Πορίζκοβα: Περιγράφει τον τρόμο που βίωσε στα χέρια ενός κακοποιητικού συντρόφου όταν ήταν 19 ετών

Η 61χρονη συγγραφέας και πρώην μοντέλο, Πολίνα Πορίζκοβα, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον επί χρόνια σύντροφό της Τζεφ Γκρίνσταϊν, μοιράστηκε την ιστορία της και ανέσυρε μνήμες που την πληγώνουν.

«Μόλις είχα κλείσει τα 19. Έμενα με έναν άντρα... Προσπαθούσα να τον χωρίσω για αρκετούς μήνες πριν γνωρίσω τον Ρικ. Αλλά ήταν κακοποιητικός - με κακοποιούσε σωματικά. Αν κάποιος σε χτυπήσει μία φορά, μην τον αφήσεις να το ξανακάνει» λέει για τον καβγά που συνέβη λίγο πριν γνωρίσει τον μέλλοντα σύζυγό της, Ρικ Όκασεκ, του ροκ συγκροτήματος The Cars.

Και συμπλήρωσε: « Στη ζωή μου εκείνη την εποχή, επικρατούσε η σύγχυση και ο έρωτας» λέει χωρίς να κατονομάσει τον σύντροφό της, όμως είναι γνωστό ότι ζούσαν μαζί στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 1984. Μάλιστα όταν πρωταγωνίστησε στο μουσικό βίντεο του Ocasek το 1984 για το τραγούδι Drive, υποδυόταν το τραύμα της κατά τη διάρκεια μιας συναισθηματικής σκηνής.

«Όταν ήμουν στην οθόνη με τον Ρικ, στην πραγματική ζωή μάλωνα με τον φίλο μου. Ήμουν ένα κορίτσι που κατέρρεε» εξηγεί και αναφέρει ότι τότε ήταν τελικά που μετακόμισε με την Ελ Μακφέρσον».

Με τον σύζυγό της έμεινε μέχρι τον θάνατό του το 2019 σε ηλικία 75 ετών και τον Ιούλιο του 2025 ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Γκρίνσταϊν. «Βρήκα μια σχέση που νιώθω σαν να έπρεπε να είχα από πάντα στα 58 μου. Είναι ο τέλειος σύντροφος για μένα. Δεν θα έλεγα ότι ήταν ο τύπος μου. Είναι κάποιος που μπορεί να είχα προσπεράσει στο παρελθόν» εξήγησε.