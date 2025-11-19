Χάντμπολ: Προκλητική ανάρτηση της Μπεσίκτας με το σπίτι του Κεμάλ πριν την ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Η ατμόσφαιρα «ηλεκτρίζεται» πριν τη ρεβάνς ΠΑΟΚ - Μπεσίκτας για το EHF European Cup, καθώς η τουρκική ομάδα επέλεξε να χρησιμοποιήσει εικόνα από το σπίτι του Κεμάλ στην προαναγγελία του αγώνα, δίνοντας ξεκάθαρα πολιτική και εθνικιστική διάσταση στο ματς. Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε τις άμεσες αντιδράσεις του ΠΑΟΚ και ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπεσίκτας το Σάββατο (22/11, 19:00) στο «σπίτι» του, με στόχο να ανατρέψει την ήττα 30-25 του πρώτου αγώνα στην Κωνσταντινούπολη και να διεκδικήσει την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Ο «Δικέφαλος» του Βορρά βρίσκεται σε ανοδική πορεία με θετικές εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ενισχύθηκε σημαντικά με την απόκτηση του διεθνή Αιγύπτιου πίβοτ Μοχάμεντ Μάμντουχ Χάσεμ Σεμπίμπ.

Takımımız, EHF Avrupa Kupası 3. Tur ikinci maçında Paok ile karşılaşacak.



Cumartesi günü, Selanik’te oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. pic.twitter.com/1B0EzBfY4w — Beşiktaş Hentbol (@BJKHentbol) November 19, 2025

Από την άλλη πλευρά, η Μπεσίκτας παραμένει πρωτοπόρος στην τουρκική λίγκα και διαθέτει ένα ιδιαίτερα ποιοτικό ρόστερ, με Ισπανό προπονητή και τρεις Ισπανούς παίκτες. Μεγάλο όνομα της ομάδας είναι ο 38χρονος διεθνής δεξιός ίντερ Γκουρμπίντο, κάτοχος πολλών μεταλλίων με την εθνική Ισπανίας, μεταξύ των οποίων και το ευρωπαϊκό του 2018.

Την ίδια στιγμή, η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του EHF European Cup, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.