου διαθέτει μια μοναδική, σε ποικιλία, συλλογή με εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα, που προέρχονται από τις ανασκαφές του Ηραίου, ενός εξαιρετικά σημαντικού ιερού της Ήρας, στον τόπο της γέννησής της και του γάμου της με τον Δία. Το ιερό, Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είχε παγκόσμια εμβέλεια στην εποχή του.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου απέδωσαν αναθήματα, από όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Το κτιριολογικό πρόγραμμα για το παλαιό και το νέο κτήριο του Μουσείου στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, στον εναρμονισμό του με τις σύγχρονες μουσειακές αντιλήψεις και στην εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Η αναβάθμιση του Μουσείου του Βαθέος αποτελεί τμήμα του ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Σάμου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται επεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης, σε, κορυφαίου ενδιαφέροντος, αρχαιολογικούς χώρους του νησιού αλλά και σε μουσειακές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της μουσειακής προσέγγισης».