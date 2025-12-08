Πώς θα εξελιχθεί το νέο έτος για τα ζώδια: Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, Λέων, Παρθένος - Μέρος Α'

Κριός

Το 2026 για εσένα, Κριέ μου, είναι μία χρονιά ενάρξεων, δεσμεύσεων και ανάληψης ευθύνης. Από τη μία πλευρά σε διακατέχει ο ενθουσιασμός, το όραμα, η αισιοδοξία και η ανάγκη να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου, από την άλλη πλευρά όμως οι συνθήκες σε υποχρεώνουν να λειτουργήσεις με ρεαλισμό, πειθαρχία και ωριμότητα. Τίποτα δεν σου χαρίζεται χωρίς προσπάθεια, και οι στόχοι σου χρειάζονται δουλειά, πρόγραμμα και συνειδητές επιλογές, η πορεία του έτους όμως θα αποδειχθεί ότι ήταν η «αφετηρία για μία νέα ζωή»!

Στο ξεκίνημα της χρονιάς, ο Ποσειδώνας εισέρχεται στο δικό σου ζώδιο και κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να σου θολώνει τα νερά. Κάποιες στιγμές δεν βλέπεις καθαρά, ωραιοποιείς, μπερδεύεσαι, παρασύρεσαι ή ακόμα και εξαπατάσαι. Παράλληλα, ενισχύεται το ένστικτο, η δημιουργικότητα και η επιθυμία να σπείρεις τους σπόρους μίας νέας ζωής. Τον Φεβρουάριο, ο Κρόνος εισέρχεται και αυτός στο ζώδιο σου, η σύνοδός του με τον Ποσειδώνα (ένα σπάνιο φαινόμενο) απαιτεί πειθαρχία και σαφή στόχευση: η υλοποίηση ενός προσωπικού σχεδίου γίνεται εφικτή μόνο μέσω συνέπειας, μέτρου και οργάνωσης. Αν λειτουργήσεις παρορμητικά, άτακτα ή χωρίς όρια, η όψη αυτή μπορεί να γίνει τιμωρητική, μπλοκάροντας την πρόοδό σου.

Μέχρι τον Απρίλιο, περνάς μέσα από χαοτικές και απαιτητικές συνθήκες. Εμπόδια, καθυστερήσεις και συναισθηματικές εντάσεις δοκιμάζουν τις αντοχές σου είτε στις σχέσεις είτε στα επαγγελματικά σου πλάνα. Η περίοδος αυτή σε καλεί να προσέξεις τον εαυτό σου, το σώμα, την ενέργεια και την ψυχολογία σου. Δεν είναι στιγμή για άσκοπη ανάλωση δυνάμεων.

Από τον Απρίλιο και έπειτα, το σκηνικό αλλάζει σημαντικά. Ο Ουρανός εισέρχεται στους Διδύμους, ο Πλούτωνας κινείται στον Υδροχόο ενώ και ο Δίας κάνει την είσοδό του στον Λέοντα από 30 Ιουνίου προσφέροντας σημαντικές νέες προοπτικές. Νέες ιδέες, νέες γνωριμίες, προτάσεις, αλλαγή μεταφορικού μέσου, μετακινήσεις, κοινωνική διεύρυνση και δημιουργικά σχέδια αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Μία πιο φωτεινή και αισιόδοξη περίοδος ξεκινά από την άνοιξη, ενώ το καλοκαίρι είναι έντονα ευνοϊκό για έρωτες, φλερτ, αισθηματική αναγέννηση αλλά και για απολαυστικές εμπειρίες.

Στα επαγγελματικά, η χρονιά σε ωθεί σε νέες κατευθύνσεις. Μπορείς να εξελίξεις πρωτοποριακές ιδέες, όμως χρειάζεται να διατηρήσεις ρυθμό, υπομονή και καθαρή κρίση. Στα οικονομικά, το καλοκαίρι αναμένεται πιο επικερδές, ενώ τον Οκτώβριο–Νοέμβριο παρουσιάζονται κάποιες προσωρινές πιέσεις που θέλουν σωστή διαχείριση.

Στην προσωπική σου ζωή, το 2026 λειτουργεί ως σταθμός ωρίμανσης. Κάποιες σχέσεις δοκιμάζονται, άλλες ενδυναμώνονται, και μέσα από τις εμπειρίες της χρονιάς καταλαβαίνεις ποιοι άνθρωποι έχουν θέση δίπλα σου και ποιοι όχι. Ο έρωτας ειδικά το καλοκαίρι μπορεί να φέρει μία δυνατή, δημιουργική και αναγεννησιακή εμπειρία, που σε επανασυνδέει με τη χαρά της ζωής.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

6-30 Μαρτίου

13 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

6 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου

25 Οκτωβρίου έως και 14 Νοεμβρίου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

30 Μαρτίου έως 24 Απριλίου

10 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

4 Δεκεμβρίου έως και τέλος χρονιάς

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

9 Απριλίου έως 19 Μαΐου

11 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου

Ταύρος

Το 2026 Ταύρε μου μπορεί να μην νιώσεις ότι η τύχη είναι απόλυτα με το μέρος σου, όμως η χρονιά αυτή σε οδηγεί βήμα–βήμα σε ένα νέο επαγγελματικό και προσωπικό κεφάλαιο. Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο, στο πιο υψηλό σημείο του ωροσκοπίου σου, απαιτεί να αφήσεις πίσω σου επαγγελματικά μοντέλα, συνήθειες και στόχους που δεν λειτουργούν πλέον (ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 21-27 Απριλίου). Το έτος ξεκινά δυναμικά, με την πολυαστρία Ήλιου–Αφροδίτης–Άρη–Πλούτωνα στον Υδροχόο τον Ιανουάριο να σου δίνει την ώθηση, την φιλοδοξία και την ανάγκη για εκσυγχρονισμό στην καριέρα σου αλλά και για σημαντικά βήματα για την επίτευξη στόχων!

Ο Μάιος και ο Οκτώβριος φέρνουν περισσότερη ένταση ή πιεστικά γεγονότα στην καθημερινότητα και στις σχέσεις σου. Θα χρειαστεί να περιορίσεις την ακαμψία και το πείσμα σου, ώστε να προχωρήσεις ομαλότερα. Αντίθετα, ο Ιούλιος θα κριθεί ως ο μήνας της επαγγελματικής επιτυχίας, διάκρισης αλλά και αναγνώρισης.

Στο ψυχολογικό και συναισθηματικό υπόβαθρο της χρονιάς, η σύνοδος Κρόνου–Ποσειδώνα στον Κριό τον Φεβρουάριο σου υπενθυμίζει ότι πρέπει να εργαστείς πιο συνειδητά με εσένα και να ανακαλύψεις κάθε τι που σε κρατά πίσω ή που δεν έχει ξεπεράσει και επουλώσει. Καλείσαι να θεραπεύσεις πληγές του παρελθόντος και να κλείσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος.

Ο Ουρανός έως και τον Απρίλιο κινείται στο ζώδιο σου, η επιρροή του είναι πιο έντονη για σένα που έχεις γεννηθεί 18-20 Μαΐου όπου βρίσκεσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο αλλαγών! Το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς (με επίκεντρο τον Φεβρουάριο που σχηματίζεται η Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο) έχει τους αιφνιδιασμούς του, τις ανατροπές του, η ατμόσφαιρα θα είναι ηλεκτρισμένη γιατί τα γεγονότα θα σε αναγκάσουν να ακολουθήσεις μία διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που είχες συνηθίσει (είτε προσωπικά , είτε και επαγγελματικά). Δεν παύει όμως σταδιακά να απελευθερώνεσαι από ότι σε δέσμευε, σε καταπίεζε αλλά και να ανακαλύπτεις νέες πτυχές του εαυτού σου!

Από τον Απρίλιο, με το πέρασμα του Ουρανού στους Διδύμους, ενεργοποιείται μια νέα πηγή εσόδων, μια ιδέα ή μία ευκαιρία που ανοίγει μία νέα κατεύθυνση. Τα οικονομικά σου θέλουν στρατηγική και όχι παρορμητικές κινήσεις, γιατί το 2026 σε καλεί να κοιτάξεις το μέλλον πιο ώριμα ή να αναζητήσεις τις σύγχρονες ιδέες και προτάσεις που θα σε βοηθήσουν με έναν πιο πρωτοποριακό τρόπο να διαχειριστείς ή και να έλξεις κοντά σου το χρήμα!

Ο Δίας στον Λέοντα από 30 Ιουνίου προσφέρει εύνοια σε σπίτι, οικογένεια, ακίνητα και προσωπική ζωή. Μπορεί να βρεις λύσεις σε θέματα του παρελθόντος, να ανανεώσεις τον χώρο σου, να βιώσεις χαρά μέσα στην οικογένεια ή να νιώσεις πως «ξεμπλοκάρεις» από μία προηγούμενη περίοδο στασιμότητας.

Το φθινόπωρο είναι έντονο συναισθηματικά. Ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό τον Οκτώβριο φέρνουν ισχυρές πιθανότητες επανασύνδεσης με πρόσωπο του ερωτικού σου παρελθόντος. Παράλληλα, θα θελήσεις να βάλεις τάξη στις σχέσεις σου – τι κρατάς, τι αφήνεις, τι ξεκαθαρίζεις.

Στα αισθηματικά και στις φιλίες, το 2026 γεννά νέες επιθυμίες και νέες προσδοκίες. Επανενώνεσαι με πρόσωπα από το χθες, δημιουργείς καινούριες επαφές, ανασυνθέτεις τις βάσεις σου. Η χρονιά σου ζητά να μείνεις αληθινός με αυτά που θέλεις και να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους.

Παρά τις εντάσεις, τις αλλαγές και τις στιγμές που νιώθεις πως κάτι γκρεμίζεται, το 2026 σε οδηγεί σε ένα νέο μονοπάτι με περισσότερη αυτονομία, έμπνευση και προσωπική δύναμη.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

30 Μαρτίου έως 24 Απριλίου

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου

10 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

4 Δεκεμβρίου έως και τέλος χρονιάς σε Σκορπιό!

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

24 Απριλίου έως 19 Μαΐου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

23 Ιανουαρίου έως και 2 Μαρτίου (για τα επαγγελματικά σου)

19 Μαΐου έως 28 Ιουνίου (για σχέσεις και συνεργασίες)

28 Σεπτεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου (για σπίτι, οικογένεια, προσωπική ζωή)

ΔΙΔΥΜΟΙ

Το 2026 αποτελεί μία από τις σημαντικότερες χρονιές της ζωής σου, Δίδυμέ μου. Μετακινείσαι από μια μακρά περίοδο στασιμότητας σε ένα νέο μονοπάτι προσωπικής εξέλιξης και προόδου. Οι αλλαγές που έρχονται αγγίζουν όλους τους βασικούς τομείς της ζωής σου: φιλοσοφία και στάση ζωής, στόχους, κοινωνική ζωή, επαγγελματική κατεύθυνση και προσωπικές σχέσεις.

Στο ξεκίνημα της χρονιάς, η είσοδος του Κρόνου και του Ποσειδώνα στον Κριό δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση. Οι φιλικές σχέσεις, οι κοινωνικές επαφές και οι ομαδικές σου δραστηριότητες δοκιμάζονται. Κάποιοι άνθρωποι απομακρύνονται, κάποια σχέδια χρειάζονται επαναξιολόγηση, ενώ στο ξεκίνημα του έτους επιλέγεις συνειδητά την απομόνωση προκειμένου να επαναπροσδιορίσεις τις προσωπικές σου επιθυμίες. Παράλληλα, το πρώτο δίμηνο λειτουργεί ως προετοιμασία: οραματίζεσαι (Ποσειδώνας) και οργανώνεσαι (Κρόνος) για μια μεγάλη προσωπική εκκίνηση.

Το καθοριστικό σημείο της χρονιάς έρχεται τον Απρίλιο, με την είσοδο του Ουρανού στο ζώδιό σου. Αυτό είναι το μεγάλο ξύπνημα, η μετάβαση σε μια περίοδο καινοτομίας και αλλαγών και ολοκληρωτικής ανανέωσης. Νέες εμπειρίες, ταξίδια, σπουδές, μετακινήσεις, επαφές με νέους ανθρώπους και μια βαθιά αλλαγή μέσα σου γίνεται σταδιακά από την Άνοιξη και έπειτα! Ο Ουρανός σε σπρώχνει σε τολμηρές αποφάσεις και σε αφυπνίζει, μέσα στην χρονιά επιλέγεις νέους προορισμούς, νέους ανθρώπους, ενώ διακρίνεις ότι το μυαλό σου αλλάζει …

Ο Ιούλιος είναι από τους πιο θετικούς και τυχερούς μήνες του 2026 για εσένα. Μία ιδέα, μία γνωριμία, μία εξέλιξη ή μία πρόταση που έρχεται ξαφνικά μπορεί να αποτελέσει την απόλυτη έκπληξη της χρονιάς — είτε αφορά τα αισθηματικά, είτε την καριέρα σου.

Τον Μάρτιο αλλά και τον Αύγουστο, οι Σεληνιακές Εκλείψεις στον άξονα Παρθένου – Ιχθύων σε ωθούν σε τελικά ξεκαθαρίσματα γύρω από σπίτι, οικογένεια και επαγγελματικές βάσεις. Ωστόσο να θυμάσαι πως το φθινόπωρο λειτουργεί σαν περίοδος ενεργοποίησης και ενθουσιασμού, όπου ό,τι ονειρεύτηκες αρχίζει σιγά-σιγά να μπαίνει σε πορεία υλοποίησης.

Στα οικονομικά σου, το 2026 σου προσφέρει ευκαιρίες σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Τα έσοδα βελτιώνονται, μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου, ενώ συμφωνίες και διαπραγματεύσεις λειτουργούν υπέρ σου, πολύ πιο θετικό και προσοδοφόρο θα είναι το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν στιγμές αποσυντονισμού μέσα στην άνοιξη, όμως από το καλοκαίρι και μετά η ροή γίνεται σαφώς πιο ομαλή και δημιουργική.

Η παρουσία του Δία στον Λέοντα από τον Αύγουστο μέχρι αρχές Οκτωβρίου ενισχύει την κοινωνικότητα, τη δημιουργικότητα, τα ερωτικά ανοίγματα, τις μετακινήσεις και το κέφι για ζωή. Μπορείς να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, να ταξιδέψεις, να κάνεις επαγγελματικές κινήσεις και να σταθεροποιήσεις σχέδια που είχες αφήσει πίσω.

Στο συναισθηματικό κομμάτι, η χρονιά είναι γεμάτη με εξελίξεις. Μοιραίες γνωριμίες, αποφάσεις ζωής, αλλά και πιθανές επανενώσεις με άτομα του παρελθόντος — ιδιαίτερα προς το τέλος της χρονιάς. Τον Νοέμβριο, μάλιστα, ευνοείται ιδιαίτερα μία ερωτική επανασύνδεση.

Συνολικά, το 2026 είναι μια χρονιά αφύπνισης, εξέλιξης και ανανέωσης για το ζώδιο σου. Ανοίγεις νέους δρόμους, αποκτάς νέα οπτική, αλλάζεις τη ζωής σου και προχωράς ότι ένιωθες πως είχε «παγώσει» εδώ και καιρό!

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

24 Απριλίου έως 19 Μαΐου

6 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου

14 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

1-17 Ιανουαρίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

2 Μαρτίου έως 9 Απριλίου (για επαγγελματικά, καριέρα, προσωπικούς στόχους)

28 Ιουνίου έως 11 Αυγούστου (εγρήγορση, πρωτοβουλίες, μετακινήσεις)

26 Νοεμβρίου έως και τέλος χρονιάς (για προσωπικά, οικογενειακά ζητήματα)

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

To 2026 είναι μία κομβική χρονιά για σένα Καρκίνε μου, στην πορεία της κάνεις ριζική αναδιάρθρωση στις βάσεις σου, βάζεις νέους στόχους και νέα θεμέλια στη ζωή σου. Η πορεία του Δία στο ζώδιο σου στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, αποτελεί τον «άσσο» στο μανίκι σου που σε βοηθά να διαχειριστείς την όποια δυσκολία, η τύχη θα είναι με το μέρος σου προσφέροντας σου την διέξοδο, την λύση και την προοπτική, ενώ είναι φανερό ότι αυτό το έτος, θα είσαι πλήρως δοσμένος στην επέκταση και εξέλιξη των ορίων και των δυνατοτήτων σου!

Η έναρξη ωστόσο του 2026, είναι με προβληματισμό καθώς ο Ποσειδώνας εισέρχεται στον Κριό στα τέλη Ιανουαρίου στην συνέχεια περνά και ο Κρόνος στο ίδιο ζώδιο τον Φεβρουάριο δοκιμάζει γερά τις αντοχές σου. Αυτή η σπάνια σύνοδος φέρνει στην επιφάνεια ό,τι είναι αδύναμο, σαθρό, ψευδές ή ανοργάνωτο — είτε αφορά την καριέρα σου, τις σχέσεις, τις συνεργασίες, τον γάμο ή τους στόχους σου. Το πρώτο δίμηνο της χρονιάς είναι περίοδος σκληρών συνειδητοποιήσεων. Κάποιες προσδοκίες διαψεύδονται, όμως ταυτόχρονα βρίσκεις το κουράγιο να χαράξεις μια νέα, πραγματική και πιο σταθερή πορεία.

Στις αρχές της χρονιάς σωρεύονται ευθύνες, «πρέπει» και όρια που σε αναγκάζουν να λειτουργείς πιο ώριμα και προσεκτικά. Απαραίτητο είναι να αποφύγεις κινήσεις που μπορεί να εκθέσουν την κοινωνική σου εικόνα ή να προκαλέσουν λάθη σε επαγγελματικές ή και καίριες αποφάσεις για το μέλλον σου. Ο Κρόνος από τον Κριό σε όλη την περίοδο του έτους, αυξάνει τις απαιτήσεις, επιβραβεύει την συνειδητή και οργανωμένη οριοθέτηση και σε βοηθά να συγκρατείς την παρόρμηση! Το 2026 αναγνωρίζεις ότι είναι απαραίτητος και ο ρεαλισμός στις σχέσεις και στα προσωπικά σου σχέδια!

Μέχρι τον Απρίλιο, αναμένονται ωστόσο και κάποιες ευχάριστες αλλαγές και εκπλήξεις ιδιαίτερα για σένα που έχεις γεννηθεί 20-22 Ιουλίου! Η πορεία του Ουρανού στον Ταύρο, σε φέρνει σε επαφή με νέους ανθρώπους, νέα δίκτυα γνωριμιών, ενώ οι εκπλήξεις και οι αλλαγές γεννούν μέσα σου νέες επιθυμίες, νέα σχέδια που σε ωθούν σε ένα νέο κύκλο δραστηριοτήτων!

Από τα τέλη Ιουνίου όπου ο Δίας εισέρχεται στο ζώδιο του Λέοντα μπαίνεις σε μια από τις πιο ευνοϊκές οικονομικές περιόδους της χρονιάς. Ενισχύονται οι πόροι σου, η αυτοπεποίθησή σου, οι οικονομικές υποθέσεις με τρίτους, ενώ λύνονται θέματα χρεών, επιδομάτων, κληρονομιών, ή συμφωνιών. Το καλοκαίρι, και ιδιαίτερα ο Ιούλιος, αποτελεί το μεγάλο «πικ» των οικονομικών εξελίξεων και φέρνει κέρδος, προστασία και ουσιαστική ανακούφιση. Από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο σου δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσεις ένα πιο σταθερό και ασφαλές πλαίσιο στα επαγγελματικά και στα οικονομικά!

Το φθινόπωρο, και ιδιαίτερα ο Οκτώβριος, φέρνει αισθηματικές αναθεωρήσεις, επιστροφές από το παρελθόν, επικοινωνίες με παλιούς έρωτες αλλά και εκπλήρωση σχεδίων που αφορούν παιδιά ή θέματα που κουβαλούσες μέσα σου εδώ και χρόνια.

Το 2026 έστω και αν σε δοκιμάζει, σε ωθεί να πιστέψεις περισσότερο στον εαυτό σου, στις δυνατότητές σου, σε επικεντρώνει σε ότι πραγματικά αξίζει και σε βοηθά να ενισχυθείς ψυχολογικά αλλά και οικονομικά! Η επίλυση καταστάσεων του παρελθόντος και οι απαντήσεις για ζητήματα που σε απασχόλησαν στο χτες, θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό του νέου έτους!

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

1-17 Ιανουαρίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

10 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

4 Δεκεμβρίου έως και τέλος χρονιάς

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

17 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου

13 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

9 Απριλίου έως 19 Μαΐου - Δυναμικές εξελίξεις στα επαγγελματικά, στην καριέρα και στο γάμο

11 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου – Σημαντικές εκκινήσεις, δράση, εξελίξεις ζωής

ΛΕΩΝ

Μετά από πολλά χρόνια ξεκινά επιτέλους μία τυχερή χρονιά για το δικό σου ζώδιο φίλε μου Λέοντα! Το 2026 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα έτος σταθμός για σένα, στην πορεία του αναμένεται να αφήσεις πίσω σου πικρές καταστάσεις του παρελθόντος, θα ανακτήσεις και πάλι τον ενθουσιασμό, την δημιουργικότητα και το κέφι για ζωή, ενώ θα κάνεις σημαντικά άλματα που σε αναδείξουν και θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου!

Το ξεκίνημα της χρονιάς είναι για όλους μας απαιτητικό, η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό τον Φεβρουάριο σε φέρνει αντιμέτωπο με στιγμές αμφιβολίας, ματαιότητας ή προσωρινής απαισιοδοξίας. Ζητήματα που συνδέονται με εκπαίδευση, νομικά, μελλοντικά σχέδια, μπαίνουν σε φάση επεξεργασίας από το ξεκίνημα του έτους! Παρότι η όψη αυτή μπορεί να σε μπλοκάρει και να σε κάνει να αναρωτηθείς για την πορεία σου, στην πραγματικότητα εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο στη ζωή σου, όπου αλλάζει η στάση σου, ωριμάζει η φιλοσοφία σου και οργανώνεις πιο συνειδητά τα όνειρα και τις επιδιώξεις σου. Στο ξεκίνημα του έτους, σταδιακά ωριμάζει ένα σχέδιο, μία επιθυμία που αφορά την προσωπική σου επέκταση και εξέλιξη (για παράδειγμα απόφαση για έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών, για μία επαγγελματική επέκταση, για ένα σημαντικό ταξίδι ζωής κλπ). Η πορεία του Κρόνου στο ζώδιο του Κριού σε βοηθά σημαντικά σε όλη την πορεία του έτους, να χαράξεις ένα σταθερό – οργανωμένο πλάνο για να κάνεις βήματα εξέλιξης, αλλά και για να εδραιωθείς επαγγελματικά!

Έως και τον Απρίλιο 2026 ο Ουρανός από το ζώδιο του Ταύρου, φέρνει ένα έντονο κύμα αλλαγών στην καριέρα, στους στόχους, στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου, αυτό αφορά πολύ περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί 20-22 Αυγούστου, όπου με επίκεντρο τον Φεβρουάριο 2025 παρατηρείς ότι αλλάζουν οι στόχοι σου αλλά και οι προτεραιότητές σου!

Ο Πλούτωνας από τον Υδροχόο σε όλη την πορεία του έτους αλλάζει ολοκληρωτικά το τοπίο των σταθερών σχέσεων σου, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 23-28 Ιουλίου . Συνεργασίες, σχέσεις, συμμαχίες και προσωπικές επιλογές επαναπροσδιορίζονται σε βάθος. Μπορεί να υπάρξουν παρασκήνιο, δολοπλοκίες, έντονες ζήλιες ή πάθη, ειδικά τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Οκτώβριο, όμως η επιρροή του Πλούτωνα θα σε αναγεννήσει και θα σε βοηθήσει να χτίσεις πιο ουσιαστικές και αληθινές βάσεις με τους ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου.

Από τον Μάιο, ο Ουρανός περνά στους Διδύμους και ανοίγει έναν εντελώς νέο κύκλο κοινωνικής ανανέωσης. Να αναμένεις νέες δραστηριότητες, νέες φιλίες , νέες προτάσεις, ενώ χαρακτηριστική θα είναι και η ανάγκη σου να εκφράσεις ευρύτερα το έργο σου και να ακουστεί περισσότερο το όνομά σου στον χώρο σου.

Η μεγάλη αλλαγή, όμως, έρχεται με το πέρασμα του Δία στο ζώδιό σου στις 30 Ιουνίου. Από αυτό το σημείο και μετά, ξεκινά η καλύτερη περίοδος της χρονιάς σου. Ο Δίας ενεργοποιεί την εξωστρέφεια, τον ενθουσιασμό, τη δημιουργικότητα, τον μαγνητισμό σου και σου προσφέρει τις πιο δυνατές ευκαιρίες των τελευταίων ετών. Η αντίθεσή του με τον Πλούτωνα, το τρίγωνό του με Κρόνο και Ποσειδώνα και το εξάγωνό του με τον Ουρανό δημιουργούν ένα εκρηκτικό πλέγμα εύνοιας που μπορεί να φέρει σημαντικές γνωριμίες, ισχυρές συνεργασίες, βήματα αναγνώρισης, επιτυχίες, ερωτικές εξελίξεις και την αίσθηση ότι ανακτάς ξανά τη φωτεινή, δυναμική, λαμπερή φύση σου. Το καλοκαίρι σου έχει πάθος, νέες, ευχάριστες ανατροπές και απολαυστικές εξελίξεις.

Το φθινόπωρο σε βρίσκει πιο δυναμικό, πιο σταθεροποιημένο και με ένα ώριμο σχέδιο για το μέλλον. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα έχεις κάνει βήματα αναγνώρισης, θα έχεις ισχυροποιήσει σχέσεις και συνεργασίες και θα νιώθεις ότι η ζωή σου μπαίνει σε μία πιο δημιουργική, φωτεινή και σταθερή πορεία.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

17 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου

13 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

10 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου Αφροδίτη Ιχθύες

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου Αφροδίτη στην Παρθένο

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

23 Ιανουαρίου έως και 2 Μαρτίου - για την εξέλιξη σχέσεων και συνεργασιών

19 Μαΐου έως 28 Ιουνίου - σημαντικά επαγγελματικά βήματα

Ιούλιος – Σημαντικές ευκαιρίες προόδου

28 Σεπτεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου – Πάθος, ερωτισμός, πρωτοβουλίες, εξελίξεις που σου δίνουν αναγνώριση!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Το 2026 είναι για εσένα μια χρονιά που στρέφει την προσοχή σου ξεκάθαρα στον επαγγελματικό και οικονομικό τομέα αγαπητέ μου Παρθένε. Οι περισσότερες εξελίξεις, οι αποφάσεις και οι ανατροπές αφορούν την καριέρα σου, τα έσοδα, τις συνεργασίες και την ανάγκη σου να βρεις ισορροπία μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Στο ξεκίνημα της χρονιάς, η είσοδος του Ποσειδώνα και του Κρόνου στον Κριό λειτουργεί σαν μία δυνατή υπενθύμιση πως πρέπει να ξεκαθαρίσεις το τοπίο από καταστάσεις του παρελθόντος που βάρυναν τον ψυχισμό σου ή ακόμα και να αποκαταστήσεις σφάλματα του παρελθόντος. Η σύνοδος των δύο πλανητών τον Φεβρουάριο σε ωθεί να ξεριζώσεις φόβους, ψυχολογικά βαρίδια και ανασφάλειες, αλλά και να συνειδητοποιήσεις πως χρειάζεται συστηματική δουλειά για να ανακτήσεις και πάλι τον έλεγχο της ζωής σου. Το πρώτο δίμηνο της χρονιάς σε αναγκάζει να λειτουργήσεις πιο ώριμα στα οικονομικά, να δεις ξεκάθαρα πού αξίζει να επενδύσεις και ποια έξοδα ή κινήσεις πρέπει να περιορίσεις. Δεν αποκλείεται να χρειαστεί μια οικονομική δέσμευση για έναν σημαντικό σκοπό – είτε για σπίτι, είτε για επαγγελματική επένδυση, είτε για την ανάπτυξη της δουλειάς σου.

Μέχρι τον Απρίλιο, η πορεία του Ουρανού από το ζώδιο του Ταύρου , αποτελεί μία ευχάριστη αναλαμπή διεξόδου ιδιαίτερα για σένα που έχεις γεννηθεί 20-22 Σεπτεμβρίου. Ευχάριστες αλλαγές που αφορούν σπουδές, μετοίκιση σε εξωτερικό, προτάσεις επέκτασης επαγγελματικής και προσωπικής, κάποιο σημαντικό ταξίδι ή μία αιφνίδια γνωριμία, αποτελούν τον σπινθήρα ενθουσιασμού! Παράλληλα έως και το τέλος Ιουνίου ο Δίας από το ζώδιο του Καρκίνου, ενισχύει τις φιλίες σου, τις επαφές σου, την αναζωπύρωση σχέσεων, ενώ η τύχη και η ευκαιρία προέρχεται μέσω δικτύωσης – ομαδικής εργασίας και ενότητας!

Σημαντική αυτή την χρονιά ωστόσο θα σταθεί η παρουσία του Ουρανού στο ζώδιο των Διδύμων από τον Απρίλιο 2026 και έπειτα! Αλλάζουν σταδιακά οι στόχοι σου, ανοίγονται νέες προοπτικές, ακολουθείς μία νέα επαγγελματική κατεύθυνση, επαναπροσδιορίζεις τις προτεραιότητές σου! Το τρίγωνο Ουρανού – Πλούτωνα φέρνει σταδιακά ριζικές αναπροσαρμογές στην εργασία και στην καθημερινότητα. Αλλάζεις συνήθειες, κόβεις ό,τι σε φθείρει, αλλάζει ο τρόπος ή και οι συνήθειες που εργαζόσουν έως σήμερα! Το άγχος δεν θα λείψει, όμως ο δρόμος αυτός σε οδηγεί σε μια πιο υγιή, παραγωγική και σύγχρονη πορεία.

Το καλοκαίρι, με τον Δία στον Λέοντα από τις 30 Ιουνίου, νιώθεις προστασία, τύχη και ουσιαστική ανακούφιση. Μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου, να φορτίσεις τις μπαταρίες σου και να προετοιμαστείς για σημαντικές αλλαγές στην καριέρα σου που θα αποδειχθούν κερδοφόρες. Ο Δίας λειτουργεί σαν «μαξιλάρι ασφαλείας», δίνοντάς σου καθοδήγηση και τύχη τις στιγμές που τη χρειάζεσαι περισσότερο.

Οι δύο Σεληνιακές Εκλείψεις της χρονιάς (τον Μάρτιο και τον Αύγουστο) στον άξονά σου, εντείνουν την συναισθηματική φόρτιση στις σχέσεις και στις συνεργασίες και φέρνουν οριστικά ξεκαθαρίσματα στον τομέα των σχέσεων! Το φθινόπωρο ανοίγεται ένας νέος κύκλος επανεκτιμήσεων σε σχέσεις και σε οικονομικά!

Καθώς προχωράμε προς το τέλος της χρονιάς, οι καθυστερήσεις μειώνονται και τα επαγγελματικά σου σταθεροποιούνται. Το 2026 μπορεί να είναι απαιτητικό, αλλά σε οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα όπου θα νιώσεις πιο δυνατός, πιο ώριμος και πιο ξεκάθαρος σε αυτά που επιθυμείς να χτίσεις.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

1-17 Ιανουαρίου

10 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

6-30 Μαρτίου

6 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα