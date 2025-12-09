Πώς θα εξελιχθεί το νέο έτος για: Ζυγό, Σκορπιό, Τοξότη, Αιγόκερω, Υδροχόο, Ιχθύ - Μέρος Β

Ζυγός

Το 2026 είναι μία χρονικά δυναμικών γεγονότων για το ζώδιο σου Ζυγέ μου, η πορεία αυτού του έτους θα σου δείξει ολοφάνερα ότι η επιτυχία και η αναγέννηση έρχεται ακόμα και τις στιγμές που δεν είναι εφικτό να διατηρήσεις την ισορροπία και την διπλωματία που τόσο πολύ αγαπάς!

Η νέα χρονιά κάνει το ντεμπούτο της πιεστικά και προκλητικά, καθώς η είσοδος του Ποσειδώνα (στα τέλη Ιανουαρίου) και του Κρόνου (τον Φεβρουάριο) στον Κριό, δημιουργεί ένα πρώτο τρίμηνο γεμάτο αμφιβολίες, ευθύνες και κρίσεις σε σχέσεις και συνεργασίες. Η σύνοδος των δύο πλανητών σου αποκαλύπτει το αληθινό από το ψευδές, την αδυναμία και την ασθενικότητα σε σχέσεις και σε συνεργασίες και σε κατευθύνει σε οριστικά ξεκαθαρίσματα που πρέπει να γίνουν. Οι βιαστικές κινήσεις, οι επιπόλαιες επιλογές και οι εσφαλμένες εκτιμήσεις μπορεί να φέρουν απογοήτευση, όμως αυτή η κρίσιμη περίοδος λειτουργεί σαν απαραίτητη προετοιμασία για να μπεις σε μία νέα εποχή!

Μέχρι και Ιούνιο, η πορεία του Δία στο ζώδιο του Καρκίνου θα είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική στα επαγγελματικά σου! Θα καταφέρεις να ανελιχθείς και να έχεις πρόοδο στις επαγγελματικές σου επιδιώξεις, θα ανοίξουν πόρτες που έμεναν κλειστές και θα υποστηριχθείς από ανθρώπους που παίζουν ρόλο στην προώθησή σου.

Ο Ουρανός από το ζώδιο του Ταύρου, δημιουργεί άστατες συνθήκες στα οικονομικά μέχρι και τον Απρίλιο, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να δείξεις εσύ που έχεις γεννηθεί 20-22 Οκτωβρίου, όπου απαραίτητο είναι στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς να αποφύγεις κάθε μορφής ρίσκου ή σοβαρής – τολμηρής επένδυσης!

Από τον Απρίλιο, με την είσοδο του Ουρανού στους Διδύμους, ανοίγεται μπροστά σου ένα νέο κεφάλαιο ανανέωσης. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης σου, η φιλοσοφία σου και οι προτεραιότητες, εντάσσονται στη ζωή σου νέοι άνθρωποι, εμπνέεσαι, ταξιδεύεις, αποκτάς νέες γνώσεις και βρίσκεις ξανά τον ενθουσιασμό σου. Είναι μια εποχή που σε ξυπνά και σε βγάζει από το τέλμα, δίνοντάς σου επιλογές και διεξόδους.

Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο σε όλη την πορεία του έτους, ξυπνά το πάθος, την δημιουργικότητα, τον μαγνητισμό σου ενώ η χρονιά θα σταθεί ως σταθμός αναγέννησης των προσωπικών σου επιθυμιών ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 23-28 Σεπτεμβρίου!

Από τον Ιούλιο ο Δίας στον Λέοντα φωτίζει την κοινωνική σου ζωή και δημιουργεί το πιο χαρούμενο και ανοδικό διάστημα του 2026. Αναγνώριση, επιτυχία, δημιουργικότητα, δυνατές γνωριμίες, φλερτ αλλά και ερωτική ανανέωση σε γεμίζουν ζωντάνια και αυτοπεποίθηση. Αρκετοί από τους Ζυγούς το καλοκαίρι μπορεί να οδηγηθούν και στην επισημοποίηση μίας σχέσης!

Το φθινόπωρο είναι περίοδος δικτύωσης, νέων επαφών και υλοποίησης σχεδίων που έχουν προοπτική. Ωστόσο, οι μήνες Οκτώβριος και Νοέμβριος απαιτούν προσοχή στα οικονομικά: κοινές υποχρεώσεις, έκτακτα έξοδα ή πιεστικές υποχρεώσεις μπορεί να σε αγχώσουν προσωρινά.

Κλείνεις τη χρονιά με μεγαλύτερη ωριμότητα, με σταθερές αποφάσεις και με τη βεβαιότητα ότι το 2026, παρότι ξεκίνησε με δοκιμασίες, σε οδήγησε στην προσωπική σου ανόρθωση.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

17 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου

6-30 Μαρτίου

6 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου

14 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου σε ορθή φορά ζυγό

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

10 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

9 Απριλίου έως 19 Μαΐου - σημαντικές εξελίξεις σε σχέσεις και συνεργασίες

11 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου - εγρήγορση στα επαγγελματικά

Σκορπιός

Το 2026 είναι για εσένα μια χρονιά βαθιών, ριζικών αλλαγών και σταθεροποίησης που έρχεται μέσα από έντονες στιγμές που θα βιώσεις αγαπητέ μου Σκορπιέ. Είναι όμως και μία χρονιά επέκτασης, προόδου και συγκρότησης της ζωής σου σε νέες γερές βάσεις!

Ο Πλούτωνας από το ζώδιο του Υδροχόου συνεχίζει να επηρεάζει δυναμικά την οικογενειακή σου ζωή και τις προσωπικές σου βάσεις, βρίσκεσαι λοιπόν για μία ακόμα χρονιά σε μία εποχή ολοκληρωτικών μεταμορφώσεων όπου κόβεις παλιές εξαρτήσεις, φόβους και συνήθειες, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 23-28 Οκτωβρίου. Σπίτι, οικογένεια, συναισθήματα και προσωπική ασφάλεια βρίσκονται σε φάση αναδόμησης, με τους μήνες Ιανουάριο, Μάιο και Οκτώβριο να αποτελούν σημεία έντασης και μετάβασης. Είναι η χρονιά που κλείνεις έναν μεγάλο κύκλο και χτίζεις νέες δομές.

Η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό τον Φεβρουάριο εντείνει τις υποχρεώσεις στην εργασία και σε αναγκάζει να ακολουθήσεις μία πιο δομημένη και συγκροτημένη καθημερινότητα, βάζοντας ως προτεραιότητά σου και την δική σου ψυχική και σωματική ευεξία. Στο ξεκίνημα του έτους αισθάνεσαι κούραση, μειωμένη ενέργεια και την ανάγκη να κόψεις επιβλαβείς συνήθειες ή να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου. Το πρώτο μισό της χρονιάς απαιτεί πρόγραμμα, ρεαλισμό και προσοχή στην ψυχοσωματική ισορροπία, καθώς αναγνωρίζεις προσωπικές αλήθειες που σε ωθούν σε μια πιο υγιή και σταθερή ζωή.

Με τον Δία στον Καρκίνο έως και τον Ιούλιο, η τύχη και η ευκαιρία είναι με το μέρος σου, μέσω προτάσεων, γνωριμιών, νέων γνώσεων, νέων εμπειριών αλλά και νέων συμφωνητικών που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξή σου!

Ο Ουρανός συνεχίζει αλλά και ολοκληρώνει την πορεία του στο ζώδιο του Ταύρου μέχρι τον Απρίλιο! Σε αυτούς τους μήνες οι αιφνιδιασμοί, αλλαγές και οι ανατροπές έρχονται κυρίως στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου, πολύ περισσότερο αν έχεις γεννηθεί 20-22 Νοεμβρίου, όπου άνετα μπορώ να πω ότι με άλλες συνθήκες και άλλους ανθρώπους ξεκινάς το νέο έτος και η πλοκή των γεγονότων σε φέρνει με νέα πρόσωπα στην ζωή σου!

Από τον Απρίλιο, με τον Ουρανό στους Διδύμους, ανοίγει ένας νέος κύκλος οικονομικής απελευθέρωσης και καινοτόμων ιδεών. Αλλάζει ο τρόπος που διαχειρίζεσαι τα έσοδα , τα έξοδα και τις υποχρεώσεις σου , κλείνουν εκκρεμότητες, δημιουργούνται νέες πηγές εισοδήματος, ενώ η ερωτική σου ζωή παίρνει πιο τολμηρή, ανανεωτική διάσταση. Την ίδια στιγμή, αποδεσμεύεσαι από φόβους που σε κρατούσαν στάσιμο και νιώθεις έτοιμος να ρισκάρεις.

Από τον Ιούλιο Δίας στο Λέοντα φέρνει επαγγελματική άνοδο, αναγνώριση, διακρίσεις και σημαντικές προοπτικές καριέρας. Είναι το πιο λαμπερό μέρος της χρονιάς: οι κόποι σου ανταμείβονται, η κοινωνική εικόνα σου ενισχύεται και μπορείς να πετύχεις έναν στόχο που προσπαθείς εδώ και καιρό.

Η χρονιά περιέχει επίσης δύο φάσεις έντονης αναθεώρησης: τον Μάρτιο, με τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύες, και τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, με ανάδρομη Αφροδίτη και Ερμή στο ζώδιό σου. Σε αυτές τις περιόδους επανεμφανίζονται άνθρωποι και υποθέσεις του παρελθόντος, ενισχύεται η ανάγκη για ξεκαθαρίσματα και σου δίνονται και συναισθηματικές απαντήσεις που σε απελευθερώνουν.

Το 2026 μπορεί να ξεκινά με ψυχολογική φόρτιση και έντονη εσωτερική δουλειά, όμως σταδιακά εξελίσσεται σε μία χρονιά αναγέννησης, επαγγελματικής αποκατάστασης, οικονομικής προόδου και προσωπικής ωρίμανσης. Κλείνεις τη χρονιά πιο δυνατός, πιο σταθερός και με μία νέα πορεία μπροστά σου.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

30 Μαρτίου έως 24 Απριλίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

10 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου

4 Δεκεμβρίου έως και τέλος χρονιάς!

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

24 Απριλίου έως και 19 Μαΐου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

23 Ιανουαρίου έως και 2 Μαρτίου

19 Μαΐου έως 28 Ιουνίου

28 Σεπτεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου

Τοξότης

Το 2026 είναι για εσένα η χρονιά της μεγάλης έκπληξης αλλά και της αλλαγής πορείας αγαπητέ μου Τοξότη. Οι πρώτοι μήνες της χρονιάς φέρνουν μια ισχυρή ανάγκη αναπροσαρμογής: η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό τον Φεβρουάριο σε ωθεί να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει πραγματικά, ποια όνειρα είναι ρεαλιστικά και ποιες επιθυμίες αξίζουν τον κόπο να παλέψεις για να τις κάνεις πραγματικότητα. Αναζητάς πλέον περισσότερη σταθερότητα, ποιότητα και βαθύτερο νόημα στις σχέσεις, στις επιθυμίες και στις δημιουργικές σου επιλογές.

Ο Πλούτωνας στον Υδροχόο μεταμορφώνει σταδιακά τον τρόπο που σκέφτεσαι και επικοινωνείς. Ανανεώνεις ιδέες, αλλάζεις στάση απέναντι σε ανθρώπους και στο περιβάλλον σου, αναλαμβάνεις ευθύνες σε έγγραφα, συμφωνίες και αποφάσεις που διαμορφώνουν τη νέα σου πραγματικότητα. Ο διάλογος, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο όλη τη χρονιά.

Οι συνθήκες της καθημερινότητας, της εργασίας και του προγράμματός σου αλλάζει άρδην στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς με τον Ουρανό να κινείται στο ζώδιο του Ταύρου, αυτό αφορά περισσότερο εσένα που έχεις γεννηθεί 19-21 Δεκεμβρίου όπου ξεφεύγεις από την ρουτίνα που είχες διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Δίας από τον Καρκίνο έως και τον Ιούνιο, ενισχύει την ψυχολογία σου, σε βοηθά ωστόσο να τονώσεις και τις πηγές εσόδων σου! Στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, θα καταφέρεις να βρεθείς οικονομικά κερδισμένος από μία έξτρα πηγή εισοδήματος – μπορεί να προχωρήσει η αίτηση ενός δανείου, μία κληρονομία, ένα επίδομα, ή το εισόδημα του/της συζύγου θα τονωθεί! Ευνοούνται ωστόσο και μισθώματα- πωλήσεις!

Από τον Απρίλιο, ο Ουρανός στους Διδύμους ανατρέπει το τοπίο στις σχέσεις σου. Απρόβλεπτα γεγονότα, ανάγκη για ελευθερία, δυνατές συγκινήσεις και ξαφνικές αλλαγές σε συνεργασίες και δεσμεύσεις σε οδηγούν σε ένα νέο μοντέλο στον τομέα των σχέσεων. Ό,τι δεν έχει προοπτική απομακρύνεται, ενώ ό,τι σου ταιριάζει πραγματικά προχωρά σε νέα βάση!

Το καλοκαίρι αποτελεί την πιο ευνοϊκή και φωτεινή περίοδο της χρονιάς. Από 30 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου, ο Δίας στον Λέοντα ενισχύει θεαματικά την τύχη, τη χαρά, την αισιοδοξία, τα ταξίδια, τις σπουδές, τις μετακινήσεις αλλά και το θάρρος να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή σου. Νέες εμπειρίες, γνωριμίες, σχέδια και προοπτικές ανοίγουν τον ορίζοντά σου και σε γεμίζουν δύναμη. Είναι η στιγμή που νιώθεις ότι η ζωή ξαναπαίρνει μπρος.

Ο Μάρτιος και ο Αύγουστος είναι οι δύο μήνες του έτους που σχηματίζονται οι Σεληνιακές Εκλείψεις στον Άξονα Παρθένου – Ιχθύων, αποτελούν και τα κομβικά σημεία που θα κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια που σε κρατούσε πίσω — μπορεί να αφορά σπίτι, οικογένεια ή μια προσωπική υπόθεση που σε είχε επιβαρύνει. Το Φθινόπωρο σε βρίσκει πιο ώριμο και πιο σταθερό!

Το 2026 είναι εντέλει για σένα Τοξότη μου η χρονιά που αποδεικνύει ότι η αλλαγή, όσο ανατρεπτική κι αν είναι, τελικά σε οδηγεί ακριβώς εκεί που πρέπει.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

6-30 Μαρτίου

24 Απριλίου έως 19 Μαΐου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

1-17 Ιανουαρίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

2 Μαρτίου έως 9 Απριλίου

28 Ιουνίου έως 11 Αυγούστου

26 Νοεμβρίου έως και τέλος χρονιάς

Αιγόκερως

Το 2026 είναι μία χρονιά υψηλών απαιτήσεων, νέων δεσμεύσεων, αλλά και ουσιαστικής ενδυνάμωσης που θα επέλθει, μέσω αλλαγών που θα προκύψουν στην πορεία του έτους στα εργασιακά και στα οικονομικά σου αγαπητέ μου Αιγόκερε!

Η χρονιά ξεκινά με απαιτήσεις, πίεση και ψυχολογική κόπωση, αγαπημένε μου Αιγόκερε, όμως η χρονιά εξελίσσεται σταδιακά σε ένα σημαντικό έτος ανασυγκρότησης, αλλαγών και σταθεροποίησης. Το πρώτο τρίμηνο φέρνει αναταράξεις στο σπίτι, στην οικογένεια, στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σου, καθώς η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό (Φεβρουάριος) γκρεμίζει ό,τι δεν έχει σταθερή βάση. Ζητήματα κατοικίας, οικογενειακών σχέσεων, αλλά και παλιές ανασφάλειες βγαίνουν στην επιφάνεια και σε υποχρεώνουν να λειτουργήσεις πιο οργανωμένα, σοβαρά και με πλήρη επίγνωση των ορίων σου. Είναι μια περίοδος που σου αφαιρεί το «παλιό» για να δημιουργήσεις χώρο για το «νέο».

Ο Δίας από τον Καρκίνο έως και τον Ιούνιο συντηρεί και εξελίσσει σχέσεις και συνεργασίες σου! Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από ποτέ την σπουδαιότητα της συντροφικότητας, ενδυναμώνεις σχέσεις, ή και κάνεις πιο συνειδητά βήματα προς την επισημοποίηση μίας σχέσης!

Ο Ουρανός από τον Ταύρο δημιουργεί εκπλήξεις μέσω ενός νέου κεραυνοβόλου έρωτα, ενός νέου δημιουργικού σχεδίου, ή όμορφα γεγονότα που σκορπούν απρόσμενα χαμόγελα και προέρχονται για ζητήματα παιδιών, για σένα που έχεις γεννηθεί 17-19 Ιανουαρίου!

Από τον Απρίλιο, με τον Ουρανό να περνά στους Διδύμους, αρχίζεις να αναμορφώνεις την καθημερινότητά σου, να υιοθετείς νέες πρακτικές, να αλλάζεις συνήθειες και να αναπροσαρμόζεις τον τρόπο που εργάζεσαι και φροντίζεις το σώμα σου. Παράλληλα, ο Πλούτωνας στον Υδροχόο σε βάζει σε μία μακρά φάση οικονομικής αναδόμησης: μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι διαφορετικά τα έσοδα – έξοδα, αξιοποιείς νέες υπηρεσίες, τεχνολογίες ή συμφωνίες και χτίζεις από την αρχή ένα πιο δυνατό οικονομικό πλαίσιο.

Από τον Ιούλιο, ο Δίας στο Λέοντα σου προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα, ψυχολογική ενδυνάμωση και βελτίωση σε ό,τι αφορά τις κοινές οικονομικές υποθέσεις, συμφωνίες, επενδύσεις ή διευθετήσεις χρεών. Αυτή είναι η πιο τυχερή σου περίοδος μέσα στο 2026: ενισχύεται η αυτοπεποίθησή σου, κερδίζεις το χαμένο έδαφος και βλέπεις χειροπιαστά αποτελέσματα από στις προσπάθειες σου.

Από το Φθινόπωρο έως το τέλος της χρονιάς, επιστρέφεις σε πιο σταθερό ρυθμό: η Αφροδίτη και ο Ερμής ανάδρομοι φέρνουν ερωτικές αναθεωρήσεις, επιστροφές από το παρελθόν ή τελικούς απολογισμούς σε σχέσεις και συνεργασίες. Παράλληλα, ο Κρόνος σε βοηθά να βάλεις τάξη στο σπίτι και στην οικογένεια, κλείνοντας εκκρεμότητες που σε βάραιναν.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2026, φέρνει ουσιαστικές οικονομικές βελτιώσεις και την πιθανότητα ενός ανοίγματος ή επένδυσης που σε ικανοποιεί ουσιαστικά. Κλείνεις τη χρονιά πιο δυνατός, με μεγαλύτερη σιγουριά, έχοντας χτίσει το υπόβαθρο για το 2027 , ενώ θα νιώσεις πως ακόμη κι αν κουράστηκες πολύ στο 2026, τελικά δημιούργησες γερές βάσεις για το μέλλον σου.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

1-17 Ιανουαρίου

30 Μαρτίου έως 24 Απριλίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

17 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου

13 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

9 Απριλίου έως 19 Μαΐου

11 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου

Υδροχόος

Δραπέτευση από την στασιμότητα υπόσχεται το 2026 στο πέρασμά του για το ζώδιο σου φίλε μου Υδροχόε! Είναι ένα έτος που θα καταφέρεις να ξεφύγεις και να κλείσεις τον κύκλο της στασιμότητας και των προκλήσεων στα οικονομικά, θα αναδυθούν καλύτερες ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου, ενώ η προσωπική σου ζωή θα περάσει ένα κύμα αιφνιδιασμών αλλά και όμορφων εκπλήξεων!

Η παρουσία του Πλούτωνα στο ζώδιό σου σε οδηγεί σε μια βαθιά, προσωπική αναγέννηση, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 20-25 Ιανουαρίου: αποχαιρετάς κομμάτια του παλιού σου εαυτού και αρχίζεις να χτίζεις μια νέα πορεία ζωής, με περισσότερη συνειδητότητα. Το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο, θέλει προσοχή: η σύνοδος Κρόνου – Ποσειδώνα στον Κριό (Φεβρουάριος) δημιουργεί σύγχυση σε συμφωνίες, επικοινωνίες και αποφάσεις. Κάποια νέα μπορεί να είναι λανθασμένα, κάποιες πληροφορίες παραπλανητικές ή κάποιες δεσμεύσεις πρόωρες. Χρειάζεται ψυχραιμία, ρεαλισμός και καθαρό μυαλό στις αποφάσεις σου.

Η πορεία του Ουρανού στον Ταύρο έως και τον Απρίλιο 2026 είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αλλάζει άρδην την ζωή σου ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 17-19 Φεβρουαρίου όπου διανύεις ένα έτος που αλλάζουν οι σταθερές σου βάσεις (σπίτι, οικογένεια, εργασία, αλλά και εσύ ο ίδιος)! Κομβικό σημείο είναι η Ηλιακή Έκλειψη που σχηματίζεται στο δικό σου ζώδιο τον Φεβρουάριο – με την συμμετοχή του Ουρανού – που καλείσαι να κλείσεις απότομα και ακαριαία κάποιους κύκλους και να μπεις μπροστά σε μία νέα εποχή!

Η υποστήριξη του Δία από τον Καρκίνο στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς δεν είναι αμελητέα, απεναντίας σου ανοίγει σημαντικές ευκαιρίες (που θα τις αντιληφθείς από τον Μάρτιο πολύ περισσότερο) στα εργασιακά σου, ενώ σε βοηθά βελτιώσεις την ποιότητα της καθημερινότητάς σου αλλά και την ψυχική και σωματική σου ευεξία!

Από τον Απρίλιο και μετά, αρχίζει η σταδιακή ανοδική πορεία της χρονιάς. Ο Ουρανός περνά στους Διδύμους και σε αφυπνίζει δημιουργικά: νέες ιδέες, νέες γνωριμίες, φρέσκιες προοπτικές, έμπνευση και χαρά για ζωή επιστρέφουν δυναμικά. Είναι η στιγμή που νιώθεις ότι κάτι καινούργιο γεννιέται μέσα σου και γύρω σου. Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να εκφραστείς παθιασμένα ενεργοποιούνται απότομα.

Το καλοκαίρι αποτελεί τον ομορφότερο σταθμό της χρονιάς. Από τον Ιούλιο ο Δίας στον Λέοντα, ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο μεγάλο έρωτα, σε μία σημαντική συνεργασία, σε μία προσωπική επιτυχία ή μια «μοιραία» γνωριμία ή σχέση μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Οι σχέσεις ανθίζουν, η κοινωνική σου ζωή ανανεώνεται και η αυτοπεποίθησή σου εκτοξεύεται. Είναι η πιο τυχερή περίοδος του 2026, όπου μπορείς πραγματικά να δεις τα πράγματα να γυρίζουν υπέρ σου, ενώ θεμελιώνεις σχέδια και αποφάσεις που σε φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά προσδοκάς.

Το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς είναι υποστηρικτικό και θεμελιωτικό. Οι συμφωνίες σταθεροποιούνται, οι σχέσεις αποκτούν πιο ώριμη βάση, τα επαγγελματικά κινούνται με προοπτική και εσύ νιώθεις ότι επιτέλους μπαίνεις σε μια νέα εποχή αυτοπεποίθησης και σταθερότητας.

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

17 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου

24 Απριλίου έως 19 Μαΐου

13 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

10 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα

23 Ιανουαρίου έως και 2 Μαρτίου

19 Μαΐου έως 28 Ιουνίου

28 Σεπτεμβρίου έως 26 Νοεμβρίου

Ιχθύες

Καλωσορίζεις το 2026 καχύποπτα, με επιφυλακτικότητα, αλλά και με αρκετή κούραση, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά δοκιμαστικά για σένα και αναγνωρίζεις ότι με το ξεκίνημα του έτους, οι πλάτες σου είναι ακόμα κουρασμένες από ευθύνες και εκκρεμότητες που παίρνεις μαζί σου από το περασμένο έτος.

Μία πραγματικότητα για το ζώδιο σου φίλε μου Ιχθύ, είναι ότι το 2026 αποτελεί μία χρονιά απελευθέρωσης από την σύγχυση, την πλάνη, την θολούρα, την δοκιμασία και το μπλοκάρισμα που βίωσες! Από την έναρξη του νέου έτους, ο Ποσειδώνας αποχωρεί από το ζώδιο σου (τον Ιανουάριο) και έναν μήνα μετά και ο Κρόνος, οι δύο μαζί σε σύνοδο τον Φεβρουάριο, μπορεί προσωρινά να σε κάνουν να βρίσκεσαι σε μία «κρίση ταυτότητας» αναζητώντας τι έχει ουσία και αξία για το μέλλον σου! Στο ξεκίνημα του έτους ωστόσο, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες δοκιμασίες και προσωρινές κρίσεις στα οικονομικά σου αλλά και στις προσωπικές σου σχέσεις – κάνε συγκρατημένες επιλογές και προστάτευσε ότι έχεις κουραστεί για να αποκτήσεις – οικονομικά και συναισθηματικά!

Ο Μάρτιος (με την Σεληνιακή Έκλειψη στην Παρθένο) έρχεσαι αντιμέτωπος με εκκρεμότητες του παρελθόντος και κάνεις κάποιες σημαντικά ξεκαθαρίσματα στην ζωή σου , στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου! Χρειάζεται ωστόσο να δείξεις προσοχή σε συζητήσεις, αποφάσεις, μετακινήσεις και επαφές. Μπορεί να χρειαστεί να υπερασπιστείς τον εαυτό σου ή να αναλάβεις ευθύνες που άφησες σε εκκρεμότητα.

Η πορεία του Δία στο ζώδιο του Καρκίνου αναμένεται να είναι ευεργετική στο πρώτο εξάμηνο του έτους για τα αισθηματικά σου, για τα δημιουργικά σου σχέδια, ενώ ο σπινθήρας του ενθουσιασμού θα σε ενεργοποιεί και θα σε ανανεώνει!

Ο Ουρανός από τον Ταύρο έως τον Απρίλιο, επηρεάζει θετικά εσένα που έχεις γεννηθεί 18-20 Μαρτίου, όπου στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς, αναμένεται να υπάρξουν αιφνίδιες προτάσεις, νέες συμφωνίες, αναπάντεχες γνωριμίες και ξαφνική ανανέωση στον τρόπο σκέψης σου!

Από τον Απρίλιο, ο Ουρανός περνά στους Διδύμους και εσύ μπαίνεις σε μία περίοδο αλλαγών στον τομέα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια, την επαγγελματική βάση ή τον χώρο εργασίας, όμως αυτές οι αλλαγές σε αναγκάζουν να σπάσεις τη ρουτίνα και να υιοθετήσεις πιο λειτουργικές, πιο παραγωγικές πρακτικές. Είναι περίοδος χωροταξικών αλλαγών, ανακαίνισης, μετακόμισης ή αλλαγής περιβάλλοντος – και παρότι σε ζορίζουν, σε απελευθερώνουν.

Από τον Ιούλιο ο Δίας στον Λέοντα ενισχύει εντυπωσιακά την καθημερινότητά σου, την εργασία σου και τη φυσική σου κατάσταση. Η απόδοσή σου ανεβαίνει, βρίσκεις λύσεις εκεί που υπήρχε αδιέξοδο, αποκτάς ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια δημιουργική συνεργασία, μια επαγγελματική ευκαιρία ή μια νέα ρουτίνα ζωής που σε ωφελεί ουσιαστικά. Το σώμα σου, η ψυχολογία σου και η παραγωγικότητά σου βελτιώνονται αισθητά.

Η Σεληνιακή Έκλειψη στα τέλη Αυγούστου στο ζώδιό σου είναι μία από τις πιο έντονες στιγμή της χρονιάς ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί 20-27 Φεβρουαρίου. Σε φέρνει αντιμέτωπο με μια αλήθεια που δεν μπορείς πια να αγνοήσεις – μια σχέση, μια προσδοκία, ένα όνειρο ή μια κατάσταση που πρέπει να ολοκληρωθεί.

Ο Οκτώβριος, με την Αφροδίτη ανάδρομη στον Σκορπιό, φέρνει επαναξιολογήσεις σε σχέσεις, σε σπουδές ή σε προσωπικά σχέδια. Επιστρέφουν πρόσωπα ή καταστάσεις του χθες και εσύ πλέον αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις από μία νέα οπτική γωνία!

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα αισθηματικά

10 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου

19 Μαΐου έως 13 Ιουνίου

9 Ιουλίου έως και 6 Αυγούστου

Οι τυχερές στιγμές του 2026 στα οικονομικά

6-30 Μαρτίου Αφροδίτη στον Κριό

6 Αυγούστου έως και 10 Σεπτεμβρίου Αφροδίτη στον Ζυγό

14 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου σε ορθή φορά ζυγό

Οι μήνες του 2026 με τα πιο δυναμικά γεγονότα