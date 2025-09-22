Πορτοσάλτε για Ρούτσι: Μην αφήσουμε να γίνει «τσαντιροκατάσταση» το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ενοχλημένος εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας 22/09 ο γνωστός δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε με την κίνηση του Πάνου Ρούτσι, του τραγικού πατέρα που έχασε τον γιο του στην τραγωδία στα Τέμπη, να προχωρήσει σε απεργία πείνας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Ο ιερός χώρος αυτός, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι ένας ιερός τόπος που αποφασίσαμε όλοι μαζί ως Πολιτεία ότι κάπου θα τιμούμε τους προγόνους. […] Δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο ή πονεμένο», είπε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι εάν θεωρήσει η Πολιτεία ότι χρειάζεται ένας άλλος χώρος για να τιμηθούν οι επιβάτες της τραγωδίας των Τεμπών, μπορεί να το κάνει. «Αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει ”τσαντιροκατάσταση”» σημείωσε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σημειώνεται ότι, ο κ. Ρούτσι προχώρησε στην απεργία πείνας με κύριο αίτημα την εκταφή της σορού του γιου του ενώ ο ίδιος στέκεται στο σημείο όπου έχει στηθεί αυτοσχέδιο μνημείο με τα 57 ονόματα των νεκρών.

Σχετικά με το θέμα της απεργίας πείνας του κ. Ρούτσι και του αιτήματος εκταφής επισήμανε ότι δεν είναι θέμα κυβέρνησης το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι θέμα της Δικαιοσύνης.

«Όταν έγινε η τραγωδία και κλήθηκαν οι συγγενείς πρώτου βαθμού να ταυτοποιήσουν δυστυχώς τα παιδιά τους, η εκταφή είχε γίνει με όλη τη νόμιμη διαδικασία. Είναι λεπτή η θέση στο τι νιώθει ένας πατέρας. Στα τρία χρόνια οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας λένε ότι μπορεί να γίνει η εκταφή», είπε.