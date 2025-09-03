Εργασίες συντήρησης στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ - Έρχονται εκτεταμένες ανακαινίσεις

Ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και τη βελτίωση των φοιτητικών εστιών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, στη συνάντηση που είχε στο υπουργείο ο πρύτανης του Αριστοτελείου, Κυριάκος Αναστασιάδης, με την υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και τον υφυπουργό, Νίκο Παπαϊωάννου.



Το Αριστοτέλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, αναλαμβάνει άμεσα με ίδιους πόρους, πρωτοβουλίες ευπρεπισμού, συντήρησης και κάλυψης βασικών αναγκών στις εστίες, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των φοιτητικών εστιών και η μοναδική και αποκλειστική αρμοδιότητά του είναι μόνο να καθορίζει ποιοι/ες φοιτητές/τριες πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και δικαιούνται στέγαση.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να επιχορηγήσει το Αριστοτέλειο, μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, με κονδύλια που θα κατευθυνθούν σε εκτεταμένες ανακαινίσεις των φοιτητικών εστιών. Στόχος είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των φοιτητριών και των φοιτητών.