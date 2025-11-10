ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28-27: Νίκη κορυφής για την Ένωση στο «Γ. Κασιμάτης»

Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στην κατάμεστη αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της όγδοης αγωνιστικής της Handball Premier και επικράτησε με σκορ 28-27.



Οι δύο κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος βάσει βαθμολογίας, οι οποίες κοντραρίστηκαν και στους περσινούς τελικούς συναντιούνται για δεύτερη φορά στην φετινή αγωνιστική σεζόν.



Πρώτη τους συνάντηση ήταν στον τελικό του Σούπερ Καπ, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε και κατέκτησε τον τίτλο με 24-23 τελικό σκορ.



Στο ματς της όγδοης αγωνιστικής ο Θανάσης Παπάζογλου του Ολυμπιακού τραυματίστηκε στο 07:38 στον αστράγαλό του κι αποχώρησε από τον αγώνα υποβασταζόμενος.



Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό

Α' ημίχρονο



Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα από νωρίς με 2-1 μετά από γκολ του Παναγιώτου και του Ίβιτς και στη συνέχεια άυξησε κι άλλο τη διαφορά σε 4-1. Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν το πρώτο double score με τον Ίβιτς (6-3). Ωστόσο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και πίεσε τους γηπεδούχους με αποτέλεσμα να μειώσει άμεσα σε 6-5 με γκολ από τους Βίντα και Τζίμπουλα. ΑΕΚ και Ολυμπιακός συνέχισαν με το σκορ να παραμένει κοντά μετά από διαδοχικά γκολ μέχρι και το 8-8.



Εκεί ο Μιχαηλίδης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα σε «ερυθρόλευκα» χέρια. Ο Ντέβιες απάντησε αλλά το ίδιο ακριβώς έκανε κι ο Μπάρος για το 9-10. Παναγιώτου και Κουν σκόραραν σε κρίσιμο σημείο, επαναφέροντας την Ένωση μπροστά στο σκορ (11-10). Εκεί Μπάρος και Βίντα βρήκαν τα δίχτυα του Ζεντί ενώ ο Κεϊτά κέρδισε πέναλτι το οποίο εκτέλεσε ο Ντέβιες κι ο Παπαντωνόπουλος απέκρουσε.

Στις επόμενες επιθέσεις ο Βλαστός δέχθηκε σκληρή άμυνα που οδήγησε σε δεύτερο πέναλτι κι αποβολή του Μπάρος. Ο Ίβιτς ήταν αυτός που ανέλαβε την επιτυχημένη εκτέλεση κι έφερε την ισοπαλία στο ματς, δύο λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου (12-12). Τόσο η ΑΕΚ όσο κι ο Ολυμπιακός προσπάθησαν να βρουν τα δίχτυα όμως οι γηπεδούχοι το κατάφεραν στην εκπνοή του χρόνου με τον Ντέβιες να διαμορφώνει το 13-12 και να ξεσηκώνει τους οπαδούς της ομάδας.

Β' ημίχρονο



Ο αγώνας διεκόπη αμέσως μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, όπου ο Ολυμπιακός αποχώρησε προς τα αποδυτήρια μετά από συνεχόμενα υβριστικά συνθήματα κατά του Σάββα Σάββα και της οικογένειάς του. Στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν κι ο Κουν ήταν αυτός που σκόραρε για πρώτη φορά στο 32' και στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι απάντησαν για το 14-13. Η ΑΕΚ κράτησε το προβάδισμα ενώ ο αρχηγός της, Βαγγέλης Αραμπατζής, ξεσήκωσε τους οπαδούς μετά από γκολ του που έστειλε τη διαφορά στο +3 (20-17) στο 41'. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν αλλά ο Ίβιτς με εξαιρετικό γκολ κράτησε το +3.



Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη διαφορά με δύο εύστοχα πέναλτι του Μπάρος (21-19) ωστόσο η Ένωση συνέχισε να πιέζει με εξαιρετική άμυνα κι ο Ίβιτς επανάφερε το +3 (23-20). Στο 50:44 ο Ανταμά Κεϊτά έκλεψε στην άμυνα και σκόραρε, πετυχαίνοντας το +4 στο σκορ με 25-21. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τη διαφορά για τρία λεπτά με τον Πασσιά να μειώνει στο 54'. Στη συνέχεια, ο Ίβιτς πέτυχε ένα φοβερό γκολ, στο οποίο απάντησε ο Κανέτε. Ο Δημήτρης Παναγιώτου ωστόσο πέντε λεπτά πριν τη λήξη κράτησε το +4 με γκολ.



Τρία λεπτά πριν το τελευταίο σφύριγμα Μπάρος και Σούργκιελ μείωσαν σε 27-25, όμως η ΑΕΚ κέρδισε επιθετικό φάουλ σε πολύ κρίσιμο σημείο, δύο λεπτά πριν τη λήξη. Στην επίθεση ο Παναγιώτου βρήκε τα δίχτυα για το +3 στο 58:30, με τον κόσμο να ξεσηκώνεται. Ο Μπάρος μείωσε με πέναλτι, ενώ ο Μιχαηλίδης έκλεισε τη διαφορά στο ένα γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 28-27.

Πηγή: Athletiko.gr