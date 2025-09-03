Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Λήγει την Πέμπτη (4/9) η προθεσμία
Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στις σχολές και τα τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την λήξη της προθεσμίας εγγραφής των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.
Υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Για ποιους είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή
Η ηλεκτρονική εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για:
- Τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025
- Τους επιτυχόντες ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025
- Τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης έτους 2025
Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.
Η διαδικασία για κάθε κατηγορία
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή:
- Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025, εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου ως όνομα χρήστη και ως κωδικό ασφαλείας (password), τον ίδιο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
- Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025, εισάγονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Αίτησης-Μηχανογραφικού Δελτίου Σοβαρών Παθήσεων, χρησιμοποιώντας ως όνομα χρήστη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αναγράφεται στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο και ως κωδικό ασφαλείας εκείνον που ήδη έχουν διαμορφώσει για την πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Δελτίο Σοβαρών Παθήσεων.
- Και για τις δύο κατηγορίες υποψηφίων στην περίπτωση που απώλεσαν ή αγνοούν το κωδικό ασφαλείας τους, υπάρχει δυνατότητα να ορίσουν νέο κωδικό ασφαλείας, μέσω σχετικού συνδέσμου που παρέχεται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τον 8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και το email που έχουν συμπληρώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο τους.