Πώς θα κλείνουμε ραντεβού στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου μέσω εφαρμογής ή στο 1566

«Κάνουμε το σύστημα πιο φιλικό και δίνουμε περισσότερα ραντεβού», δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφορικά με τον νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία από την 1η Οκτωβρίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή News Room, σημείωσε ότι το υπουργείο προγραμματίζει μέσα στους επόμενους μήνες να δώσει περισσότερα από 1.000.000 ραντεβού στο σύστημα, στα νοσοκομεία.



«Να πούμε τι αλλάζει για τον πολίτη. Να φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος ήθελε να κλείσει ραντεβού για ενδοκρινολόγο σε ένα νοσοκομείο, θα έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένο νοσοκομείο ή το 1535 που υπήρχε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες πολλές φορές, μέρα και ώρα που άνοιγαν αυτά τα ραντεβού και να δει το ραντεβού. Μετά έπρεπε να πάει στο άλλο νοσοκομείο, στο άλλο νοσοκομείο.



Αυτή τη στιγμή όλα αυτά θα μπουν σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ο πολίτης θα μπορεί να μπαίνει είτε στην πλατφόρμα αυτή είτε στο 1566 και να κλείνει το ραντεβού του.

Πώς ήταν τα ραντεβού στο εμβόλιο που έβαζες τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σου και σου έδινε όλα τα διαθέσιμα ραντεβού; Αυτή τη στιγμή θα βάζεις θέλω ενδοκρινολόγο στην περιοχή αυτή και θα σου βάζει έχει ραντεβού στον Ευαγγελισμό, έχει ραντεβού στο Γεννηματά και θα μπορείς να επιλέγεις έτσι.



Ακόμη και αυτοί οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία θα μπορούν να τα κάνουν να το κάνουν στο 1566. Την 1η Οκτωβρίου αρχίζουν να μπαίνουν τα ραντεβού των νοσοκομείων και μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε όλα τα ραντεβού των νοσοκομείων».

