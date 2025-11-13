Πολυτεχνείο: Για ποιους είναι αργία η 17η Νοεμβρίου - Τι λέει η εγκύκλιος

Η 17η Νοεμβρίου πέφτει Δευτέρα φέτος και για ορισμένους δημιουργείται τριήμερο. Ωστόσο δεν είναι για όλους αργία. Ας δούμε τι ισχύει για την ημέρα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Για τα πανεπιστήμια, τις ανώτερες σχολές, τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών η 17η Νοεμβρίου είναι αργία και στα σχολεία πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και οι μαθητές θα πρέπει να παρευρεθούν στο σχολείο την Δευτέρα, όχι όμως για να κάνουν μάθημα.

Η εγκύκλιος του υπουργείου

Αναλυτικά, η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας αναφέρει σχετικά με την συγκεκριμένη ημέρα:

«Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (Β΄4695).

Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες.

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους η 17η Νοεμβρίου δεν αποτελεί αργία.