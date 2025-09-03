Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Λήγει την Πέμπτη (4/9) η προθεσμία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την λήξη της προθεσμίας εγγραφής των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η προθεσμία λήγει την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2025. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2025 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Για ποιους είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική εγγραφή

Η ηλεκτρονική εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για:

Τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2025

Τους επιτυχόντες ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2025

Τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης έτους 2025

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Η διαδικασία για κάθε κατηγορία

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή: