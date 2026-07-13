Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο στη Ν. Ιωνία, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου

Με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 ετών από την θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας, την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 τελέσθηκε Πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ.

Συμπροσευχόμενος εντός του Ιερού Βήματος παρέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος.

Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο πρ. Πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, οι Βουλευτές κ. Μιλένα Αποστολάκη και κ. Αθηνά Λινού, ο πρ. Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα κ. Μαργαρίτα Βάρσου, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχης Αττικής, εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Παναγιώτης Μανούρης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής κ. Νικόλαος Μπάμπαλος, Μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των τριών Δήμων της μητροπολιτικής περιφέρειας, πρόεδροι και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων και τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και πλήθος πιστών, οι οποίοι προσήλθαν με ευλάβεια στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό για να μετάσχουν στην Θεία Λειτουργία και να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Κατά την διάρκεια του Κοινωνικού, τον θείο λόγο κήρυξε ο προεξάρχων της Ευχαριστιακής Συνάξεως Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας, επισημαίνοντας ότι η παραλυσία δεν αφορά μόνο το σώμα, αλλά πολλές φορές και την ίδια την ψυχή του ανθρώπου, η οποία αδυνατεί να πορευθεί προς τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας και της πνευματικής αδράνειας.

Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργία Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ προσεφώνησε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της τοπικής Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας για την ιστορική παρουσία του, τον οποίο και ευχαρίστησε θερμά για τη συμμετοχή του στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε με θερμούς και εγκωμιαστικούς λόγους στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία και τη συμμετοχή του στην πανηγυρική αυτή λατρευτική σύναξη.

Στην αντιφώνησή του ο κ. Ελπιδοφόρος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ για την ευγενή πρόσκληση και μετέφερε προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας της Νέας Ιωνίας τις πατρικές ευχές και ευλογίες της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ιδιαιτέρως δε προς τους απογόνους των Σαφραμπολιτών, οι οποίοι είχαν τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθούν το ιερό λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Παράλληλα, τους κάλεσε να μην λησμονούν τις ρίζες τους και να επισκέπτονται την πατρώα γη των προγόνων τους, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη, την ιστορία και την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Το να ξεριζώσεις ένα μικρό δενδράκι και να το μεταφυτευσεις είναι κάτι εύκολο. Όμως το να ξεριζώσεις ένα ολόκληρο δέντρο 100 και πλέον ετών δεν είναι εύκολο. Πρέπει απαραίτητα να το καταστρέψεις. Αυτό έπαθε ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας. Και πριν φύγουν οι πρόσφυγες από τις πατρογονικές εστίες τους πήραν μαζί τους και έφεραν εδώ στην Ελλάδα, ότι πολυτιμότερο είχαν, το ιερό λείψανο του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, συνεχάρη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ για την εκ βάθρων και πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού Ιερού Ναού, υπογραμμίζοντας ότι το έργο αυτό διαφυλάσσει την εκκλησιαστική και ιστορική κληρονομιά της προσφυγικής Νέας Ιωνίας και αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.