681.000 ευρώ για το Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών

Την ώρα που προχωρά η ίδρυση και λειτουργία των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, το υπουργείο Παιδείας προχωράει στην ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών των δημόσιων πανεπιστημίων.

Η υπερδεκαετής οικονομική κρίση έφερε ψαλίδι στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ικανά κονδύλια ακόμα και για απλές εργασίες συντήρησης, όπως βαψίματα και μερεμέτια. Το αποτέλεσμα ήταν αποκαρδιωτικό με την εικόνα που παρουσίαζαν τα δημόσια πανεπιστήμια να μην ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη χώρα.

Το υπουργείο Παιδείας προχωρά στη χρηματοδότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το συνολικό ποσό των 681.551,04 ευρώ, για την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων συντήρησης, επισκευών και λειτουργικής ενίσχυσης σε εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, εγκρίθηκαν 8 επιμέρους πράξεις, οι οποίες αφορούν κρίσιμες υποδομές της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων.

Τι εργασίες θα γίνουν

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν ένα ευρύ τεχνικό φάσμα από συστήματα ενέργειας και ύδρευσης, μέχρι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ανελκυστήρες και πράσινες υποδομές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021–2025 του ΥΠΑΙΘΑ και αφορά σειρά παρεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν καλύπτοντας ανάγκες σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

• Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού για τη λειτουργία της Γεώτρησης Νο3 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 72.600,92 ευρώ

• Αντικατάσταση μονώσεων σε σωληνώσεις και αεραγωγούς δικτύων ψύξης/θέρμανσης/κλιματισμού σε δώματα κτιρίων – 74.400,00 ευρώ

• Αντικατάσταση πίνακα μέσης τάσης σε υποσταθμούς κτηρίου Στροβίλου και Πλατειών Κέντρου – 74.160,00 ευρώ

• Συντήρηση χώρων πρασίνου σε Πολυτεχνειούπολη και Συγκρότημα Πατησίων για 10 μήνες – 37.042,21 ευρώ

• Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων με ανταλλακτικά και αναλώσιμα (διάρκεια 7 μηνών) – 161.195,79 ευρώ

• Δεκάμηνη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου – 36.046,80 ευρώ

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την καλή λειτουργία του συστήματος BMS (διάρκεια 10 μηνών) – 34.543,92 ευρώ

• Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (διάρκεια 10 μηνών) – 191.561,40 ευρώ

Το σύνολο των πράξεων εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του ΕΜΠ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των υποδομών, την αδιάλειπτη λειτουργία των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ασφάλεια φοιτητών, προσωπικού και επισκεπτών.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επιβεβαιώνει τη βούλησή του να σταθεί αρωγός στις πραγματικές ανάγκες των ΑΕΙ, ενισχύοντας στην πράξη τον τεχνικό τους εξοπλισμό και τη λειτουργική τους επάρκεια.