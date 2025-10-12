Πόσα χρόνια μπορεί να ζήσει κάποιος: Η επιστήμη μίλησε

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι πολύ κοντά στο να καταλήξουν στο ανώτατο όριο ηλικίας που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από στατιστικολόγους των πανεπιστημίων Tilburg και Erasmus του Ρότερνταμ, οι οποίοι καθόρισαν τη «μέγιστη» ηλικία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μέσω μιας μελέτης σε 75.000 αποθανόντες.

Οι ερευνητές εξέτασαν την ηλικία στην οποία πέθαναν αυτά τα άτομα κατά τη διάρκεια των 30 ετών μέχρι το 2017, με την ελπίδα να υπολογίσουν πόσο καιρό θα μπορούσε να ζήσει ένα άτομο αν φρόντιζε τον εαυτό του και δεν πέθαινε λόγω ασθένειας ή κάποιας άλλης περίστασης.



Εξετάζοντας τα δεδομένα, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν ότι η μέγιστη διάρκεια ζωής ενός ατόμου σταθεροποιείται στα ενενήντα του χρόνια.



Ωστόσο, δεδομένου ότι πολλοί από εμάς γνωρίζουμε πιθανώς κάποιον που έχει φτάσει τα 100 του χρόνια ή και παραπάνω, είναι σαφές ότι η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Αντ' αυτού, οι ερευνητές διατύπωσαν την εκτίμηση ότι η μέγιστη ηλικία που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος είναι τα 115 έτη.

Άνδρες και γυναίκες

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το unilad.com, οι γυναίκες έχουν ελαφρώς καλύτερη επιδόσεις από τους άνδρες όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, καθώς η έρευνα αποκάλυψε ότι μια γυναίκα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 115,7 έτη, ενώ οι άνδρες εκτιμάται ότι φτάνουν τα 114,1 έτη.



Ο καθηγητής John Einmahl, ένας από τους τρεις επιστήμονες που διεξήγαγαν τη μελέτη, σε συνέντευξή του στο AFP, σημείωσε: «Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά οι πιο ηλικιωμένοι μεταξύ μας δεν έχουν γεράσει τα τελευταία τριάντα χρόνια. Σίγουρα υπάρχει κάποιο είδος φραγμού εδώ. Φυσικά, ο μέσος όρος προσδόκιμου ζωής έχει αυξηθεί. Ωστόσο, το ανώτατο όριο δεν έχει αλλάξει».

Ενώ η έρευνα διαπίστωσε ότι είναι απίθανο ένας άνθρωπος να ζήσει πέραν των 115 ετών, ο Einmahl παραδέχτηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που ξεπερνούν τον κανόνα.

Ο γηραιότερος άνδρας που έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records (GWR) ήταν ένας Ιάπωνας ονόματι Jiroemon Kimura, ο οποίος έζησε μέχρι τα 116 χρόνια.



Αλλά και η Γαλλίδα καλόγρια Sister André απεβίωσε σε ηλικία 118 ετών.



Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Guinness World Records ανακήρυξε την Tomiko Itooka, κάτοικο της Ιαπωνίας, ως την πιο ηλικιωμένη εν ζωή γυναίκα, σε ηλικία 116 ετών.