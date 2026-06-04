Πολωνία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο που απαγορεύει κινητά και «έξυπνα» ρολόγια στα σχολεία

Η πολωνική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων και smartwatches από μαθητές κάτω των 16 ετών μέσα στα σχολεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αντιμετώπισης του εθισμού στις οθόνες και στο διαδίκτυο. Το μέτρο, που πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το κοινοβούλιο και να υπογραφεί από τον πρόεδρο Karol Nawrocki για να αποκτήσει ισχύ νόμου, θα απαγορεύει στους μαθητές τη χρήση συσκευών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων και των απογευματινών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα μπορούν να φέρνουν μαζί τους τα κινητά τους, όμως τα σχολεία θα υποχρεωθούν να διαθέτουν ειδικό χώρο φύλαξης, όπου οι συσκευές θα παραμένουν μέχρι τη λήξη του ωραρίου.

Εξαιρέσεις και εφαρμογή στην πράξη

Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και το υπόλοιπο προσωπικό, ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για μαθητές με ασθένειες, αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, μαθητές που πρέπει να παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους μέσω εφαρμογών σε smartphone ή smartwatch, θα μπορούν να έχουν τις συσκευές μαζί τους. Επιπλέον, προβλέπεται οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν πρόσβαση στο κινητό τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Εφόσον το νομοσχέδιο εγκριθεί πλήρως, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο εθισμός στα τηλέφωνα και το διαδίκτυο

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Donald Tusk, δήλωσε ότι το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση «ενός σοβαρού προβλήματος, που είναι ο εθισμός στα τηλέφωνα και το διαδίκτυο», παραδεχόμενος παράλληλα ότι δεν πρόκειται για την τέλεια λύση, αλλά για μια αναγκαία παρέμβαση. Η κυβέρνηση επικαλείται ανησυχίες για την επίδραση των smartphones στην προσοχή, την ψυχική υγεία και τη μαθησιακή διαδικασία, ευθυγραμμιζόμενη με μια ευρύτερη διεθνή τάση περιορισμού της πρόσβασης των παιδιών στις οθόνες μέσα στο σχολικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με σχετικές αναφορές από τοπικά ΜΜΕ, η απαγόρευση απολαμβάνει υψηλά ποσοστά αποδοχής, με έρευνες να δείχνουν ότι περίπου το 85% της κοινωνίας υποστηρίζει την ιδέα περιορισμού των κινητών στα σχολεία.



Έλεγχος ηλικίας σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου

Παράλληλα με την απαγόρευση των κινητών, η κυβέρνηση ενέκρινε και δεύτερο νομοσχέδιο, που επιβάλλει αυστηρότερους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας σε ιστοσελίδες με πορνογραφικό περιεχόμενο, με στόχο να εμποδιστεί η πρόσβαση των ανηλίκων. Οι πλατφόρμες ενηλίκων θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν συστήματα ανάλογα με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη σε ιστοσελίδες τυχερών παιχνιδιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χρήστες είναι άνω των 18 ετών, χωρίς να βασίζονται απλώς σε δηλώσεις των ίδιων για την ηλικία τους.