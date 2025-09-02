Πανελλήνιες για Έλληνες εξωτερικού: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων συμμετοχής

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ύστερα από τον έλεγχο των υποβληθέντων φακέλων των υποψηφίων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό σχετικά με την εισαγωγή τους στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ποιες αιτήσεις συμμετοχής έτους 2025 εγκρίθηκαν και ποιες όχι.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για φακέλους, με αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο, που υποβλήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από 14 έως 21 Ιουλίου 2025.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα παραπάνω στοιχεία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στις 9 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται αν η αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο που υπέβαλαν έγιναν δεκτά, εφόσον συμπληρώσουν στο πεδίο ΕΙΣΟΔΟΣ, το e-mail τους και τον κωδικό ασφαλείας που είχαν δημιουργήσει προκειμένου να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφικό δελτίο. Στη συνέχεια, εφόσον επιβεβαιώσουν ότι η αίτηση συμμετοχής τους και το μηχανογραφικό τους δελτίο έγιναν δεκτά, θα μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό η έναρξη των οποίων έχει οριστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.