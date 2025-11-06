Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Μπλόκαραν την πόρτα με φτυάρι για να μην γίνουν μαθήματα

Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκαν όσοι καθηγητές και φοιτητές θέλησαν να πάνε για μάθημα στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου. Καταληψίες επιστράτευσαν φτυάρια για να «μπλοκάρουν» την πόρτα εισόδου της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία που δημοσίευσε η ιστοσελίδα esos.gr, οι «καταληψίες» χρησιμοποίησαν φτυάρια στη Σχολή Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ, προκειμένου να «μπλοκάρουν» την κεντρική πόρτα εισόδου του κτιρίου, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και φοιτητές που διαφωνούν με αυτή τη μορφή κινητοποίησης.

Credits: esos.gr

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), παρότι στις Σχολές Χημικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών οι Κοσμήτορες απέστειλαν επιστολή ενημερώνοντας ότι οι Σχολές θα λειτουργήσουν κανονικά, η προσέλευση φοιτητών ήταν μειωμένη, με αποτέλεσμα να μη διεξαχθούν μαθήματα.

Το Διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό εισήλθε στα γραφεία του χωρίς να εμποδιστεί λεκτικά ή σωματικά από τους «καταληψίες».