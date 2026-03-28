Πορτογαλία: Στο νοσοκομείο άνθρωποι της Σπόρτινγκ μετά από ύποπτη οσμή στα αποδυτήρια του Ντραγκάο

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν την αναμέτρηση της ομάδας χάντμπολ της Σπόρτινγκ με την Πόρτο στην Ντραγκάο Αρένα, όταν μέλη της αποστολής των «λιονταριών» αντιλήφθηκαν έντονη μυρωδιά στα αποδυτήρια που τους φιλοξενούσαν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της A Bola, κατά την άφιξη της ομάδας στον χώρο, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για οσμή που παρέπεμπε σε χλωρίνη ή κάποια άλλη πιθανώς τοξική ουσία. Η κατάσταση κρίθηκε ανυπόφορη, με αποτέλεσμα η αποστολή της Σπόρτινγκ να αναγκαστεί να αποχωρήσει από τα αποδυτήρια και να ετοιμαστεί σε διαφορετικό σημείο, συγκεκριμένα σε διάδρομο.

Sporting coach and player in hospital after strong smell in the Dragão changing rooms



Coach Ricardo Costa and centre-back Moga were treated and taken to hospital



[@Record_Portugal] pic.twitter.com/XpmUXrrF3h — Talking Sporting (@TalkingSporting) March 28, 2026





Ο προπονητής Ρικάρντο Κόστα και ο παίκτης Μόγκα ένιωσαν αδιαθεσία, δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο. Μετά από αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού που έφτασε στο σημείο, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

🚨 Jogadores de andebol do Sporting assistidos após "cheiro intenso" no balneário do pavilhão do FC Porto



Equipa teve de se equipar fora do balneário. Um atleta e o treinador já foram transportados para o hospital. pic.twitter.com/r7Q2mYEqZZ — Cabine Desportiva (@CabineSport) March 28, 2026





Παράλληλα, και άλλοι παίκτες των «πράσινων» ανέφεραν ενοχλήσεις, ενώ οι αξιωματούχοι του αγώνα περιέγραψαν την οσμή ως «υπνωτική». Η έναρξη της αναμέτρησης, που ήταν προγραμματισμένη για τις 18:00, τέθηκε προσωρινά υπό αμφισβήτηση.



Τελικά, οι υπεύθυνοι του αγώνα αποφάσισαν ότι υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του, δίνοντας το «πράσινο φως». Το παιχνίδι ξεκίνησε με καθυστέρηση 15 λεπτών, στις 18:15, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν κοινοποιήθηκε άμεσα στην Ομοσπονδία Χάντμπολ της χώρας.