Χάντμπολ: Προκλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας με το σπίτι του Κεμάλ πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ
Η Μπεσίκτας, λίγο πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, προκάλεσε αντιδράσεις με την επιλογή του σπιτιού του Κεμάλ στη προαναγγελία του ματς.
Η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» πριν τη ρεβάνς ΠΑΟΚ - Μπεσίκτας για το EHF European Cup, καθώς η τουρκική ομάδα επέλεξε να χρησιμοποιήσει εικόνα από το σπίτι του Κεμάλ στην προαναγγελία του αγώνα, δίνοντας ξεκάθαρα πολιτική και εθνικιστική διάσταση στο ματς. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τις άμεσες αντιδράσεις του ΠΑΟΚ και ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπεσίκτας το Σάββατο (22/11, 19:00) στο «σπίτι» του, με στόχο να ανατρέψει την ήττα 30-25 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη και να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά βρίσκεται σε ανοδική πορεία με θετικές εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά με την απόκτηση του διεθνή Αιγύπτιου πίβοτ Μοχάμεντ Μάμντουχ Χάσεμ Σεμπίμπ.
Από την άλλη πλευρά, η Μπεσίκτας παραμένει πρωτοπόρος στην τουρκική λίγκα και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ, με Ισπανό προπονητή και τρεις Ισπανούς παίκτες. Μεγάλο όνομα της ομάδας είναι ο 38χρονος διεθνής δεξιός ίντερ Γκουρμπίντο, κάτοχος πολλών μεταλλίων με την εθνική Ισπανίας, μεταξύ των οποίων και το ευρωπαϊκό του 2018.
Την ίδια στιγμή, η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του EHF European Cup, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.