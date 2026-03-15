Αν σκρολάρεις συχνά στα reels του Instagram ή του Facebook είναι αρκετά πιθανό να έχεις «πέσει» πάνω σε ένα από τα καθημερινά βιντεάκια που ανεβάζει ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν. Ο λογαριασμός του Πασινιάν έχει γίνει πλέον ένας από τους αγαπημένους των χρηστών των social media, καθώς δίνει μια ευχάριστη νότα όταν οι λογαριασμοί άλλων πολιτικών είναι πλημμυρισμένοι από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, από νομοσχέδια, αποφάσεις κ.λπ.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός κάθε πρωί καλημερίζει τους ακολούθους του με ένα τραγούδι, δημιουργώντας μια καρδιά με τα χέρια του. Συνήθως, στη λεζάντα του εκάστοτε βίντεο γράφει: «Καλημέρα, να έχετε μια όμορφη μέρα και σας αγαπώ όλους».

Όμως, δε σταματάει σε μια καλημέρα. Μοιράζεται στιγμές από τις επισκέψεις του σε άλλες χώρες, τις συναντήσεις του με διά φ ορους αρχηγούς κρατών, αλλά και τις διαδρομές του μέσα στο πούλμαν που τον μεταφέρει με το επιτελείο του. Viral έχουν γίνει τα βίντεο που περνάει ευχάριστες στιγμές με χορούς, τραγούδια και σνακ μέσα στο λεωφορείο.

Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δεν έχασε ευκαιρία να κάνουν μαζί ένα βιντεάκι με καρδούλες, εννοείται! Όπως είναι φυσικό, το βίντεο συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες likes και σχόλια.

Να σημειωθεί ότι Αρμένιος πρωθυπουργός φημίζεται, βεβαίως, και για το απίστευτο ταλέντο του στα ντραμς. Κατά καιρούς συμμετέχει σε διάφορα live με πάντες και καλεί τους πολίτες της χώρας να πάνε να τον ακούσουν από κοντά, ενώ συχνά αναρτά και drums sessions του στα social media.

120 εκατομμύρια προβολές σε Instagram και Facebook

Ο Πασινιάν με σχετική ανάρτησή του την Τετάρτη δήλωσε ότι οι λογαριασμοί του στο Facebook και το Instagram συγκέντρωσαν συνολικά 120 εκατομμύρια προβολές τον περασμένο μήνα. Μοιράστηκε μάλιστα στιγμιότυπο οθόνης από τον πίνακα διαχείρισης των λογαριασμών του που δείχνει τα συγκεκριμένα δεδομένα.

«Δεν ξέρω αν αρέσει στον κόσμο ή όχι, αλλά το γεγονός είναι ότι τον τελευταίο μήνα οι σελίδες μου στο Facebook και στο Instagram είχαν συνολικά 120 εκατομμύρια προβολές. 120 εκατομμύρια;» έγραψε ο Πασινιάν.

Εξίσου απολαυστικά, όμως, είναι και τα διάφορα memes που έχουν δημιουργηθεί για τον Αρμένιο πρωθυπουργό.